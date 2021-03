ഭൂമിയിൽ പതിച്ചത് ജീവഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയ അപൂർവമായ ഉൽക്കാശില; പ്രതീക്ഷയോടെ ശാസ്ത്രലോകം!

യുകെയിലെ ഒരു വീട്ടുമുറ്റത്ത് വീണ ഉൽക്കശില ജീവോൽപത്തിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഗവേഷകലോകം. സൗരയൂഥത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ വെളിച്ചം വീശാൻ ഈ ഉൽക്കയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ. 300 ഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഉൽക്കയാണ് കോട്സ് വോൾട്സ് നഗരത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തത്.

സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവുംപുരാതനമായ കാർബണേഷ്യസ് കോൺട്രൈറ്റ് പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമിതമായതാണ് കണ്ടെത്തിയ ഉൽക്കാശില. ജലവും ജീവപദാർഥങ്ങളും എങ്ങനെ രൂപീകൃതമായി എന്നതിനെക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ അറിയാൻ ഉൽക്കയിലെ കാർബണേറ്റ് ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിലൂടെ സാധിക്കും. ഫെബ്രുവരി 28 ന് യുകെയിലും വടക്കൻ യൂറോപ്പിലുമായി കാണപ്പെട്ട അഗ്നിഗോളത്തിൽ നിന്നും പതിച്ചതാണ് ഉൽക്ക.



വീട്ടുമുറ്റത്ത് വീണ ഉൽക്കാശില വീട്ടുടമസ്ഥൻ എടുത്തു സൂക്ഷിച്ചശേഷം യുകെയിലെ മെറ്റിയർ ഒബ്സർവേഷൻ നെറ്റ്‌വർക്കിനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. യാതൊരു കേടുപാടുകളും കൂടാതെയാണ് ഉൽക്കാശില ലഭിച്ചതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഇത് പഠനം കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കാൻ സഹായിക്കും. ഭൂമിയിലെ മറ്റ് ഏത് ശിലകളെക്കാളും ഏറെ പഴക്കം ചെന്നവയാണ് ഉൽക്കാശിലകൾ. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്തു കൂടി സഞ്ചരിച്ച് ശേഷമാണ് അവ ഭൂമിയിൽ പതിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്.



