സഹാറയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഭൂമിയേക്കാൾ പഴക്കമുള്ള അപൂർവ ഉൽക്ക!

കഴിഞ്ഞവർഷം സഹാറ മരുഭൂമിയിൽ നിന്നു കണ്ടെത്തിയ ഇസി 002 എന്ന ഉൽക്കയ്ക്ക് ഭൂമിയേക്കാൾ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തി. 4600 കോടി വർഷം പ്രായം നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഉൽക്ക ഇതുവരെ ഭൂമിയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയതാണെന്നാണ് ലൂണർ ആൻഡ് പ്ലാനറ്ററി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത്. സൗരയൂഥത്തിന്റെ ആദിമ രൂപീകരണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രോട്ടോപ്ലാനറ്റിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ ഉൽക്ക. ഗ്രഹങ്ങൾ പൂർണമായി രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനു മുൻപുള്ള അവസ്ഥയാണു പ്രോട്ടോ പ്ലാനറ്റ്

എന്നാൽ കൂടുതൽ വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഗ്രഹം ഈ പ്രോട്ടോപ്ലാനറ്റിനെ ഗുരുത്വശക്തി കൊണ്ട് തന്നോട് ചേർത്തപ്പോൾ ഇതു തെറിച്ചു പോയതാകാമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. ഭൂമിയുൾപ്പെടെ സൗരയൂഥഗ്രഹങ്ങൾ ഇന്നത്തെ നിലയിലെത്തുന്നതിനു മുൻപായിരുന്നു ഈ സംഭവം. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ അൾജിരീയയിലെ എർഗ് ചെച്ച് മേഖലയിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മേയിൽ ഇതു കണ്ടെത്തിയത്. ഏകദേശം 70 പൗണ്ട് ഭാരം ഇതിനുണ്ടായിരുന്നു. മഞ്ഞ, പച്ച നിറത്തിലുള്ള വിവിധ ക്രിസ്റ്റലുകളും ഇതിൽ പറ്റിച്ചേർന്നിരുന്നു.

ഭൂമിയിൽ എത്തുന്ന ഉൽക്കകളിൽ സിംഹഭാഗവും ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്നവയാണ്. ഇവയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണം ഉദ്ഭവിക്കുന്നത് സൗരയൂഥത്തിലെ ആസ്റ്ററോയ്ഡ് ബെൽറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 4 വെസ്റ്റ എന്ന ഛിന്നഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ്. പ്രോട്ടോപ്ലാനറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ഉൽക്കകൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ കണ്ടെടുക്കാറില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ഇസി 002 ഒരു അപൂർവതയായി നിലനിൽക്കുന്നു. 58 ശതമാനം സിലിക്കൺ ഡയോക്‌സൈഡ് അടങ്ങിയതാണ് ഉൽക്കയുടെ രാസഘടന. ആൻഡെസൈറ്റ് റോക്ക് എന്ന പ്രത്യേക പാറകൾ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇതിന് ജന്മം നൽകിയ പ്രോട്ടോപ്ലാനറ്റ് എന്ന വസ്തുത വെളിവാക്കുന്നതാണ് ഈ രാസഘടന.



ആൻഡെസൈറ്റ് രാസഘടനയുള്ള പ്രോട്ടോപ്ലാനറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ സൗരയൂഥത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഛിന്നഭിന്നമായി പോകുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഈ ഘടനയുള്ള യാതൊരു ഗ്രഹങ്ങളോ കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങളോ ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളോ സൗരയൂഥത്തിലില്ല. ഭൂമിയിൽ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഉൽക്കകളെല്ലാം തന്നെ ബസാൾട്ട് എന്ന ഘടനയുള്ളതാണ്. സൗരയൂഥത്തിന്റെ ബാല്യദശയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്താൻ ഈ ഉൽക്ക അവസരം നൽകുമെന്നാണു ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പ്രതീക്ഷ. അത്യന്തം പ്രക്ഷുബ്ധമായ ആ കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം നമ്മുടെ ഗ്രഹമായ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഉപകരിക്കും.



വടക്കൻ ആഫ്രിക്കയിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന സഹാറ മരുഭൂമി ഉൽക്കകൾ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു അക്ഷയഖനിയാണ്. വിവിധ കാലഘട്ടത്തിലെ അപൂർവമായ ഉൽക്കകളും ഛിന്നഗ്രഹ ഭാഗങ്ങളും ഇവിടെ നിന്നു കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1995നു ശേഷം പതിനയ്യായിരത്തോളം ഇത്തരം ഉൽക്കകളും മറ്റും ഇവിടെ നിന്നു കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണു കണക്ക്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ച് സഹാറയിൽ വീണ ഒരു ഉൽക്ക 18 കോടി രൂപയ്ക്കാണു വിറ്റുപോയത്. ആദിമകാല ചൊവ്വയിൽ നിന്നു തെറിച്ച ഒരു അപൂർവ ഉൽക്കയെ 2018ൽ കണ്ടെത്തിയതും വാർത്തയായിരുന്നു. ബ്ലാക്ക് ബ്യൂട്ടി എന്നായിരുന്നു ഇതിനു നൽകിയ പേര്. വിപണന സാധ്യത മനസ്സിലാക്കി ഈ മേഖലയിൽ അനധികൃതമായി ഉൽക്ക വേട്ടകൾ നടക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.



English Summary: Found in the Sahara, a meteorite older than Earth itself