ഇരയുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് തല കടത്തും; ആന്തരാവയവങ്ങൾ തുരന്നു തിന്നുന്ന പാമ്പുകൾ!

തവളയെ പിടിച്ചാലുടൻ അവയെ വിഴുങ്ങുന്ന ജീവികളാണ് പാമ്പുകളെന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. പാമ്പിനെ വിഴുങ്ങാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന തവളകളെയും അപൂര്‍വമായി നാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാല്‍ ഇവയില്‍ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായാണ് തായ്‌ലൻഡിലെ ഒരു വിഭാഗം പാമ്പുകൾ തവളകളെ ഭക്ഷിക്കുന്നത്. ഏഷ്യന്‍ കുക്രി എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ഈ പാമ്പുകളുടെ ഭക്ഷണ ശീലം ലോകത്തെ മറ്റെല്ലാ പാമ്പുകളില്‍ നിന്ന് തന്നെ വിഭിന്നമാണ്. ഇരയായ തവളകളെ ജീവനോടെ തന്നെ തുരന്നു ആന്തരികാവയവങ്ങള്‍ ഭക്ഷിക്കുകയാണ് ഇവ ചെയ്യുക. ഏഷ്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂന്ന് വിഭാഗത്തിലുള്ള കുക്രി പാമ്പുകളിലാണ് ഈ സ്വഭാവം ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയത്. തായ്‌വാനി കുക്രി സ്നേക്ക്, ഓസിലേറ്റഡ് കുക്രി സ്നേക്ക്,സ്മോൾ ബാൻഡഡ് കുക്രി ല്നേക്ക് എന്നിവയാണ് ഇരകളെ ജീവനോട് തുരന്ന് അവയുടെ ആന്തരാവയവങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നതായി ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയത്. ഹെർപ്പറ്റോളജിസ്റ്റായ ഹെൻറിക്ക് ബ്രിങ്സോയും സംഘവുമാണ് പാമ്പുകളുടെ ഈ സ്വഭാവരീതിയെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയത്.

മേല്‍ത്താടയിലെ കത്തി പോലുള്ള പല്ലുകളാണ് ഈ പാമ്പുകളെ വ്യത്യസ്ത ഭക്ഷണ രീതിക്ക് പ്രാപ്തമാക്കുന്നത്. തവളകളെ നോട്ടമിട്ട് കഴിഞ്ഞാല്‍ അവയെ പിടികൂടി വയറിന്‍റെ കീഴ്ഭാഗത്തായി ഈ പാമ്പുകള്‍ തുരക്കാന്‍ തുടങ്ങും. തുരന്ന ശേഷം ആന്തരിക അവയവങ്ങള്‍ ഓരോന്നായി ഭക്ഷിക്കാന്‍ തുടങ്ങും. ഈ സമയമെല്ലാം ഇരയാക്കപ്പെടുന്ന തവളകള്‍ക്ക് ജീവനുണ്ടാകും എന്നാണ് ഏറ്റവും ദയനീയമായ കാര്യം. തവളയുടെ ദുര്‍വിധി ഓര്‍ത്ത് മനസ്സ് വിഷമിച്ചെങ്കില്‍ അല്‍പ്പം ആശ്വാസം നല്‍കുന്ന കാര്യം കൂടി ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ പാമ്പുകള്‍ മനുഷ്യര്‍ക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഉപദ്രവം ഏല്‍പ്പിക്കുന്നവയല്ല എന്നതാണ് ആ കാര്യം.

ഹെന്‍റിക് ബ്രിങ്സോയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഈ പാമ്പുകളെ വേട്ടയാടല്‍ രീതി ഇത്രയധികം വിശദമായി നിരീക്ഷിച്ചത്. ലോകത്ത് മറ്റൊരു പാമ്പും ഇരയെ ഇത്ര ക്രൂരമായി ഭക്ഷണമാക്കാറില്ലെന്ന് ഈ ഗവേഷക സംഘം പറയുന്നു. ഇരയുടെ വയറിനകത്ത് പൂര്‍ണ്ണമായും തല അകപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് ഭക്ഷണ സമയത്ത് ഈ പാമ്പുകളെ കാണാനാകുക. ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ മണിക്കൂറുകളോളം ഈ ഭക്ഷണപ്രക്രിയ നീണ്ടു പോകുമെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

ഇരയാകുന്ന തവളകള്‍



സാധാരണ ഇരയെ വിഴുങ്ങാറുള്ള പാമ്പുകളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ തവളകളെ കുക്രി പാമ്പുകള്‍ തുരന്ന് തിന്നാന്‍ കാരണമെന്താണ് ?. ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി ഗവേഷകര്‍ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ചില നിഗമനങ്ങളാണ്. ഒന്നാമതായി ഡുറ്റാഫ്രിനസ് മെലാനോസ്റ്റികസ് എന്നയിനത്തില്‍ പെട്ട തവളകളെയാണ് ഈ പാമ്പുകള്‍ തുരന്നു തിന്നാറുള്ളത്. അതീവ വിഷമുള്ള ഇനത്തില്‍ പെട്ടവയാണ് ഈ തവളകള്‍. തൊലിപ്പുറമെ വിഷമുള്ള ഈ തവളകളെ തിന്നുന്നത് പാമ്പിന് അപകടകരമായി തീരും. അതുകൊണ്ടാണ് വരിഞ്ഞുമുറുക്കിയ ശേഷം വിഷമില്ലാത്ത ഭാഗമായ അടിവയറ്റില്‍ കുക്രി പാമ്പുകള്‍ തുരക്കുന്നതും ഇതുവഴി ഉള്ളിലെത്തി ആന്തരികാവയവങ്ങള്‍ ഭക്ഷിക്കുന്നതും.

അതേസമയം ഈ പോരാട്ടത്തില്‍ തവളകള്‍ വെറുതെ അങ്ങ് കീഴടങ്ങും എന്നും കരുതണ്ട. 3 ഇഞ്ച് വരെ വലുപ്പമുള്ള ഈ തവളകള്‍ പാമ്പുകളില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ വിഷം ചീറ്റുന്നതുള്‍പ്പടെയുള്ള പല മാര്‍ഗങ്ങളും അവലംബിക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോഴെല്ലാം ഇത് വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും. എങ്കിലും പലപ്പോഴും കനത്ത പോരാട്ടത്തിനിടിയില്‍ തവള കൊല്ലപ്പെടുകയോ, അല്ലെങ്കില്‍ പാമ്പിന്‍റെ ചുറ്റിവരിയല്‍ മൂലം ശ്വാസം മുട്ടി അനങ്ങാന്‍ കഴിയാതാവുകയോ ആണു ചെയ്യുക.

കുക്രി പാമ്പുകള്‍



ഈയിനം പാമ്പുകളും മൂര്‍ച്ചയേറിയ വാള്‍ പോലുള്ള പല്ലുകളാണ് ഇവയ്ക്ക് ഈ പേര് ലഭിക്കാന്‍ കാരണം. കേരളത്തില്‍ പോലും പ്രശസ്തമായ നേപ്പാളി ഗൂര്‍ഖകളുടെ പരമ്പരാഗത ആയുധമായ കത്തിക്ക് പറയുന്ന പ്രാദേശിക പേരാണ കുക്രി. ഈ കത്തി പോലെ മൂര്‍ച്ചയുള്ള പല്ലുള്ളതിനാലാണ് ഈ പാമ്പുകള്‍ക്ക് സമാനമായ പേര് ലഭിച്ചതും. മനുഷ്യരെ ഇവ ഉപദ്രവിക്കില്ലെങ്കിലും അബന്ധത്തില്‍ കടിയേറ്റാല്‍ ആഴത്തില്‍ മുറിവേല്‍ക്കാനും ചോര വാര്‍ന്ന് പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് രക്തം കട്ട പിടിയ്ക്കാതിരിക്കാനുള്ള സ്രവം ഇവയുടെ പല്ലില്‍ നിന്ന് രക്തത്തിലെത്തുന്നതിനാലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്.

ഇതുവരെ നാല് തവണയാണ് കുക്രി പാമ്പുകളും തവളകളും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിന് ഗവേഷകര്‍ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. നാല് തവണയും വിജയം പാമ്പുകള്‍ക്കായിരുന്നു. ഒരു തവണ ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാ സമയത്തും പാമ്പുകള്‍ ആന്തരിക അവയവങ്ങള്‍ ഭക്ഷിച്ചു തീരാറാകുമ്പോഴാണ് തവളകള്‍ ചത്തതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഇരകളും പാമ്പുകളും തമ്മില്‍ പോരാട്ടം നടന്ന സ്ഥലം രക്തം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് കോഴിപ്പോരിന്‍റെ കളം പോലെയാണ് കാണപ്പെട്ടതെന്നും ഇവര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

