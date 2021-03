തേനീച്ചകളുടെ തലയറുത്തു കൊല്ലുന്ന ‘കൊലയാളിക്കടന്നലുകൾ’; കൊടുംഭീകരൻമാരെ ഭയന്ന് യുഎസ്!

2019...യുഎസിലെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പസിഫിക് തീരത്തോടടുത്ത ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില പ്രാണികളെ കണ്ടെത്തി. അതു വരെ അവിടെയെങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഇവ കടന്നലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഈച്ചകളോ ആകാമെന്ന് കണ്ടെത്തിയവർ ഉറപ്പിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നീട് നടന്ന പരിശോധനകൾ വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു വിവരമാണ് നൽകിയത്. ആ കണ്ടെത്തിയ പ്രാണി ചില്ലറക്കാരനായിരുന്നില്ല. കുപ്രസിദ്ധനായ കൊലയാളിക്കടന്നൽ, അഥവാ മർഡർ ഹോണറ്റ്. മനുഷ്യനെ വരെ തന്റെ കുത്തുകളാൽ കൊലപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന കടന്നലുകളിലെ കൊടുംഭീകരൻ.

അന്നു കണ്ടെത്തിയ കൊലയാളിക്കടന്നലുകൾ എന്ന വിപത്തിനെ പേടിച്ചാണ് യുഎസിൽ ഇന്നും ദിനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നത്. നിലവിൽ വെട്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും ഇവയുടെ അജ്ഞാത കോളനികൾ എവിടെയോ മറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്ന ചിന്ത യുഎസിലെ ആളുകൾക്ക് വലിയ ആധി ഉണ്ടാക്കുകയും തുടർന്ന് വാഷിങ്ടൻ കൃഷി വകുപ്പ് ഇവയ്ക്കായി വ്യാപക തിരച്ചിൽ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ഇത്തരമൊരു കടന്നലിനെ കണ്ടെത്തി.

ഇതിനെ കൊല്ലാതെ ഇതിന്റെ ശരീരത്തിൽ ട്രാക്കർ ഘടിപ്പിച്ച് പറത്തിവിടുകയാണ് അധികൃതർ ചെയ്തത്. തിരികെപ്പറന്ന കടന്നൽ അധികൃതർ വിചാരിച്ചതു പോലെ തന്നെ ഇവ യുഎസിൽ സ്ഥാപിച്ച ഒരു കൂട്ടിലേക്കു ചെന്നുകയറി. തുടർന്ന് അധികൃതർ ഈ കൂട് നശിപ്പിച്ചു. 200 ഓളം റാണിക്കടന്നലുകളെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൊന്നത്. എന്നാൽ തങ്ങൾ അവിടെ എത്തുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ ചില റാണികൾ പറന്നു പോയിരിക്കാമെന്നും ഇവ ചിലപ്പോൾ പുതിയ കൂടുകൾ വച്ചിരിക്കാമെന്നും അധികൃതർക്കു സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനായി അവർ തിരച്ചിൽ ഊർജിതപ്പെടുത്തി... ഇന്നും തുടരുന്ന സംഘങ്ങളായുള്ള തിരച്ചിൽ.

മനുഷ്യരെ വരെ കൊല്ലുന്നവയെന്നു പേരു കേട്ട ഈ കടന്നലുകളെ പിടികൂടാനും എന്നന്നേക്കുമായി നശിപ്പിക്കാനുമുള്ള വാഷിങ്ടൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചറിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി ‘അറ്റാക്ക് ഓഫ് ദ മർഡർ ഹോണറ്റ്’ എന്ന ഒരു വിഡിയോ ഡോക്യുമെന്ററി ഇതിനിടെ പുറത്തിറങ്ങിയത് വലിയ ശ്രദ്ധയാണു നേടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനിടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റും പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വച്ച പോസ്റ്റുകൾ കൂടിയായതോടെ കൊലയാളിക്കടന്നലുകളുടെ ആക്രമണത്തെപ്പറ്റി സ്ഥിരീകരിച്ചതും അല്ലാത്തതുമായ ഒട്ടേറെ റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തിറങ്ങി.

എന്തു കൊണ്ടാണ് ഈയൊരു കടന്നലിനു വേണ്ടി ഇത്രയും വമ്പൻ തിരച്ചിൽ നടക്കുന്നത്.?



ഏഷ്യൻ ജയന്റ് ഹോണറ്റ് എന്നാണ് കൊലയാളിക്കടന്നലുകളുടെ യഥാർഥ നാമം. കടന്നലുകളിൽ വച്ചു തന്നെ ഏറ്റവും വലുപ്പമേറിയ ഇനമായ ഇവ (4 സെന്റിമീറ്ററാണ് ഇവയുടെ നീളം) പേരു സൂചിപ്പിക്കുന്നതു പോലെ തന്നെ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് ചൈന, ജപ്പാൻ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവയാണ്. ഈ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ചരക്കുവിമാനങ്ങളിൽ കയറിപ്പറ്റി ഇവ കാനഡയിലെത്തിയെന്നും തുടർന്ന് യുഎസിന്റെ കിഴക്കൻ തീരത്ത് താമസമുറപ്പിച്ചെന്നുമാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യനെ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്താൻ ഇവയ്ക്കു കഴിയും. ജപ്പാനിൽ പ്രതിവർഷം 30 പേർ ഈ കടന്നലുകളുടെ കുത്തേറ്റ് കൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണു കണക്ക്. എന്നാൽ മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ പൊതുവെ വളരെക്കുറവാണ്. എന്നാൽ ഇവ തീവ്രമായി ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്.

തേനീച്ചകളുടെ അന്തകർ



തേനീച്ചകൾ മാംസാഹാരികളല്ല, എന്നാൽ കടന്നലുകൾ മറ്റുള്ള ഈച്ചകളെയും കീടങ്ങളെയും ആക്രമിക്കുന്നവയാണ്. അവയിൽ നിന്നുള്ള പ്രോട്ടീനുകളാണ് ഇവയുടെയും ഇവയുടെ സന്തതികളുടെയും പ്രധാനപോഷണം. വെട്ടുക്കിളികൾ ആക്രമിക്കുന്ന പാടശേഖരം പോലെയാണ് കൊലയാളിക്കടന്നലുകൾ ആക്രമിക്കുന്ന തേനീച്ചക്കൂടുകൾ. മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് തേനീച്ചകളെ ഇവ വലിച്ചുകീറി കൊന്നുകളയും. 2000 കോടി ഡോളറിന്റെ വ്യവസായമാണ് യുഎസിൽ തേനീച്ച വളർത്തലും തേനുത്പാദനവും. മാത്രമല്ല, പല ചെടികളുടെയും വിളകളുടെയും പരാഗണത്തിൽ തേനീച്ചകൾ വലിയ പ്രകൃതിപരമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. കൊലയാളിക്കടന്നലുകൾ പെരുകിയാൽ ഈ സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് കനത്തനാശമാകും സംഭവിക്കുക. യുഎസിലെ കൃഷിയെത്തന്നെ ഇത് അവതാളത്തിലാക്കിയാക്കാം.

ഏഷ്യയിൽ, കൊലയാളിക്കടന്നലുകളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന തേനീച്ചകൾക്ക് ഇവയെ ചെറുക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ അറിയാം. അവ ഈ കടന്നലുകളെ കബളിപ്പിച്ച് തങ്ങളുടെ കൂട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റി, സംഘം ചേർന്ന് കൂടുകളുടെ ദ്വാരം അടച്ച് ഇവയെചുറ്റി വലയം തീർക്കും. ഈ തേനീച്ചവ്യൂഹം മൂലം ഉടലെടുക്കുന്ന കടുത്ത ചൂടിലും കാർബൺ മോണോക്സൈഡിലും കൊലയാളിക്കടന്നലുകൾ മരിക്കും.



എന്നാൽ ഇത്തരം തന്ത്രങ്ങളൊന്നും യുഎസിലെ തേനീച്ചകൾക്കറിയില്ല. അവർക്ക് കൊലയാളിക്കടന്നലുകളെ പരിചയം പോലുമില്ല. മൂന്നിഞ്ചോളം ചിറകിനു വിസ്തീർണവും കറുപ്പും മഞ്ഞയും വരകളുള്ള വയറും മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള തലയുമുള്ള കൊലയാളിക്കടന്നലുകളെ കണ്ടാൽ പലപ്പോഴും വലിയ ഈച്ചകളാണെന്നു തോന്നും. അമേരിക്കയിലെ ഓറിഗണിലൊക്കെ അധികൃതർ തേനീച്ച കർഷകർക്ക് ഇവയുടെ വിശദമായ ഫോട്ടോകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ അധികൃതരെ ഉടനടി അറിയിക്കണമെന്ന നിർദേശവും ഇവിടങ്ങളിൽ പുറത്തിറക്കി.

തേനീച്ചകളുടെ പോലെ തന്നെയുള്ള സാമൂഹിക ജീവിത ക്രമമാണ് കൊലയാളിക്കടന്നലുകളുടേതും. ഒരു റാണിയെ അധിഷ്ഠിതമാക്കിയുള്ള ജീവിതം. വംശത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രജനനവും നടക്കുന്നത് റാണിയിൽ നിന്നു തന്നെയാണ് അതിനാൽ തന്നെ റാണിയെ കണ്ടെത്തി നശിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇവയെ ചെറുക്കാനുള്ള പ്രധാന തന്ത്രമെന്ന് യുഎസ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. ഇൻവേസീവ് സ്പീഷീസ് അഥവാ അധിനിവേശ ജീവി വർഗം എന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നത്തിന്റെ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ ഉദാഹരണങ്ങളിലൊന്നാണ് കൊലയാളിക്കടന്നലുകൾ.

English Summary: ‘Murder Hornets’ in the U.S.: The Rush to Stop the Asian Giant Hornet