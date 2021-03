ബെയ്ജിങ് നഗരം ഓറഞ്ച് നിറത്തിൽ; വിചിത്ര നിറത്തിനു പിന്നിൽ ഭീതിയുണർത്തും പ്രതിഭാസം: വിഡിയോ

ചൈനയുടെ തലസ്ഥാനമായ ബെയ്ജിങിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ശക്തമായ പൊടിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് നഗരം ഓറഞ്ചു നിറത്തിലായി. മലിനീകരണം മൂലം മുൻപ് തന്നെ കുത്തനെ താഴ്ന്നിരുന്ന നഗരത്തിലെ വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഇതോടെ ഏറ്റവും മോശമായ നിലയിലേക്ക് താണു. വായു ഗുണനിലവാര സൂചികയിൽ 999 ആണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും അപകടകരമായ നില എന്നാണ് നിരീക്ഷകർ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

സ്ഥിതി വഷളായതിനെത്തുടർന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം ജനങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദേശവും പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. പൊടി പടലത്തിന്റെ കനത്ത പാളികൾക്കിടയിലുടെ നീങ്ങുന്ന യാത്രക്കാരുടെ ചിത്രങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. പൊടിക്കാറ്റിന്റെ പ്രഭാവം ഉച്ചവരെയെങ്കിലും നിലനിൽക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചത്. ഇന്നർ മംഗോളിയയിൽ നിന്നു വീശിയടിച്ച പൊടിക്കാറ്റാണ് ബെയ്ജിങ്ങിനെ പൊടിപടലങ്ങളിൽ മുക്കിയത്.

മാർച്ച്-ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ ഗോപി മരുഭൂമിയിൽ നിന്നു പൊടിക്കാറ്റ് ചൈനയിലേക്ക് വീശിയടിക്കുന്നത് സാധാരണയാണ്. വടക്കൻ ചൈനയിൽ വനനശീകരണം കൂടുതൽ വ്യാപകമായതും പൊടിക്കാറ്റ് ജനവാസ മേഖലകളിൽ വലിയ ആഘാതം ഏൽപിക്കുന്നത് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

English Summary: Beijing Turns Orange As 'biggest Sandstorm In Decades' Covers City In Dust