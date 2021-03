ഭൂമിക്ക് മുഖാവരണക്കുരുക്ക്; ഓരോ നിമിഷവും വലിച്ചെറിയുന്നത് 30 ലക്ഷത്തോളം മാസ്കുകൾ!

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വഴിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ മുഖാവരണങ്ങളുമായി നടക്കുന്നവരെ കാണാം. കോവിഡ് കാലത്തിന്റെ മാറ്റമാണ്. ഒരുപക്ഷേ, അതിലേറെ മാസ്കുകൾ നമ്മുടെ വഴിയരികിലും ജലാശയങ്ങളിലും കാണാനാകും. ഓരോ തവണയും ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ഉപേക്ഷിച്ചവ. ലോകമാകെ ആ ഭീഷണി നേരിടുകയാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം തീർത്ത തലവേദനയേക്കാൾ വലിയ വിപത്താണ് പുനരുപയോഗിക്കാനാകാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമിച്ച മുഖാവരണ മാലിന്യം പരിസ്ഥിതിക്ക് മേൽ തീർക്കുന്നത്.

കോവിഡ് കാലത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രമായി മറ്റൊരു ഭീതി കൂടി രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ ഉയരുന്നു. ഓരോ നിമിഷവും ശരാശരി 30 ലക്ഷത്തോളം മാസ്കുകൾ ലോകത്ത് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് പുതിയ പഠനം. ഇതിൽ പകുതിയിലധികവും പ്ലാസ്റ്റിക് ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നവയായതിനാൽ ഇവ സ്വയം നശിക്കാൻ വർഷങ്ങൾ എടുത്തേക്കും എന്നതാണ് പരിസ്ഥിതിക്ക് പുതിയ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത്.

ഫ്രോൺട്രിയേഴ്സ് ഓഫ് എൻവയൺമെന്റൽ സയൻസ് ആൻഡ് എൻജിനീയറിങ് എന്ന ശാസ്ത്രജേണലിൽ ആണ് ഡെൻമാർക്കിൽ നിന്നുള്ള സംഘത്തിന്റെ പുതിയ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യത്തിനു കാരണമാകുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളേക്കാൾ പ്രശ്നക്കാരനാണ് മാസ്കുകളെന്ന് ഇവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മാസം 430 കോടി പ്ലാസ്റ്റ് കുപ്പികളാണ് ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇതിൽ 25 ശതമാനത്തോളം എങ്കിലം സംസ്കരിച്ച് പുതിയവയാക്കി മാറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രതിമാസം 129 ബില്യൺ (ഒരു ബില്യൺ നൂറു കോടി) മാസ്കുകളാണ് വിപണിയിൽ എത്തുന്നത്. മാസ്കുകൾ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കണമെന്നോ പുനരുപയോഗ യോഗ്യമാക്കണമെന്നോ ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇതു നടക്കുന്നതേയില്ലെന്നാണ് ഡെൻമാർക്ക് സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ.ആ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മുതൽ ലോകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാസ്ക് മാലിന്യത്തിന്റെ തോത് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും സംഘം പറയുന്നു.

ഒറ്റത്തവണ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് വലിച്ചെറിയുന്ന സർജിക്കൽ മാസ്ക് പോലുള്ളവയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഘടകങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് പാർട്ടിക്ക്ൾസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പല മാസ്കുകളും നിർമിക്കുന്നത് എന്നത് ഗൗരവവും വർധിപ്പിക്കുന്നു. മൈക്രോ ഫൈബറുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരം മാസ്കുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചി ദ്രവിക്കാൻ എടുക്കുന്നതിലും അധികം കാലമെടുത്തു മാത്രമേ ദ്രവിക്കാനുമിടയുള്ളൂവെന്നും പഠനത്തിലുണ്ട്. ഇത് എത്രകാലത്തോളം മണ്ണിൽ കിടക്കും എന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ലെന്നും സംഘം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

എൽവിസ് ജെൻബോ ക്സു, ഷിയോങ് ജേസൺ റെൻ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോകത്തെ വിവിധ സർവകലാശാലകളിലെ സംഘത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു പഠനം നടത്തിയത്. നിലവിൽ പരിസ്ഥിതിയിലേക്ക് തള്ളിയ മാസ്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തി നശിപ്പിക്കാം എന്നത് പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട വിഷയമാണെന്നും എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇതു വലിയ തലവേദനയാകുമെന്നും സംഘം നിർദേശിക്കുന്നുണ്ട്. പരിഹാരമാർഗമായി ചില കാര്യങ്ങളും സംഘം നിർദേശിക്കുന്നു.

പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ കലക്‌ഷൻ പോയിന്റുകൾ പോലെ മാസ്കുകൾ മാത്രം തള്ളാവുന്ന മാലിന്യപ്പെട്ടികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ഇവ ശേഖരിച്ച് കേന്ദ്രീകൃതമായി പുനരുപയോഗ യോഗ്യമാക്കുകയും ചെയ്യണം, ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാസ്കുകളുടെ നിർമാണം, വിൽപന, ഉപയോഗം, പുനരുപയോഗം, സംസ്കരണം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കണം, പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള മാസ്കുകളുടെ ഉപയോഗം വർധിപ്പിക്കണം, സ്വയം നശിക്കുന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള മാസ്കുകൾ ക്രമീകരിക്കണം തുടങ്ങിയവയാണ് സംഘം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ.

എത്രയും വേഗം ഇതു പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചികളും കുപ്പികളും തീർത്ത തലവേദനയേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും കോവിഡ് കാലം മനുഷ്യരാശിക്ക് നൽകുന്ന മുഖാവരണത്തിരിച്ചടി. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെങ്കിലും ഇതിനു കൃത്യമായ നിർദേശവും ഏകീകൃത സംവിധാനവും ഒരുക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്.

English Summary: The COVID-19 pandemic face mask waste: A blooming threat to the environment