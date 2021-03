പരിധികളില്ലാത്ത സ്‌നേഹം നിറച്ച ഒരു ദത്തെടുക്കലിന്റെ കഥയാണ് കോംഗോയിലെ ലൂ സയന്റിഫിക് റിസർവിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ പുറത്തു വന്നത്. ഇവിടത്തെ അന്തേവാസികളായ രണ്ട് പെൺ ബൊനോബോ ആൾക്കുരങ്ങുകൾ തങ്ങളുടേതല്ലാത്ത, തങ്ങളുടെ ഗോത്രത്തിൽ പോലും പെടാത്ത രണ്ട് ആൾക്കുരങ്ങിൻ കുട്ടികളെ ദത്തെടുത്തു. ഗ്രേറ്റ് ഏപ്‌സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചിമ്പൻസികളും ഗൊറില്ലകളും ബൊനോബോകളും ഒറാങ് ഉട്ടാനുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ആൾക്കുരങ്ങു വിഭാഗത്തിൽ ഇത്തരമൊരു ദത്തെടുക്കൽ ആദ്യമാണെന്ന് ശാസ്ത്ര ജേണലായ സയന്‌റിഫിക് റിപ്പോർട്ട്‌സ് പറയുന്നു.

തൽക്കാലത്തേക്ക് മറ്റൊരു മൃഗത്തിന്റെ കുട്ടിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന അറ്റെന്റീവ് പേരന്‌റിങ് മനുഷ്യനല്ലാതെയുള്ള ജീവി വർഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരുപാട് സ്‌നേഹമൂറുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഷംവാരി വന്യജീവികേന്ദ്രത്തിൽ തെംബയെന്ന ആറുമാസം പ്രായമുള്ള ആനക്കുട്ടിയെ പരിപാലിച്ച ആൽബർട് എന്ന ചെമ്മരിയാട്, കെനിയയിൽ, സൂനാമിക്കു ശേഷം അനാഥനായി മാറിയ ഓവൻ എന്ന ഹിപ്പോ കുട്ടിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകിയ 130 വയസ്സുള്ള എംസീ എന്ന കടലാമ, തായ്‌ലൻഡിൽ പന്നിക്കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന സായ് മായ് എന്ന പെൺകടുവ, റോക്കി എന്ന അണ്ണാൻകുഞ്ഞിന്റെ പോറ്റമ്മയായി മാറിയ എമ്മ എന്ന പെൺപൂച്ച തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ജന്തുലോകത്തെ അൺകണ്ടീഷനൽ സ്‌നേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്.

എന്നാൽ പൂർണമായ രീതിയിൽ രക്ഷകർതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവണത മനുഷ്യരിൽ സാധാരണമെങ്കിലും മൃഗങ്ങളിൽ അപൂർവമാണെന്നു ഗവേഷകർ പറയുന്നു. സാമൂഹികമായ പരുവപ്പെടലുകളും, വൈകാരികതയും ധാർമിക മൂല്യങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച ചിന്താഗതിയും മനുഷ്യരിൽ ശക്തമാണ്. എന്നാൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് അതൊന്നുമില്ല. അതിനാൽ തന്നെ മറ്റൊരു വംശത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ഗോത്രത്തിൽ പെടാത്തതോ ആയ കുട്ടികൾക്ക് രക്ഷകർത്താവായി മാറാൻ മൃഗങ്ങൾക്ക് പറ്റണമെന്നില്ല.

ഈ സിദ്ധാന്തത്തിനെ മറികടന്നാണ് പെൺ ബൊനോബോകളായ മേരിയും ചിയോയും ഒരു അന്യഗോത്രത്തിലെ അനാഥ ബൊനോബോകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അമ്മമാരായത്. മേരിക്ക് സ്വന്തമായി രണ്ടു കുട്ടികളുള്ളപ്പോഴാണ് ഫ്‌ളോറ എന്ന അനാഥക്കുട്ടിയെ ദത്തെടുക്കുന്നത്. മൂന്നുമക്കളെയും ഒരുപോലെയാണ് മേരി വളർത്തുന്നതെന്ന് ബൊനോബോകളിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ക്യോട്ടോ സർവകലാശാല ശാസ്ത്രജ്ഞയായ നഹോകോ ടോക്കുയാമ പറയുന്നു. മുലപ്പാലുള്ള മേരിയുടെ പാൽകുടിച്ചാണ് ഫ്‌ളോറയും വളരുന്നത്. മൂന്നു കുട്ടികൾക്കു പാൽ കൊടുക്കുന്നതിനാൽ നന്നേ ക്ഷീണിതയാണ് മേരിയിപ്പോൾ.

ചിയോയ്ക്ക് 50 വയസ്സുണ്ട്. റൂബി എന്ന കുരുന്നിനെയാണ് അവൾ ദത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചിയോയും റൂബിയും വന്യജീവി കേന്ദ്രത്തിൽ സുഖമായിരിക്കുന്നു. പരിണാമ ദശയിൽ മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവുമടുത്ത ബന്ധുക്കളും മൃഗലോകത്തെ ബുദ്ധിജീവികളുമായ ചിമ്പൻസികളും ദത്തെടുക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവ ബന്ധമുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഗോത്രത്തിൽ പെടുന്നതോ ആയുള്ള കുട്ടികളെ മാത്രമേ സംരക്ഷിക്കാറുള്ളൂവെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

അക്രമണാത്മകതയും തൻകാര്യ ചിന്തയും കൂടുതലുള്ള ചിമ്പൻസികൾ അപര ഗോത്രങ്ങളിലെ ചിമ്പൻസിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നുകളയാൻ പോലും മടിക്കാറില്ല. എന്നാൽ ബൊനോബോകൾ പൊതുവേ ക്ഷമാശീലം കൂടിയ, ആക്രമണത്വര കുറഞ്ഞ ആൾക്കുരങ്ങ് വിഭാഗമാണ്. തങ്ങളുടെ വംശത്തിൽ പെട്ട, അന്യഗോത്രങ്ങളുമായി ഇവ ചങ്ങാത്തം കൂടാറുണ്ടെന്നും ഇതാകാം ദത്തെടുക്കലിനു കാരണമെന്നും ഗവേഷകർക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട്.

ആൾക്കുരങ്ങുകളിലെ കുഞ്ഞൻ

കോംഗോ നദിയുടെ തെക്കൻതീരങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കുരങ്ങു വിഭാഗമാണ് ബൊനോബോകൾ. പിഗ്മി ചിമ്പൻസികൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഇവയെ ആദ്യകാലത്ത് ചിമ്പൻസികളുടെ തന്നെ ഒരു വേറിട്ട വർഗമായാണ് ഗവേഷകർ കണക്കാക്കിയത്. എന്നാൽ 1933ൽ ഇവയെ ഗ്രേറ്റ് ഏപ്‌സിൽ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമായി കണക്കിലെടുത്തു. 31 മുതൽ 39 കിലോ വരെ ഭാരം വയ്ക്കുന്ന ബൊനോബോകൾക്ക് നാലടിയോളം ഉയരമുണ്ടാകും. മരങ്ങളിൽ താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇവയുടെ പ്രധാന ആഹാരം പഴങ്ങളും, കിഴങ്ങുകളും വേരുകളുമൊക്കെയാണ്.

ഭക്ഷണദൗർലഭ്യം നേരിടുന്ന അവസ്ഥയിൽ ചില വിരകളെയും പുഴുക്കളെയും അപൂർവമായി വവ്വാലുകളെയുമൊക്കെ ഇവ അകത്താക്കാറുണ്ട്. ചിമ്പൻസികളെ അപേക്ഷിച്ച് പൊതുവേ ശാന്തസ്വഭാവക്കാരായ ബൊനോബോകൾ തമ്മിലടി കൂടാറില്ല. ചിമ്പൻസികളുടെ പ്രവണതകളായ സ്വന്തം വർഗത്തെ കൊന്നുതിന്നൽ, അന്യഗോത്രങ്ങളെ ആക്രമിച്ചു കീഴ്‌പ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയവ ബൊനോബോകൾക്കിടയിൽ ഇല്ല.

30 മുതൽ 100 വരെ അംഗങ്ങളടങ്ങിയ ബൊനോബോ ഗോത്രങ്ങളിൽ പെൺബൊനോബോകൾക്കാണ് പ്രധാന സ്ഥാനം. ഗോത്രങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ. കോംഗോ വനങ്ങളിൽ നടമാടുന്ന ശക്തമായ വനനശീകരണവും ബൊനോബോ മാംസത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള വേട്ടയും കാരണം ഇവയുടെ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞുവരികയാണ്.

