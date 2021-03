കൊളോണിയല്‍ കാലവും പിന്നാലെയെത്തിയ ശീതയുദ്ധകാലവും മനുഷ്യന്‍ ആയുധങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെ കുതിച്ചിരുന്ന സമയമായിരുന്നു. വിനാശകാരികളായ ഹൈഡ്രജന്‍ ബോംബുകള്‍ക്കും ന്യൂക്ലിയര്‍ ബോംബുകള്‍ക്കും പുറമെ ലോകത്തെ ആളൊഴിഞ്ഞ കോണുകളും ദ്വീപുകളുമെല്ലാം ആയുധമത്സരത്തിനിടെ അവര്‍ പരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി. ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു പ്രധാന പരീക്ഷണ കേന്ദ്രമായിരുന്നു സഹാറ മരുഭൂമി. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആണവ ശക്തിയാകാനുള്ള ഓട്ടത്തില്‍ അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളും ഇവിടെ പൊട്ടിച്ച് തീര്‍ത്തത് കണക്കില്ലാത്ത വിധം ആണവ ആയുധങ്ങളാണ്. ഫലമാകട്ടെ ഈ പരീക്ഷണം നടത്തിയ സഹാറ മരുഭൂമിയിലെ മേഖല ഇന്നും ആണവ വികിരണമുള്ള പ്രദേശമാണ്.

ഫ്രാന്‍സിലെത്തിയ പൊടിക്കാറ്റ്



ഫ്രാന്‍സ് , സ്വീഡന്‍, സ്പെയിന്‍, യുകെ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് സഹാറയില്‍ നിന്നുള്ള പൊടിപടലങ്ങളുമായി കാറ്റ് ഫെബ്രുവരി പകുതിയോടെ എത്തിയത്. ആകാശത്തെ സ്വര്‍ണവര്‍ണമണിയിച്ച് അവ അന്തരീക്ഷത്തിലെങ്ങും തങ്ങി നിന്നു. കാഴ്ചയില്‍ ഭംഗിയുണ്ടെന്ന് പറയുമെങ്കിലും അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈ പൊടിപടലം വലിയ തോതിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കും പലപ്പോഴും കാരണമാകാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇക്കുറി പൊടിപടലങ്ങള്‍ താഴേക്കെത്താത്തത് മൂലം കാര്യമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധി ഇതേ പൊടിക്കാറ്റ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇവയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന റേഡീയോ ആക്ടീവ് കണങ്ങള്‍ മൂലമാണ്.

ഈ റേഡിയോ ആക്ടീവ് പൊടിക്കാറ്റും ഫ്രാന്‍സും തമ്മില്‍ നേരിട്ടു തന്നെ ബന്ധമുണ്ട്. ആ ബന്ധം ഫ്രാന്‍സിന്‍റെ കൊളോണിയല്‍ കാലത്ത് നിന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോള്‍ പൊടിക്കാറ്റ് എത്തിയ സഹാറമേഖല അക്കാലത്ത് ഫ്രാന്‍സിന്‍റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. ആ മേഖലയില്‍ ഫ്രാന്‍സ് നിരവധി ആണവ പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു. ഈ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് മേഖലയിലെ മണല്‍ത്തരികള്‍ക്ക് റേഡിയോ ആക്ടീവ് സ്വഭാവം കൈ വന്നതും.

അള്‍ജീരിയ എന്ന ഫ്രാന്‍സ് കോളനി



1962 ലാണ് അള്‍ജീരിയ എന്ന സഹാറമേഖലയിലെ ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നത്. അതുവരെ അള്‍ജീരിയ മേഖല ഒരു ഫ്രാന്‍സ് കോളനി ആയിരുന്നു. കോളനി എന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഫ്രാന്‍സിന്‍റെ ആണവ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വേദി കൂടിയായിരുന്നു അള്‍ജീരിയയിലെ സഹാറ മേഖല. പ്രത്യേകിച്ചും 1960 മുതല്‍ 1962 വരെയുള്ള കാലം. 1960 ലാണ് ഫ്രാന്‍സ് അള്‍ജീരിയന്‍ മേഖലയില്‍ ആദ്യ ആണവ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്. 2 വര്‍ഷക്കാലെ നീണ്ട കാലയളവിനിടയില്‍ എണ്ണമില്ലാത്തത്ര ആണവ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ അന്ന് ഫ്രാന്‍സ് നടത്തി. ഫ്രഞ്ച് സൈനികരും പ്രദേശവാസികളുമെല്ലാം അക്കാലത്ത് ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് ആണവ വികിരണമേറ്റ് വിവിധ അസുഖങ്ങളാല്‍ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു.

അക്കാലത്ത് പരിധിയില്ലാതെ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ മൂലം ഇന്നും ഈ മേഖലയിലെ മണല്‍ത്തരികള്‍ റേഡിയോ ആക്ടീവ് ആണ്. ഇതേ മണല്‍ത്തരികള്‍ ഫ്രാന്‍സിന്‍റെ അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തിയപ്പോഴും അവയ്ക്ക് ആണവ വികിരണ ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഗവേഷക സംഘം നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ വ്യക്തമായി. കാറുകളുടെ വിന്‍ഡ് ഷീല്‍ഡില്‍ നിന്നും മറ്റും ശേഖരിച്ച മണല്‍ത്തരികളിലാണ് ഗവേഷകര്‍പഠനം നടത്തിയത്. ഇതില്‍ മണല്‍ത്തരികളില്‍ റേഡിയോ ആക്ടീവ് കണമായ സീസിയം-137 ന്‍റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി. ആണവ ആയുധങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന യുറാനിയം -235 ഘടകത്തിന്‍റെ ന്യൂക്ലിയര്‍ ഫിഷന്‍ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നവയാണ് സീസിയം 137.



അത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫ്രാന്‍സ് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ നടത്തിയ ആണവ പരീക്ഷണങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് ഈ ആണവ വികിരണ അംശം മണല്‍ത്തരികളില്‍ എത്തിയതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ വാദിക്കുന്നത്. ഇതേ തെളിവു വച്ച് തന്നെ ഈ റേഡിയോ വികിരണം സഹാറയിലെ മണല്‍ത്തരികളില്‍ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്ന വാദവും അവര്‍ തള്ളിക്കളയുന്നു. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോള്‍ റേഡിയോ വികിരണശേഷിയുള്ള മണല്‍ത്തരികളുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ ജനങ്ങള്‍ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും അവര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴുള്ള അളവില്‍ റേഡിയോ വികിരണം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ നിഗമനം.



