റോഡിനായി മരങ്ങൾ മുറിച്ചാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് വനിതകൾ; പ്രതിഷേധം മരങ്ങളിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച്!

1970-കളിൽ ലോകമെങ്ങും വൃക്ഷ സ്നേഹത്തിൻറെ പുതിയ മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുത്ത ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പുതുജീവൻ നൽകി ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ വനിതകൾ. ബാഗേശ്വർ ജില്ലയില ജാഖ്നി ഗ്രാമത്തിലുള്ള വനിതകളാണ് വനനശീകരണത്തിനെതിരെ മരങ്ങളിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുള്ള സമരമുറയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. പുതിയ റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി പ്രദേശത്തെ അഞ്ഞൂറോളം മരങ്ങൾ വെട്ടി മാറ്റാനുള്ള നീക്കത്തെ തുടർന്നാണ് പ്രതിഷേധം.

മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കിയാൽ തങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും എന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായിട്ടാണ് വനിതകൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. റോഡ് നിർമാണത്തിനു വേണ്ടി പൂർണവളർച്ചയെത്തിയ മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റാനാണ് അധികൃതരുട തീരുമാനം. നിലവിൽ കടുത്ത വരൾച്ച അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്ത് മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയാൽ സ്ഥിതി വഷളാകും ആകുമെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ പറയുന്നു. അഞ്ഞൂറോളം മരങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചിട്ട് തങ്ങൾക്ക് റോഡ് ആവശ്യമില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ. ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ വനത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഉപജീവനമാർഗം കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത് തങ്ങളുടെ ജീവനോപാധി തന്നെ ഇല്ലാതാക്കും എന്ന് ഗ്രാമവാസികൾ പറയുന്നു.

ഒന്നര കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലും എട്ട് കിലോമീറ്റർ വീതിയിലും വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന വനം തലമുറകൾക്ക് മുൻപ് ജാഖ്നി ഗ്രാമത്തിൽ ജീവിച്ചവർ നട്ടു വളർത്തിയെടുത്തതാണ്. വനത്തിനുള്ളിലെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം വിശുദ്ധമായി കരുതിപ്പോരുന്നുണ്ട്. അവിടെനിന്നും പൂക്കളോ ഇലകളോ പോലും ആരും പറിച്ചെടുക്കാറില്ലെന്നും ഗ്രാമവാസികൾ പറയുന്നു. ഇത്രയും പ്രാധാന്യത്തോടെ തങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന വനത്തിന് ഒരു പോറൽ പോലുമമേൽക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ഗ്രാമവാസികൾ .

അതേസമയം റോഡ് നിർമാണത്തിനായി 43 മരങ്ങൾ മാത്രം മുറിക്കാനാണ് പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ബാഗേശ്വർ ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറായ ബിഎസ് ഷാഹി പറയുന്നു. എന്നാൽ 20 സെൻറീമീറ്ററെങ്കിലും വ്യാസമുള്ളവയെ മാത്രമേ വനംവകുപ്പിന്റെ കണക്കിൽ മരങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായ ഹേമ്വത് മേഹ്ത്തയുടെ വാദം. അതിനാലാണ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ 43 മരങ്ങൾ മാത്രമേ മുറിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Uttarakhand Women Revive Chipko Movement, Hug Trees To Prevent From Felling For Road Construction