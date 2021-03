ശെന്തുരുണിയിൽ 167 ഇനം പക്ഷികൾ, 187 ഇനം ചിത്രശലഭങ്ങൾ

ശെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ നടത്തിയ 4 ദിവസത്തെ സർവേയിൽ 187 ഇനം ചിത്രശലഭങ്ങളെയും 167 ഇനം പക്ഷികളെയും കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ 6 ഇനം പക്ഷികളും 3 ഇനം ചിത്രശലഭങ്ങളും ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണ്. ഇതിനു പുറമേ 50 ഇനം തുമ്പികളെയും 40 ഇനം ചിലന്തികളെയും രേഖപ്പെടുത്തി.

വന്യജീവി വാർഡൻ ബി.സഞ്ജീവ്കുമാർ, അസി. വാർഡൻ എം.സാജു, ഡോ.കലേഷ് സദാശിവൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ സർവേയിൽ ട്രാവൻകൂർ നാച്വറൽ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റി, ബെംഗളൂരു ബട്ടർഫ്ലൈ ക്ലബ് എന്നിവയിലെ അംഗങ്ങളും വിവിധ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും കോളജുകളിലെയും വിദ്യാർഥികളും പങ്കെടുത്തു.

21 ഇനം സസ്തനികളെയും സർവേയിൽ കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ വലിയ സസ്തനികളായ ആന, കടുവ, കാട്ടുപോത്ത്, പുള്ളിപ്പുലി, മ്ലാവ് എന്നിവയും ചെറിയ സസ്തനികളായ കാട്ടുനായ, മരവെരുക്, ഇന്ത്യൻ വെരുക്, നീർനായ്, ചെങ്കീരി എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

English Summary: New bird and butterfly species spotted at Shendurney