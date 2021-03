നീലത്തിമിംഗലത്തിന്റെ പൂർവികൻ നിസാരനായ ഈ കരജീവി; അദ്ഭുത പരിണാമ യാത്ര!

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയായ നീലത്തിമിംഗലം മുതൽ ഡോൾഫിനുകൾ വരെ ഉൾപ്പെടുന്ന തിമിംഗലവംശം. സമുദ്രത്തെ അടക്കിഭരിക്കുന്ന ഈ സസ്തനികളുടെ പൂർവപിതാമഹൻ ആരെന്നോ? ആദിമ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ 5 കോടി വർഷം മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്ന മാൻ വർഗത്തിൽ പെട്ട ഒരു ജീവി. ഇൻഡോഹ്യുസ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. തിമിംഗലങ്ങളുടെ പരിണാമദശയെക്കുറിച്ച് നിരന്തര ഗവേഷണം നടത്തിയ യുഎസിലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഒഹായോ സർവകലാശാലാ പ്രഫസർ, ഡോ.ഹാൻസ് തെവിസ്സൻ എഴുതിയ വോക്കിങ് വെയ്ൽസ് എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് പുതിയ അറിവ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഇൻഡോഹ്യുസ് ഒരു പൂച്ചയുടെയത്രയും വലുപ്പം മാത്രമുള്ള ചെറുമാനാണെന്നാണു ഡോ.തെവിസ്സൻ പറയുന്നത്. നിസ്സാരനായ ഈ ജീവിയിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ പ്രബലനായ നീലത്തിമിംഗലത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര പരിണാമത്തിന്റെ അദ്ഭുതങ്ങളാണു വെളിവാക്കുന്നത്.

ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെയും പാക്കിസ്ഥാന്റെയും സ്വന്തമായുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നനവുള്ള മേഖലകളിലാണു ഇൻഡോഹ്യൂസ് പാർത്തിരുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ചെറുമാനുകളായ ആഫ്രിക്കൻ മൗസ് ഡീയറുകളുമായി ജനിതകവും ശാരീരികവുമായ സാമ്യം ഇവയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. പൂർണ സസ്യാഹാരികളായ ഇവ പുല്ലും പഴങ്ങളുമാണ് പ്രധാനമായും കഴിച്ചിരുന്നത്. ഒരുപാട് സമയം പുഴവെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന സ്വഭാവവും ഇവയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത്രേ.

പരിണാമത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പാക്കിസെറ്റസ് എന്ന ഒരു പുതിയ ജീവി ഇവയിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്തു. ഇൻഡോഹ്യൂസിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ സമയം വെള്ളത്തിൽ കിടക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഇവ സസ്യാഹാരം ഉപേക്ഷിച്ച് മാംസാഹാരത്തിലേക്കു കടന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഇവയുടെ പല്ലുകളും ഇന്നത്തെ കാലത്തെ മാംസാഹാരികളായ ജീവികളുടേതു പോലെ മാറി. ഇൻഡോഹ്യൂസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ശരീരവലുപ്പം കൂടുതലായിരുന്ന ഇവയ്ക്ക് മാനിനേക്കാൾ ചെന്നായയുമായായിരുന്നു സാമ്യം. ഇവയുടെ ഫോസിലുകൾ ഇന്ത്യയിലും പാക്കിസ്ഥാനിലുമായി കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മുതലകളെപ്പോലെ വെള്ളത്തിൽ പതുങ്ങിക്കിടന്ന് ഇരയടുത്തെത്തുമ്പോൾ ചാടിക്കടിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഇവ ആംബുലോസെറ്റിഡ്സ് എന്ന ജീവിവർഗമായി പരിണമിച്ചു.

പാക്കിസെറ്റസിനേക്കാൾ നീളമുള്ള ശരീരമുണ്ടായിരുന്ന ഇവയുടെ തലകൾ മുതലകളെപ്പോലെ നീണ്ടുകൂർത്തതായിരുന്നു.നാലുവിരലുകൾ വീതമുള്ള കാലുകൾ കുറിയതുമായിരുന്നു. ഇവ കരയിലും വെള്ളത്തിലുമായി താമസിച്ചുവന്നു. മീൻ പിടിക്കാൻ അതിവിദഗ്ധരായിരുന്നു ഈ ജീവികൾ. ഇൻഡോഹ്യൂസിന്റെ പരിണാമം തുടങ്ങിയിട്ട് എൺപതു ലക്ഷത്തോളം വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ആംബുലോസെറ്റിഡ്സിൽ നിന്നു റെമിങ്ടോണോസെറ്റിഡ്സ് എന്ന പുതിയ വർഗം ഉടലെടുത്തു. ആ സമയത്ത് തന്നെ ഈ ജന്തുകുടുംബത്തിൽ വലിയ വൈവിധ്യവൽക്കരണവും തുടങ്ങി. നീർനായയെപ്പോലെയിരിക്കുന്നതു മുതൽ മുതലകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ജീവികൾ വരെ റെമിങ്ടോണോസെറ്റിഡ്സിൽ ഉടലെടുത്തു. പൂർവിക വർഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വലിയ ദൂരം നീന്താനുള്ള കഴിവ് ഇവയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു.

ഇവയിൽ നിന്നാണു പ്രോട്ടോസെറ്റിഡ്സ് എന്ന നവീന വർഗം രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചത്. തിമിംഗലങ്ങളുടെ യഥാർഥ മുൻഗാമികൾ ഇവയായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ കടൽസിംഹങ്ങൾ എന്ന ജീവികളുമായി രൂപത്തിൽ സാദൃശ്യം പുലർത്തിയ ഇവ ലോകത്തെ വിവിധ സമുദ്രമേഖലകളിലേക്കു വ്യാപിച്ചു. പൂർണമായും വെള്ളത്തിൽ താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ ജീവികളുടെ ഫോസിലുകൾ യുഎസിൽ നിന്നും പെറുവിൽ നിന്നുമൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇവയിൽ നിന്നാണ് ഭൂമിയിലെ ആദ്യ തിമിംഗലവർഗമായ ബാസില്ലോസോറിഡുകൾ ജനനമെടുത്തത്. ഒരു ബസിന്റെ അത്രയും നീളമുണ്ടായിരുന്ന ഇവയ്ക്ക് പക്ഷേ പഴയ കരബന്ധത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പുകളായ പിൻകാലുകളും മുൻകൈയുകളും ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.ഇവയിലെ തന്നെ ഒരു ഉപവിഭാഗമായ ഡോറുഡോന്റൈൻസ് പക്ഷേ ചെറുതായിരുന്നു. രൂപത്തിൽ ഇവ ഡോൾഫിനുകളെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചു.ബാസില്ലോസോറിഡുകളുടെ തലഭാഗം കടൽജീവികളുടേതു പോലെ രൂപാന്തരം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

കടലിൽ തടസ്സമില്ലാതെ നീന്താൻ ഈ രൂപാന്തരം അവയെ അനുവദിച്ചു. പിന്നീട് ബാസില്ലോസോറിഡുകൾ ഉപരിപരിണാമങ്ങളിലൂടെ കൈയുകളും കാലുകളും ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇവയിൽ നിന്നു രണ്ടു തിമിംഗലവംശങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു. ബലീൻ തിമിംഗലങ്ങളും ടൂത്ത്ഡ് തിമിംഗലങ്ങളുമായിരുന്നു അവ. ഇവയിൽ നിന്നു വികാസം പ്രാപിച്ച് തിമിംഗലവംശം സമുദ്രങ്ങളിലെമ്പാടും പരന്നു. ഇന്ന് നീലത്തിമിംഗലങ്ങളും സ്പേം തിമിംഗലങ്ങളുമുൾപ്പെടെ 90 വിഭാഗങ്ങളോളം തിമിംഗലങ്ങൾ സമുദ്രത്തിലുണ്ട്.

