ദുരന്തമെത്തിയത് പ്രളയത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ; ദമ്പതികൾ നോക്കി നിൽക്കെ വീട് ഒഴുകിപ്പോയി, വിഡിയോ

കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച വിവാഹിതരാകാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ന്യൂ സൗത്ത് വെയ്ൽസിലെ പങ്കാളികളെ കാത്തിരുന്നത് വൻ ദുരന്തമാണ്. വിവാഹദിനത്തിൽ ഇവരുടെ വീട് പ്രളയം വിഴുങ്ങുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. മാനിങ് നദിയുടെ കരയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ഇവരുടെ വീട് പൂർണമായും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒഴുകി പോവുകയായിരുന്നു.

Incredible, but devastating footage of a house floating down the Manning River at Taree.🎥Tanya Cross #NSWfloods pic.twitter.com/KTggPpvlWO — Claudia Jambor (@claudiajambor) March 20, 2021

ന്യൂ സൗത്ത് വെയ്ൽസ് നേരിടുന്ന കനത്ത പ്രളയത്തിന്റെഭീകരമുഖമാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 9 വർഷമായി സാറയും ജോഷ്വയും ഒരുമിച്ച് ഇതേ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇവരുടെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽപെട്ട് ചത്തു. കാലങ്ങളായി വിവാഹത്തിനായി കരുതി വെച്ചിരുന്ന സമ്പാദ്യവും സകലസ്വത്തുക്കളും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഇരുവർക്കും നഷ്ടമായി. ഏറെ ആഘോഷിക്കേണ്ടിയിരുന്ന വിവാഹദിനത്തിൽ തന്നെ വീടു പോലുമില്ലാതെ തെരുവിലേക്കിറങ്ങേണ്ട നിലയിലായതോടെ ഇരുവർക്കും വേണ്ടി തുക കണ്ടെത്താനായി ഫണ്ട് റൈസിങ് നടത്താനൊരുങ്ങുകയാണ് ബന്ധുക്കൾ .

കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച മുതലാണ് കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ന്യൂ സൗത്ത് വെയ്ൽസിൽ നാശംവിതച്ച് തുടങ്ങിയത്. മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും ശക്തമായതോടെ പലമേഖലകളിലും ഗതാഗതം പൂർണമായി തടസ്സപ്പെട്ടു. പലയിടങ്ങളിലും റോഡുകളും മരങ്ങളും വീടുകളും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ നിലയിലാണ്. ശക്തമായ കാറ്റിൽ വലിയ മരങ്ങൾ കടപുഴകി ഇലക്ട്രിക് ലൈനുകളിൽ വീണതോടെ വൈദ്യുതി വിതരണവും നിലച്ച നിലയിലാണ്. ഇതിനോടകം പതിനെണ്ണായിരത്തിൽപരം ആളുകളെ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നായി ഒഴിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

എന്നാൽ ഈ ആഴ്ച അവസാനത്തോടെ മാത്രമേ കനത്ത മഴയ്ക്ക് ശമനമുണ്ടാകു എന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നത്. സമീപപ്രദേശമായ ക്വീൻസ്‌ലൻഡിലും കാലാവസ്ഥ മോശമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതായാണ് അറിയിപ്പ്. വീടുകളിലും കെട്ടിടങ്ങളിലും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ പരിശ്രമത്തിലാണ്.

English Summary: Couple Forced To Flee To Safety As Their Home Is Washed Away By Floods In Australia