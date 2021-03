പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടുകളുടെ കനം ഒക്ടോബർ മുതൽ 120 മൈക്രോൺ ആക്കാൻ കരട് നിർദേശം

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75–ാം വാർഷികം അടുത്ത വർഷം ആഘോഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമ ഭേദഗതിയുമായി കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാ മാറ്റ മന്ത്രാലയം. നിലവിലുള്ള 2016–ലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ നിർമാർജന (വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്) നിയമത്തിൽ ഇതിനാവശ്യമായ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിനുള്ള കരടു രേഖ മാർച്ച് 11 ന് മന്ത്രാലയം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പുതിയ കരട് രേഖയെപ്പറ്റി ഏകദേശം മേയ് 10 വരെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാം.

പുതിയ നിർദശം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ 30 മുതൽ പോളിത്തീൻ കാരി ബാഗുകളുടെയും മറ്റും കനം 50 മൈക്രോണിൽ നിന്ന് 120 മൈക്രോണായി ഉയർത്താനാണ് കേന്ദ്രം ആലോചിക്കുന്നത്. നിലവിൽ 50 മൈക്രോണിനു താഴെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളും മറ്റും രാജ്യത്ത് നിരോധിച്ചിരിക്കയാണ്. 2022 ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ ആദ്യഘട്ട നിരോധനം നിലവിൽ വരും. ചെവിയിൽ ഇടുന്ന ഇയർബഡുകളുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ദണ്ഡ്, മിഠായികളുടെ യും ഐസ്ക്രീമുകളിലെയും പ്ലാസ്റ്റിക് പിടി, ബലുണുകളുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് പിടി, പ്ലാസ്റ്റിക് അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ, തെർമോ കോൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അലങ്കാരം ഉൾപ്പെടെ നിരോധിക്കും. രണ്ടാം ഘട്ടമായി 2022 ജൂലൈ 1 മുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രം, കരണ്ടി, കോരികൾ, കപ്പുകൾ, കത്തി, ട്രേ തട്ട്, സമ്മാനം പൊതിയുന്ന ചരടുകളും കടലാസും, പാനീയങ്ങൾ ഇളക്കാനുള്ള ചെറിയ കോലുകൾ, തെർമോകോൾ, പ്ലാസറ്റിക്–പിവിസി ബാനറുകൾ തുടങ്ങി ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിച്ച് എറിയുന്ന മിക്ക പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളും നിരോധിക്കും.

40 ശതമാനം പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഭൂമിക്ക് ഭാരമായി മാറുന്നു

രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ 60 ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പുനരുപയോഗിക്കുന്നത്. ബാക്കി വരുന്നവ കടലിലും ജലാശയങ്ങളിലും മണ്ണിലും കിടന്ന് വലിയ പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ നിർദേശം ആശ്വാസകരമാണ്. എന്നാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പാദകരുടെയും അനുബന്ധ വ്യവസായ മേഖലകളുടയും അഭിപ്രായം കൂടി കേട്ട ശേഷമാവും കരടിന് അന്തിമ രൂപം നൽകുകയെന്നും പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന കമ്പോസ്റ്റബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗത്തിന് യാതൊരു നിയന്ത്രണമില്ലെന്നും കരട് രേഖ പറയുന്നു. രാജ്യത്തെ പ്രതിദിന പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം 25,940 ടൺ ആണ്. ഇതിൽ 15,564 ടൺ സംസ്കരിക്കുന്നു. ബാക്കി വരുന്ന 10,376 ടൺ ആണ് പ്രകൃതിക്കും ജീവനും ഭീഷണിയായി മാറുന്നത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച ് പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള നിർദേശം അയക്കാൻ ഇ മെയിൽ: satyendra.kumar07@nic.in

