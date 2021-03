പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഗവേഷകരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന ‘നിഗൂഢ മഞ്ഞ്’; ചുരുളഴിയുന്ന രഹസ്യം!

നാം ഇപ്പോള്‍ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ രണ്ട് ഹിമയുഗങ്ങള്‍ക്കിടയിലാണ്. 20000 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ് ഒടുവിലത്തെ ഹിമയുഗം അവസാനിച്ചത്. ഭൂമിയിലെ താപനില താഴുമ്പോള്‍ അതേ തുടര്‍ന്ന് ഭൂമി ഏതാണ്ട് മുഴുവനായും കൊടിയ ശൈത്യത്തിന്‍റെ പിടിയിലാകുകയും വലിയൊരു ഭൂപ്രദേശം തന്നെ മഞ്ഞുമൂടുകയും ചെയ്യും. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ സമുദ്രനിരപ്പും ഗണ്യമായി കുറയും. ഈ മാറ്റങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്താണ് ഹിമയുഗം അഥവാ ഐസ് ഏജ് എന്ന് ഗവേഷകര്‍ പൊതുവെ വിളിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹിമയുഗങ്ങള്‍ കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്‍ ഭൂമിയില്‍ സംഭവിക്കാറുണ്ട്.

സമുദ്രജലത്തിന്‍റെ വലിയൊരു ഭാഗം മഞ്ഞായി മാറുന്നതോടെയാണ് കടല്‍ജലനിരപ്പ് കുറയുന്നത്. ഇതിന് അനുസൃതമായി കടലിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള ശൈത്യമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളില്‍ മഞ്ഞുപാളികള്‍ വലുതാവുകയും ചെയ്യും. സാധാരണ ഗതിയില്‍ സമുദ്രനിരപ്പിലുണ്ടാകുന്ന കുറവ് മഞ്ഞുപാളികളുടെ വർധനവില്‍ പ്രതിഫലിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ ഹിമയുഗത്തില്‍ അത് സംഭവിച്ചില്ല.. അവസാന ഹിമയുഗത്തില്‍ ഈ കണക്കുകള്‍ പൊരുത്തപ്പെടാതെ വന്നതിനെ ആണ് മിസിങ് ഐസ് അഥവാ കാണാതായ മഞ്ഞ് എന്ന പ്രതിഭാസമായി ഗവേഷകര്‍ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

ലാസ്റ്റ് ഗ്ലേഷ്യല്‍ മാക്സിമം

അവസാന ഹിമയുഗം ഏറ്റവും ശക്തമായി നില്‍ക്കുന്ന സമയത്ത് ശാസത്രീയമായി പറഞ്ഞാല്‍ ലാസ്റ്റ് ഗ്ലേഷ്യല്‍ മാക്സിമം എന്ന അവസ്ഥയില്‍ സമുദ്രജലനിരപ്പ് ഇന്നത്തേക്കാള്‍ 130 മീറ്റര്‍ കുറവായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിന് അനുസരിച്ചുള്ള വർധനവ് അക്കാലത്തെ മഞ്ഞുപാളികളില്‍‍ ഗവേഷകര്‍ക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കുറവുള്ള കടല്‍ജലത്തിന് പകരം കാണപ്പെടേണ്ട മഞ്ഞ് എവിടെ പോയി എന്ന ചോദ്യം ഗവേഷകരില്‍ നിന്ന് ഉയര്‍ന്നുവന്നത്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പം ഗവേഷകര്‍ക്കിടയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്.

ഇപ്പോള്‍ ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ജര്‍മനിയിലെ ആല്‍ഫ്രഡ് വെഗ്നര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പ്രഫസറും ഗവേഷകനുമായ ഇവാന്‍ ഗോവന്‍. അക്കാലത്തെ കാലാവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ പുനക്രമീകരിച്ചാണ് ഇവാന്‍ കാണാതായ മഞ്ഞിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയത്. പാലിയോമിസ്റ്റ് 1.0 എന്നാണ് ഈ പുനക്രമീകരിച്ച കാലാവസ്ഥയെ ഇവാന്‍ വിളിക്കുന്നത്. ഇവാന്‍റെ കണ്ടെത്തല്‍ അനുസരിച്ച് പ്രശ്നം കാണാതായ മഞ്ഞിന്‍റെ അല്ല മറിച്ച് സമുദ്രജലനിരപ്പിലുണ്ടായ കുറവിനെ സംബന്ധിച്ച് കണക്കിലാണ്.

കണക്ക് തെറ്റിയതെങ്ങനെ

ഇവാന്‍റെ പാലിയോ മിസ്റ്റ് 1.0 അനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് 80000 വര്‍ഷങ്ങള്‍ മുന്‍പ് വരെയുള്ള സമുദ്രജലനിരപ്പ് ഗവേഷകര്‍ക്ക് കണക്കാക്കാനാകും. ഇവാന്‍ തയ്യാറാക്കിയ മോഡല്‍ അനുസരിച്ചുള്ള കണക്കില്‍ ഹിമയുഗം പരമാവധിയില്‍ എത്തിയ ലാസ്റ്റ് ഗ്ലേഷ്യല്‍ മാക്സിമം അഥവാ LGM എന്ന അവസ്ഥയല്‍ സമുദ്രജലനിരപ്പ് ഇന്നത്തേക്കാള്‍ 116 മീറ്റര്‍ താഴെ ആയിരുന്നു. അതായത് മുന്‍പ് കണക്കാക്കിയതില്‍ നിന്നും 14 മീറ്റര്‍ ഉയരത്തിലായിരുന്നു അക്കാലത്ത് സമുദ്രം. ഇതനുസരിച്ച് അന്നുണ്ടാകേണ്ട മഞ്ഞുപാളിയുടെ അളവും ഇവാന്‍ കണക്കു കൂട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ കണക്കും അന്നത്തെ മഞ്ഞുപാളിയുടെ അളവും തമ്മില്‍ കാര്യമായ വ്യത്യാസമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിസിങ് ഐസ് എന്നപ്രശ്നവും ഇല്ലാതായി.

ആദ്യകാലപഠനങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിച്ച് മാര്‍ഗങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് കടല്‍ജലനിരപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് കാരണമെന്നും ഇവാന്‍ പറയുന്നു. പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളില്‍ നിന്ന് വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചും, ഓക്സിജന്‍ റേഷ്യോ ടൈപ്പ് സൈക്കിള്‍ എന്ന പ്രതിഭാസത്തെ ആശ്രയിച്ചുമാണ് ആദ്യ പഠനങ്ങള്‍ നടന്നത്. ഇവ രണ്ടും പരിപൂർണമായി ശരിയായ വിവരങ്ങള്‍ മാത്രം തരുന്ന മാര്‍ഗങ്ങളല്ല എന്ന് ഇതിനകം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വിഷയത്തില്‍ പുതിയ പഠനത്തിന് തയാറായതെന്നും ഇവാന്‍ വിവരിക്കുന്നു.

അതേസമയം തല്‍ക്കാലം മിസിങ് ഐസ് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായെങ്കിലും ഇവാന്‍റേതാണ് അവസാന വാക്കെന്ന് ശാസ്ത്രലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. സമാന വിഷയത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പഠനങ്ങള്‍ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ കണ്ടെത്തലുകള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പ്. ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ പുരോഗമനത്തോടൊപ്പം ചരിത്രത്തേക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ അറിവുകളും ലഭിക്കുന്നതിനായാണ് ഗവേഷകര്‍ കാത്തിരിക്കുന്നതും.

English Summary: “Mystery of Missing Ice” Finally Solved by Movement of the Earth’s Crust