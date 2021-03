പൊടുന്നനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന അഗാധ ഗർത്തങ്ങൾ; സിങ്ക് ഹോളുകള്‍ തടയാന്‍ ‘ഫംഗസുകള്‍’

ഭൂമിയിലെ ശൈത്യമേഖലകളില്‍ പലപ്പോഴായി കാണപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസമാണ്. സിങ്ക് ഹോളുകള്‍. അവിചാരിതമായി മണ്ണിടിഞ്ഞു രൂപപ്പെടുന്ന വലിയ കുഴികളെ ആണ് സിങ്ക് ഹോളുകള്‍ എന്നു വിളിക്കുന്നത്. നഗരമധ്യത്തിലും ആളൊഴിഞ്ഞ മേഖലകളിലുമെല്ലാം ഇത്തരം സിങ്ക് ഹോളുകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. സിങ്ക് ഹോളുകള്‍ക്ക് പിന്നിലെ കാരണവും ശാസ്ത്രലോകം മുന്‍പ് തന്നെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എങ്കിലും ഇപ്പോഴും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റും നമ്മള്‍ പല്ലപ്പോഴായി കാണുന്ന വലിയ സിങ്ക് ഹോളുകളുടെ രൂപപ്പെടല്‍ തടയാന്‍ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം ഭൂമിയുമായുള്ള ഇടപെടലില്‍ മാറ്റം വരുത്തായാല്‍ സിങ്ക് ഹോളുകളുടെ രൂപപ്പെടലും ഒഴുവാക്കാനാകുമെന്നാണ് ഒരു സംഘം ഗവേഷകര്‍ വാദിക്കുന്നത്. ഇതിനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങളും അവര്‍ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നു.

സിങ്ക് ഹോളുകള്‍

സുരക്ഷാ ക്യാമറകളും മൊബൈല്‍ ക്യാമറകളും സജീവമായതോടെയാണ് സിങ്ക് ഹോളുകള്‍ എന്നത് ലോകത്തിനെല്ലാം പരിചിതമായ ഒരു പ്രതിഭാസമായി മാറിയത്. ശൈത്യം കൂടുതലുള്ള യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളും റഷ്യ, ചൈന തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലുമാണ് ഇവ കൂടുതലായും ഉണ്ടാകുന്നത്. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഗര്‍ത്തങ്ങളുടെയും അതുമൂലം തകര്‍ന്നു വിഴുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെയും, അപകടത്തില്‍ പെടുന്ന വാഹനങ്ങളുടെയും ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ഇന്ന് സുലഭമാണ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലും ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ അപൂര്‍വമായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്. കിണറുകള്‍ ഇടിഞ്ഞിറങ്ങുന്നതും, കെട്ടിടത്തിന്റെ തറ താഴേയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പോകുന്നതുമെല്ലാം ഇത്തരം സിങ്ക് ഹോളുകളുടെ തന്നെ ഉദാഹരണമാണ്.

സിങ്ക് ഹോളുകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്ങനെ?

സിങ്ക് ഹോളുകള്‍ വളരെ സ്വാഭാവികമായി പ്രകൃതിയില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ്. മേല്‍ത്തട്ടിലെ മണ്ണിന് കീഴെയുള്ള ധാതുക്കള്‍ വെള്ളത്തില്‍ അലിഞ്ഞ് പോകുന്നതോടെയാണ് മണ്ണിടിഞ്ഞ് ഇത്തരം സിങ്ക് ഹോളുകള്‍ ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരളം പോലുള്ള ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളില്‍ വെള്ളപ്പൊക്ക സമയങ്ങളിലോ കനത്ത മഴയ്ക്ക് ശേഷമോ അല്ലെങ്കില്‍ ഭൂമിക്കടിയില്‍ സാമാന്യത്തിലധികം ഉയര്‍ന്ന നീരൊഴുക്കുള്ള മേഖലകളിലോ ഇത്തരം സിങ്ക് ഹോളുകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാല്‍ ശൈത്യമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ പലമടങ്ങ് അധികമാണ്. കാരണം അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭൂമിക്കടിയില്‍ മണ്ണിനൊപ്പം ഈര്‍പ്പത്തിന്റെയും മഞ്ഞിന്റെയും സാന്നിധ്യം അധികമാണെന്നതു കൊണ്ടാണ്.

സിങ്ക് ഹോളുകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു കാരണം മണ്ണിലുള്ള അമിത ഇടപെടല്‍ മൂലമാണ്. മണ്ണിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടനയെ തന്നെ മാറ്റി മറിയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് നഗരങ്ങളില്‍ വലിയ സിങ്ക് ഹോളുകള്‍ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ഇത്തരം വലിയ സിങ്ക് ഹോളുകള്‍ രൂപപ്പെടുന്നത് കൃത്രിമമായി നിർമിച്ച ഭൂപരിസരങ്ങളിലും ആണെന്ന് ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വന്‍ നഗരങ്ങളിലെ കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് സമീപമോ, റോഡുകളിലോ ഒക്കെയാണ് വലിയ ഗര്‍ത്തങ്ങള്‍ കൂടുതലായും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് തന്നെ മണ്ണില്‍ നടത്തിയ അമിതമായ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് തെളിവാണെന്നും ഗവേഷകര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

സിങ്ക് ഹോളുകളെ ചെറുക്കാന്‍

അശാസ്ത്രീയമായി മണ്ണിനെ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടുള്ള നിര്‍മ്മാണം സിങ്ക് ഹോളുകള്‍ പോലുള്ള ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കുമെങ്കിലും അത്തരം നിര്‍മ്മാണങ്ങളുടെ അനിവാര്യതയും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനാകില്ല. നഗരങ്ങളുടെ വികസനത്തിനും ഭാവിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിനും ഇത്തരം നിര്‍മ്മാണങ്ങള്‍ ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശാബ്ദമായി മണ്ണിന്റെ ഉറപ്പ് നിലനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ സാധ്യതയെകകുറിച്ച് ഗവേഷകര്‍ പഠനം നടകയായിരുന്നു. ഈ പഠനത്തിനൊടുവില്‍ പ്രകൃതി സൗഹാര്‍ദപരമായ ഒരു മാര്‍ഗം ഇപ്പോള്‍ ഒരു സംഘം ഗവേഷകര്‍ മുന്നോട്ടു വച്ചിരിയക്കുകയാണ്.

സട്രാത്തസ്ലൈഡ് സര്‍വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകര്‍ ഒരു ഫംഗസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് മണ്ണിന്റെ ഉറപ്പ് നിലനിര്‍ത്താനാകുമെന്ന് കണ്ടെത്തിരിക്കുന്നത്. മണ്ണിനിടയിലേക്ക് വേരുകള്‍ക്ക് സമാനമായി ഇറങ്ങി ചെന്ന് അതിന്റെ ഉറപ്പ് വർധിപ്പിക്കാന്‍ ഈ ഫംഗസുകള്‍ക്ക് കഴിയും. ശക്തിയേറിയ പ്രകൃതിദത്തമായ നാരുകള്‍ പോലെയാണ് ഈ ഫംഗസുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ഇവയ്ക്ക് കൂട്ടമായി ചേര്‍ന്ന് മണ്ണിന്റെ ഉറപ്പ് നിലനിര്‍ത്താന്‍ കഴിയും. ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് തകരാര്‍ സംഭവിച്ചാലും വീണ്ടും അതേ ഭാഗം സ്വയം ഭേദമാക്കാനും ഈ ഫംഗസുകള്‍ക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ന്യൂകാസില്‍ സര്‍വകലാശാല ഗവേഷകരുടെ സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു മാര്‍ഗം ഇതിനകം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഫംഗസിന് പകരം ബാക്ടീരിയ ആണെന്ന് മാത്രം. ഫംഗസുകളെ പോലെ തന്നെ മണ്ണില്‍ സ്വാഭാവികമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച് അതിനെ ഉറപ്പുള്ളതാക്കി മാറ്റാന്‍ ഈ ബാക്ടീരിക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഈ ഫംഗസോ ബാക്ടീരിയയോ നിർമാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്‍പ് മണ്ണില്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ ഇവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം മൂലം മേഖലയില്‍ മണ്ണിടിച്ചില്‍ തടയാമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ കരുതുന്നത്.

അതേസമയം മണ്ണിന്റെ സ്വാഭാവികമായ അവസ്ഥയെ ഇത്തരം ബാക്ടീരിയകളുടെയും ഫംഗസുകളുടെ സാന്നിധ്യം എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്ന ആശങ്കയും ഒരു സംഘം ഗവേഷകര്‍ക്കുണ്ട്. കൂടാതെ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുമായി ഈ ബാക്ടീരിയയും ഫംഗസും ഇടപെടുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും പഠനവിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

