ജീവനോടെ പിത്തരസം കുത്തിയെടുക്കും, കരടികളെ ഇരുട്ടറയിൽ പാർപ്പിച്ചത് 17 വർഷം; നരകയാതനകൾക്ക് അന്ത്യം!

വിയറ്റ്നാമിലെ ഒരു വസ്ത്ര സ്ഥാപനത്തിൽ രഹസ്യമായി ഇരുട്ടറയിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന രണ്ടു കരടികൾക്ക് നരകയാതനയിൽ നിന്നും മോചനം. പിത്തരസം ശേഖരിക്കുന്നതിനായി 17 വർഷമായി ഭൂമിക്കടിയിൽ പണികഴിപ്പിച്ച ഇരുട്ടുമുറിയിൽ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന കരടികളെയാണ് മോചിപ്പിച്ചത്. സുവാൻ, മോ എന്നീ പേരുകളുള്ള ഒരു ആൺ കരടിയും പെൺ കരടിയുമാണ് കൊടും യാതനകൾ സഹിച്ച് ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടിനു മുകളിൽ ഇരുട്ടുമുറികളിൽ ജീവിച്ചത്. ഇവ രണ്ടും ഏഷ്യൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കരടികളണ്.

2004 ൽ തീരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ സുവാനെ കൂട്ടിലടയ്ക്കുകയായിരുന്നു. അധികം വൈകാതെ മോയെയും ഇവിടെ എത്തിച്ചു. അതിനുശേഷം 17 വർഷമായി പുറം ലോകം കാണാതെ മുറിക്കുള്ളിലെ ചെറിയ വൈദ്യുത പ്രകാശത്തിലാണ് ഇവ രണ്ടും ജീവിച്ചത്. ഫോർ പോവ്സ് എന്ന മൃഗസംരക്ഷണ സംഘടനയിലെ പ്രവർത്തകരാണ് കരടികളെ മോചിപ്പിച്ചത്. ഇത്രയും ദുരിതപൂർണമായ ഒരു അവസ്ഥ ഇതിനു മുൻപ് തങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് സംഘടനയിലെ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു.

Image Credit: Four Paws

ഇരുമ്പഴികൾ കൊണ്ടു മറച്ച കുടുസ്സു മുറികളിലാണ് രണ്ടു കരടികളെയും പാർപ്പിച്ചിരുന്നത്. കൃത്യമായി വായു കടക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പോലുമില്ലാതെ തുരുമ്പിച്ച് വൃത്തിഹീനമായ നിലയിലായിരുന്നു ഇവയുടെ കൂടുകൾ. ജീവൻ നിലനിർത്താനായി പഴകിയ പച്ചക്കറികൾ മാത്രമാണ് ഇവയ്ക്ക് ആഹാരമായി നൽകിയിരുന്നത്.

കരടികളിലെ പിത്തരസം ഏഷ്യയിൽ നിർമിക്കുന്ന പല മരുന്നുകളുടെയും ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. വേട്ടയാടി കൊന്നശേഷം കരടികളിൽനിന്നും ഇവ ശേഖരിക്കാറായിരുന്നു പതിവ്. എന്നാൽ 1980 കളിൽ പിത്തരസം ശേഖരിക്കുന്നതിനായി കരടികളെ വളർത്തിത്തുടങ്ങി. ജീവനുള്ളവയിൽ നിന്ന് ദ്രാവകം ശേഖരിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേകം മാർഗങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ജീവനുള്ള കരടികളുടെ പിത്താശയത്തിൽ നിന്നും ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പിത്തരസം നേരിട്ട് കുത്തിയെടുക്കാറുണ്ട് . ഇതിനുപുറമേ സ്ഥിരമായി പിത്തരസം ശേഖരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അവയുടെ പിത്താശയത്തിൽ കത്തീറ്റർ ഘടിപ്പിക്കുകയോ തുളകൾ ഇടുകയോ ചെയ്യും.

Image Credit: Four Paws

ബോധം കെടുത്താതെയാണ് ഈ രീതികൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് കരടികൾക്ക് ഏറെ വേദനാജനകമായ പ്രക്രിയയാണ്. അണുബാധ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും ഏറെയാണ്. വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച കരടികൾക്ക് സാരമായ പിത്താശയ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളതായി മൃഗസംരക്ഷണ സംഘടന പറയുന്നു. നീണ്ട കുഴലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പിത്താശയത്തിൽ സ്ഥിരമായി മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇവ രോഗബാധിതരായത്.

രക്ഷപ്പെടാനായി ഇരുമ്പഴികളിൽ കടിച്ചു സുവാന്റെ പല്ലുകളിൽ ഏറെയും കൊഴിഞ്ഞ നിലയിലാണ്. സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയ രണ്ടു കരടികൾക്കും ഏറെ കാലത്തെ ചികിത്സകൊണ്ടു മാത്രമേ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കൂവെന്ന് മൃഗ രോഗ വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച നാൽപതോളം കരടികളാണ് ഫോർ പോവ്സിനു കീഴിലുള്ള സംരക്ഷണകേന്ദ്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നത് .

English Summary: Bears Rescued After Being Kept In The Dark For 17 Years In Vietnamese 'Bile Farm