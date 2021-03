2020 ഓഗസ്റ്റിലാണ് ലെബനന്‍റെ തലസ്ഥാനമായ ബെയ്റൂട്ടില്‍ സമീപകാലത്ത് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സ്ഫോടനങ്ങളില്‍ ഒന്ന് ഉണ്ടായത്. നഗരത്തിന്‍റെ വലിയൊരു ഭാഗം തന്നെ തകര്‍ത്തെറിഞ്ഞ ഈ സ്ഫോടനം തീവ്രവാദ ആക്രമണം ആണെന്നുള്‍പ്പെടെയുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ ഉണ്ടായി എന്നാല്‍ വൈകാതെ തന്നെ തെറ്റിദ്ധാരണകള്‍ നീങ്ങി. ബെയ്റൂട്ട് തുറമുഖത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അമോണിയം നൈട്രേറ്റിന്‍റെ വലിയ ശേഖരമാണ് പൊട്ടിത്തെറിക്ക് കാരണമായതെന്നാണ് തെളിവുകളിലൂടെ വ്യക്തമായത്. സ്ഫോടനത്തിന്‍റെ കാരണം എന്തു തന്നെയായാലും അത് സൃഷ്ടിച്ച ആഘാതം സമാനതകളില്ലാത്തതായിരുന്നു.

2750 ടണ്‍ അമോണിയം നൈട്രേറ്റാണ് അന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. കടലില്‍ പോലും വലിയ തിരകളുണ്ടാകാന്‍ കാരണമായ ഈ സ്ഫോടനത്തില്‍ 210 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ സ്ഫോടനം സൃഷ്ടിച്ച ആഘാതത്തില്‍ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം പേര്‍ക്കാണ് വീടുകള്‍ നഷ്ടമായത്. അതേസമയം ഈ സ്ഫോടനം മൂലം അലകളുണ്ടായത് കടലില്‍ മാത്രമല്ല അന്തരീക്ഷത്തില്‍ കൂടിയാണെന്നാണ് പഠനങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുന്നത്. അന്തരീക്ഷത്തില്‍ എന്നാല്‍ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പാളിയായ അയണോസ്ഫിയറില്‍ വരെ ഈ സ്ഫോടനത്തിന്‍റെ ആഘാതത്തില്‍ ചലനങ്ങളുണ്ടായെന്ന് തുടര്‍ പഠനങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അഗ്നിപര്‍വത സ്ഫോടനത്തിന് തുല്യം

അഗ്നിപര്‍വത സ്ഫോഠനം അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതത്തിന് സമാനമായിരുന്നു ബെയ്റൂട്ടിലെ സ്ഫോടനം ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഭൂമിക്ക് മുകളില്‍ ഏതാണ്ട് 48 മുതല്‍ 965 കിലോമീറ്റര്‍ വരെയുള്ള മേഖലയെ ആണ് അയണോസ്ഫിയര്‍ എന്നു വിളിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ മാര്‍ഗത്തിലൂടെയാണ് ബെയ്റൂട്ട് സ്ഫോടനം അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടാക്കിയ മാറ്റം ഗവേഷകര്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ജിപിഎസ് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ നിര്‍ണായക പങ്ക് അയണോസ്ഫിയറിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയണോസ്ഫിയറിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ സ്വാഭാവികമായും ജിപിഎസ് സിഗ്നലുകളുടെ വിതരണത്തെയും ബാധിക്കും. ബെയ്റൂട്ട് സ്ഫോടനം ജിപിഎസ് സിഗ്നലുകളുടെ മേഖലയിലെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചുവെന്നാണ് പഠനങ്ങളില്‍ വ്യക്തമായത്.

വലിയ അഗ്നിപര്‍വത സ്ഫോടനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ജിപിഎസിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് 2004 ആസ്മ അഗ്നിപര്‍വത സ്ഫോടനത്തിന്‍റെ സമയത്താണ് ജിപിഎസില്‍ ഇത്തരം പ്രതിഭാസങ്ങളുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ആദ്യമായി ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുന്നത്. ജപ്പാനിലെ അസ്മ പര്‍വതത്തില്‍ അന്നുണ്ടായ സ്ഫോടനം രാജ്യത്തിന്‍റെ സമീപകാല ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിപര്‍വത സ്ഫോടനമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിപിഎസ് വിതരണത്തെയും ഈ സ്ഫോടനം ആ സമയത്ത് സാരമായി ബാധിച്ചു.



അസ്മ അഗ്നിപര്‍വതത്തിനോട് സമാനമായ ആഘാതമുള്ള സ്ഫോടനമായാണ് ബെയ്റൂട്ട് സ്ഫോടനത്തെയും വിലയിരുത്തുന്നത്. ബെയ്റൂട്ട് സ്ഫോടനം അയണോസ്ഫിയറില്‍ സെക്കന്‍റില്‍ 800 മീറ്റര്‍ വേഗതയുള്ള ഒരു ആകാശ തിര സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയത്. സ്ഫോടനം നടന്ന മേഖലയില്‍ നിന്ന് തെക്ക് ദിശയിലേയ്ക്കാണ് ഈ തിര നീങ്ങിയതെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

ബെയ്റൂട്ട് സ്ഫോടനം



2014 ല്‍ തുറമുഖത്തെത്തിച്ച അമേണിയം നൈട്രേറ്റ് അലക്ഷ്യമായി സൂക്ഷിച്ചതാണ് പിന്നീട് അപകടത്തിനിടയാക്കിയത്. 2020 ആഗസ്റ്റ് 20 ന് ഈ രാസവസ്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ശേഖരണ ശാലയില്‍ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു. തീ പടര്‍ന്ന് പിടിച്ച് അര മിനിട്ടിനുള്ളില്‍ തന്നെ അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. ബെയ്റൂട്ട് നഗരത്തിന്‍റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സെക്കന്‍റിലൊരംശം കൊണ്ട് തകര്‍ന്നടിഞ്ഞത്. വിവിധ ക്യാമറകളിലായി പതിഞ്ഞ ഈ സ്ഫോടനത്തിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ അതിന്‍റെ ആഘാതം വ്യക്തമാക്കുന്നവയായിരുന്നു. 250 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ വരെ ഈ സ്ഫോടനത്തിന്‍റെ ശബ്ദം കേട്ടിരുന്നു.

