നഗരം കയ്യടക്കി ആടുകളുടെ പട, ആശങ്കയോടെ നഗരവാസികൾ: എണ്ണം പെരുകിയതിനു പിന്നിൽ?

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വെയ്ൽസിലുള്ള ഒരു നഗരമാകെ കയ്യടക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം ആടുകൾ. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം വിജനമായ ലൻഡുട്നോ എന്ന നഗരത്തിൽ ആടുകൾ കൂട്ടമായി എത്തിയ വാർത്ത കഴിഞ്ഞവർഷം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു വർഷത്തിനിപ്പുറം നഗരത്തിൽ വീണ്ടും സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ ആടുകളുടെ എണ്ണം കണ്ട് അമ്പരന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രദേശവാസികൾ. ആടുകളിലെ വന്ധ്യകരണ കുത്തിവെയ്പ്പുകൾ കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം നടക്കാത്തതാണ് അവയുടെ എണ്ണം പെരുകാനുള്ള കാരണം.

പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ ഏറെയുള്ള ഗ്രേറ്റ് ഒർമെ എന്ന പ്രദേശത്തുനിന്നും കാശ്മീരി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആടുകൾ ശൈത്യകാലത്തും വസന്തകാലത്തും ഭക്ഷണം തേടി നഗരത്തിലേക്കിറങ്ങുക പതിവാണ്. കശ്മീരി ആടുകൾ ഈ പ്രദേശത്ത് എത്തിയതിനു പിന്നിൽ ചരിത്രപരമായ ഒരു കാരണവുമുണ്ട്. വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ കാലത്ത് ഒരു പ്രഭുവിന് സമ്മാനമായി ഏതാനും കാശ്മീരി ആടുകളെ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രഭുവിന്റെ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട ആടുകൾ വനപ്രദേശത്ത് സ്വൈര്യവിഹാരം നടത്തിത്തുടങ്ങി.

ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവയുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധനവുണ്ടായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 2000ലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 220 കശ്മീരി ആടുകളാണ് പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ ശല്യം ആടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ലെങ്കിലും അവയുടെ എണ്ണത്തിൽ ക്രമാതീതമായ വർധനവുണ്ടാകുന്നത് പ്രദേശവാസികളുടെ ആശങ്ക വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതോടെ പ്രാദേശിക നേതൃത്വങ്ങൾ ഒത്തുകൂടി അവയെ യുകെയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനും വന്ധ്യകരിക്കാനും തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

2019വരെ വന്ധ്യകരണ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ ആടുകളിൽ കൃത്യമായി എടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ കോവിഡ് വ്യാപനവും തുടർന്നുണ്ടായ നീണ്ട ലോക്ഡൗണുകളും മൂലം 2020ൽ ഇവയ്ക്ക് കുത്തിവയ്പ്പ് നൽകാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇതോടെ ആടുകളുടെ എണ്ണം വീണ്ടും പെരുകുകയായിരുന്നു. ആടുകൾ നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്ര വിഹാരം നടത്തുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. അവയുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ വർധനവ് ആശങ്കയുളവാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ നഗരത്തിലേക്കെത്തുന്നതിനാൽ അവ എത്രയും വേഗം തിരികെ ഗ്രേറ്റ് ഒർമെയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നഗരവാസികൾ..

English Summary: Notorious Goats Take Over Welsh Town Again After COVID Cancels Contraception Drive