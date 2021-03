കാഴ്ചയിൽ സുന്ദരം, വിഷവാഹകർ, കടലില്‍ വില്ലനായി ജല്ലി ഫിഷുകൾ; ഭീതിയിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ

ഉത്തരമലബാറിലെ കടലില്‍ വില്ലനായി ജല്ലി ഫിഷുകൾ. കൂട്ടത്തോടെ കാണുന്ന ജല്ലി ഫിഷുകളുടെ ആക്രമണത്തെ പേടിച്ച് കടലില്‍ പോകാന്‍ കഴിയാതെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളിള്‍. വല നശിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, ഇവയുടെ ആക്രമണം തൊഴിലാളികളുടെ ജീവന്‍ വരെ അപകടത്തിലാക്കും. വെള്ളയും, ചുവപ്പും നിറത്തില്‍ കടലിൽ ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടമായും കാണുന്ന ജല്ലി ഫിഷുകള്‍ മത്സ്യതൊഴിലാളികൾക്കുണ്ടാക്കുന്ന ദുരിതം ചെറുതല്ല. പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഇവ അപകടകാരികളാണ്.

കാഴ്ചയിൽ സുന്ദരമെങ്കിലും വിഷവാഹകരാണ് ഈ ജെല്ലി ഫിഷുകൾ. മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം, നാഡി വ്യവസ്ഥ, കോശങ്ങൾ എന്നിവയെ ഒരേ സമയം ആക്രമിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള വിഷമാണ് ജല്ലി ഫിഷിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ളത്. വളരെ വേഗത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്ന വിഷമായതിനാൽ കടലിൽ വച്ച് കുത്തേറ്റ വ്യക്തിയെ കരയ്ക്കെത്തിക്കും മുൻപ് തന്നെ ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കാം. രക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആഴ്ചകളോളം കടുത്ത ശരീര വേദന അനുഭവപ്പെടും.

ഇവ കൂട്ടത്തോടെ വലയിൽ കയറിയാൽ വെള്ളം വാർ‌ന്നു പോകാതെ വല പൊട്ടിപ്പോകും. ഇങ്ങനെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് കടുത്ത ഭീഷണിയാവുകയാണ് ജെല്ലി ഫിഷുകള്‍. ഒന്നര കിലോ വരെയാണ് പൂർണ വളർച്ചയെത്തിയ ജല്ലി ഫിഷിന്റെ ഭാരം. ചെറു മത്സ്യങ്ങൾ, ചെമ്മീൻ, വിരകൾ എന്നിവയാണു ഭക്ഷണം. പരമാവധി 2 വർഷം വരെ ആയുസ്. സമീപകാലത്തായി ഉത്തരമലബാറിലെ കടലില്‍ ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം ഇരട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കടലിലെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റമാകാം ഇവയുടെ സാന്നിധ്യത്തിന് കാരണമെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധരുടെ നിഗമനം.പരമ്പരാഗത– മോട്ടർ വള്ളങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നവർക്ക് ഇവ പ്രതിസന്ധിയാണ്.

English Summary: As jellyfish blooms increase in north Kerala, fishers put a pause on work