ശാന്തസമുദ്രത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത് അജ്ഞാത ബാക്ടീരിയകളെ; ‘മോറിടെല്ല’ അപകടകാരിയോ?

മനുഷ്യപ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തീർത്തും അജ്ഞാതമായ ബാക്ടീരിയകളെ ശാന്തസമുദ്രത്തിൽ നിന്നു കണ്ടെത്തി. യുഎസിന്റെ അധീനതയിലുള്ള ഹവായിയിൽ നിന്ന് 1650 മൈൽ അകലെ കിരിബാറ്റിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഫീനിക്സ് ദ്വീപിനു സമീപത്തു നിന്നാണു ബാക്ടീരിയകളെ കണ്ടെത്തിയത്. മനുഷ്യസ്പർശം അധികം ഏൽക്കാത്ത വിദൂരമേഖലയാണിത്. ഇവിടത്തെ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നു 13000 അടി താഴേക്ക് ‘സുബാസ്റ്റ്യൻ ’ എന്നു പേരിട്ട കുഞ്ഞൻ അന്തർവാഹിനികളെ അയച്ചാണ് ബാക്ടീരിയകളെ കണ്ടെടുത്തത്. കിരിബാറ്റി ദ്വീപുകൾക്കു സമീപം ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷണശാലയിലാണ് ഗവേഷണം നടന്നത്.

വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കടലിലെ ചില ചെടികളിൽ നിന്നുമായാണ് ബാക്ടീരിയകളെ സംഭരിച്ചത്. മോറിടെല്ല എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നവയാണ് ബാക്ടീരിയകൾ. ഇവയെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പിന്നീട് കൾച്ചർ ചെയ്യുകയും നൂറിലധികം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവയെ പിന്നീട് മനുഷ്യന്റെയും എലികളുടെയും പ്രതിരോധ കോശങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു. എന്നാൽ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഗവേഷണഫലം പുറത്തുവന്നത്. പ്രതിരോധ കോശങ്ങൾ ഈ ബാക്ടീരിയകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ തീർത്തും പരാജയപ്പെട്ടു.

തിരുത്തപ്പെടുന്ന ധാരണകൾ



ഏതു തരം സൂക്ഷ്മകോശ ജീവികൾ വന്നാലും പ്രതിരോധിക്കുന്നതാണു മനുഷ്യപ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ എന്നതായിരുന്നു ശാസ്ത്രലോകം ഇതുവരെ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. ഈ ധാരണയാണ് ഇതോടെ പൊളിഞ്ഞത്. പല സൂക്ഷ്മകോശജീവികളെയും തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മുടെ പ്രതിരോധവ്യവസ്ഥയ്ക്കു കഴിയുക പോലുമില്ല എന്നത് അൽപം ഭീതിയുണർത്തുന്ന കാര്യവുമാണ്. മനുഷ്യന്റെ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് രൂപപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഈ ഗവേഷണത്തിനു ചുക്കാൻ പിടിച്ച റാൻഡി റോജൻ, ജൊനാഥൻ കാഗൻ തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. ശരീരത്തിനു പരിചയമുള്ള സൂക്ഷ്മാണുക്കൾക്കെതിരെയാണു പ്രതിരോധമെന്നും ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്തവയെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭീഷണിയായി പ്രതിരോധവ്യവസ്ഥ തിരിച്ചറിയുക പോലുമില്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.

∙മോറിട്ടെല്ലയെ പേടിക്കേണ്ട



ഗവേഷണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ ബാക്ടീരിയയെക്കുറിച്ച് കുറേ സംശയങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു.എങ്ങാനും ഇവ രക്ഷപ്പെട്ട് ലോകത്ത് കോവിഡ് പോലൊരു മഹാമാരിക്ക് തുടക്കമിട്ടാൽ? എന്നാൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ അത്തരം സാധ്യതകളെ പാടെ അവഗണിക്കുന്നു.

കാര്യം പ്രതിരോധവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തിരിച്ചറിയാനാകില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന മോറിടെല്ല എന്ന ബാക്ടീരിയ അപകടകാരിയല്ല. കടലിൽ തന്നെ താമസമാക്കിയതു കൊണ്ട് മനുഷ്യനുൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളെ ബാധിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇവയിൽ വളർന്നിട്ടില്ല.

സമുദ്രാന്തർഭാഗത്ത് കുറഞ്ഞ താപനിലയിലും കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലും ജീവിച്ചുശീലിച്ച ഇവയ്ക്ക് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥ പറ്റില്ല. ഇവയെ ഇപ്പോൾ റഫ്രിജറേറ്ററിലാണു സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഇവ പുറത്തുചാടിയാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നശിക്കും. എന്നാൽ ആഴക്കടലിലെ ചില ജീവികളെ ഇതു ബാധിക്കുന്നുണ്ടാകാം. അത്തരം ജീവികളെ കണ്ടെത്തി അവരുടെ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ പഠിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് ഗവേഷകർ. ഇതിനായി കിരിബാറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകാൻ ഇവർ പദ്ധതിയിടുന്നു.

