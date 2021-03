വികസനത്തിന് എതിരാണോ പ്രകൃതി; രാജ്യത്തെ ‘സർക്കാർ വക മരങ്ങളുടെ’ വില കണക്കാക്കേണ്ടതെങ്ങനെ?

രാജ്യത്തെ ‘സർക്കാർ വക മരങ്ങളുടെ’ വില കണക്കാക്കേണ്ടതെങ്ങനെ? തടിവില നോക്കി മാത്രമല്ല മരത്തിന്റെ മൂല്യം നിശ്ചയിക്കേണ്ടതെന്നു വ്യക്തമാക്കിയ സുപ്രീംകോടതി, വില നിർണയിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കാൻ വിഗദ്ധ സമിതിയെയും നിയോഗിച്ചു. വഴികളുടെ വീതി കുട്ടാനും മേൽപാലങ്ങൾ പണിയാനുമായി മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ ബംഗാൾ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അതു ചോദ്യം ചെയ്ത് അസോസിയേഷൻ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒാഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റൈറ്റ്സ് 2018ൽ നൽകിയ ഹർജിയാണ് കോടതിയുടെ നടപടിക്ക് ആധാരം.

അപകടങ്ങൾ തടയണമെങ്കിൽ വഴികളുടെ വീതി കൂട്ടുകയും മേൽപാലങ്ങൾ പണിയുകയും വേണമെന്നാണ് ബംഗാൾ സർക്കാരിന്റെ വാദം. വികസനത്തിനായി മരങ്ങൾ മുറിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും. മുറിക്കാൻ ബംഗാൾ മരാമത്തു വകുപ്പ് അടയാളമിട്ട മരങ്ങളിൽ പലതും 150 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ളതാണെന്ന് കോടതി പറയുന്നു.

‘ചരിത്രപരമായ മരങ്ങൾ’

ബംഗാളിലെ പ്രശ്നം പഠിക്കാൻ കോടതി ഒരു സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. തർക്കമേഖലയിൽ ഇതിനകം 50 മരങ്ങൾ മുറിച്ചെന്നും 306 മരങ്ങൾ കൂടി പട്ടികയിലുണ്ടെന്നും സമിതി റിപ്പോർട്ട് നൽകി. അവയിൽ പലതും ‘ചരിത്രപരം’ എന്നു വിളിക്കാവുന്നവയാണ്. പകരം വയ്ക്കാനാവാത്ത മൂല്യമുള്ളവയാണ്. അവയെ പിഴുതുമാറ്റി മറ്റൊരിടത്ത് സ്ഥാപിക്കുക സാധ്യമല്ല. അവ മുറിച്ചിട്ട് പകരമായി മറ്റെവിടെയെങ്കിലും മരങ്ങൾ നട്ടതുകൊണ്ടും കാര്യമില്ലെന്നാണ് സമിതി കോടതിയോടു വ്യക്തമാക്കിയത്.

വികസനത്തിന് എതിരാണോ പ്രകൃതി?

വികസനവും പ്രകൃതിപരിപാലനവും പരസ്പര വിരുദ്ധമല്ലെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ.ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞത്. പ്രകൃതിപരിപാലനത്തെ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാണമെന്ന് ഒാർമിപ്പിച്ച് പതിവു വികസന സങ്കൽപങ്ങളെ കോടതി തിരുത്തുന്നു. പ്രകൃതിപരിപാലനം സർക്കാരിന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്തമെന്നുകൂടി കോടതി ഒാർമ്മിപ്പിക്കുന്നു: ‘ഭരണഘടനയുടെ 21ാം വകുപ്പനുസരിച്ച്, വെടിപ്പുള്ളതും ആരോഗ്യകരവുമായ ചുറ്റുപാടെന്നത് മൗലികാവകാശമാണ്.

പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക, പരിസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുക, വനത്തിന്റെയും വന്യജീവികളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവ ഭരണഘടനയിലെ 48–എ വകുപ്പു പ്രകാരം സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഒപ്പം, ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രാജ്യാന്തര കരാറുകളും ഉടമ്പടികളുണ്ട്, സുസ്ഥിര വികസനത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും പ്രതിബദ്ധമെന്നു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ, സുസ്ഥിരവികസനമെന്നത് ഏതു വികസനപദ്ധതിയുടെയും ഹൃദയസ്ഥാനത്തുണ്ടാവണം. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും വികസനവും തമ്മിൽ ശരിയായ സന്തുലനം വേണം.’

മരങ്ങൾ മുറിക്കേണ്ടിവരും

മരങ്ങൾ മുറിക്കാനേ പാടില്ലെന്നു കോടതിക്കു നിലപാടില്ല. വികസനത്തിനായി മുറിക്കപ്പെടുന്ന മരങ്ങൾക്കുള്ള ന്യായമായവും നീതിയുമുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം എങ്ങനെ കണക്കാക്കുമെന്നാണ് കോടതി ചോദിക്കുന്നത്. തടിവില മാത്രമല്ല, തടിവില മാത്രമല്ല, നൽകുന്ന ഒാക്സിജൻ, മണ്ണു പരിപാലനം, ജൈവവ്യവസ്ഥയിലെ പങ്ക് തുടങ്ങിയവ കണക്കിലെടുത്താണ് മരത്തിന്റെ മൂല്യം കണക്കാക്കേണ്ടത്.

കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ 2008ൽ പുറത്തിറക്കിയ ദേശീയ കർമ പദ്ധതിയും മറ്റും പരിഗണിച്ച് കോടതി പറഞ്ഞു: മരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം 23 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 33 ശതമാനമാക്കണമെന്നാണ് കർമ പദ്ധതിയിലെ ലക്ഷ്യം.

‘വില നിർണയ’ സമിതി



വന്യജീവി വിദഗ്ധൻ ഡോ.എം.കെ.രഞ്ജിത്‌സിങ് ഝല അധ്യക്ഷനായി 7 പേരുടെ സമിതിയെയാണ് കോടതി ഇപ്പോൾ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വനം–പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ജിഗ്‌മെത് തക്പ(മെംബർ സെക്രട്ടറി), അരുൺ സിങ് റാവത്ത്, പ്രഫ.സന്ദീപ് ടാംബെ, ഗോപാൽ സിങ് റാവത്ത്, ഡോ.നീലാഞ്ജൻ ഘോഷ്, പ്രദീപ് കൃഷൻ എന്നിവരാണ് സമിതിയെ മറ്റുള്ളവർ.

ഇവർ ചെയ്യേണ്ടത്:



∙പരിസ്ഥിതിപരമായ മൂല്യം, പ്രായം, വലുപ്പം തുടങ്ങിയവ കണക്കിലെടുത്ത് മരങ്ങളെ ഇനം തിരിക്കുക

∙പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലകൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകിയാവണം നിർദ്ദേശങ്ങൾ.

∙ തടിവിലയ്ക്കു പുറമെയുള്ള ഘടകങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് മരങ്ങളുടെ മൂല്യം നിർണയിക്കാൻ സംവിധാനം നിർദ്ദേശിക്കണം.

∙മരം മുറിയ്ക്കുന്നതിന് നഷ്ടപരിഹാരം നിശ്ചയിക്കാനും അത് ഈടാക്കാനും സംവിധാനം വേണം.

∙നഷ്ടപരിഹാരം ഉപയോഗിച്ച് വനവത്കരണം നടത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ

∙സ്ഥിരമായി വിദഗ്ധ സമിതി വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഘടനയും നിർദ്ദേശിക്കണം.

സമിതി ആദ്യ യോഗം ചേർന്ന് 4 ആഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

