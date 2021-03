ഭാഗ്യം തേടിയെത്തിയത് കടൽ വിഭവത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ; ഉള്ളിൽ ഒളിച്ചിരുന്നത് ലക്ഷങ്ങളുടെ നിധി!

തായ്‌ലൻഡിലെ വീട്ടമ്മയെ ഭാഗ്യം കടാക്ഷിച്ചത് കടൽ വിഭവത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ. 165 രൂപ വിലയുള്ള കടല്‍വിഭവം പാകം ചെയ്യാനായി വാങ്ങിയ കോഡ്ചാകോൺ ടാൻടിവിവാട്കുൾ എന്ന വീട്ടമ്മയ്ക്കാണ് ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന മുത്ത് അതിനുള്ളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത്. തായ്‌ലൻഡിലെ ഒരു പ്രാദേശിക മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് അത്താഴത്തിനു പാകം ചെയ്യാനായി കോഡ്ചാകോൺ കടൽ ഒച്ചു വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ജീവിയെ വാങ്ങിയത്. വാങ്ങിയ ഒച്ചിനെ മുറിച്ചപ്പോഴാണ് ലക്ഷങ്ങൾ മൂല്യമുള്ള മുത്ത് ലഭിച്ചത്. ഒച്ചുകളുടെ ഷെല്ലിനുള്ളിൽ ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള വസ്തുവാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ആദ്യം അതൊരു കല്ലാണെന്നാണ് കോഡ്ചാകോൺ കരുതിയത്. എന്നാൽ തനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് 1.5 സെന്റി മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ആറ് ഗ്രാം ഭാരം വരുന്ന മെലോപേൾ എന്ന പ്രത്യേകതരം പവിഴമാണെന്ന് പിന്നീടാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

അടുത്തിടെ ഉണ്ടായ അപകടത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലാണ് കോഡ്ചാകോണിന്‍റെ അമ്മ. കൂടാതെ ക്യാൻസറിനും ചികിത്സയിലാണ് കോഡ്ചാകോണിന്‍റെ അമ്മയ്ക്ക് 17 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സാ ചെലവ് കണ്ടെത്താൻ പാടുപെടുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് മുത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭാഗ്യമെത്തിയത്. മുത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം അനുസരിച്ച് നല്ല തുക ലഭിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണിവർ. വിപണിയിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയോളം മൂല്യമുണ്ട് ഈ മുത്തുകൾക്ക്. അമ്മയ്ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാൻ ഇത് സഹായിച്ചേക്കുമെന്നാണ് കോഡ്ചാകോണിന്റെ അഭിപ്രായം. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് തങ്ങളുടെ ഏക പ്രതീക്ഷയെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

Image Credit: ViralPress

തനിക്ക് ഒച്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വസ്തു കോഡ്ചാകോൺ അമ്മയെ കാണിച്ചപ്പോൾ അവരാണ് അതൊരു മെലോ പേൾ ആണെന്നും ഇത്തരത്തിൽ ഒരെണ്ണം വിറ്റ് ഭാഗ്യവാനായ മൽസ്യത്തൊഴിലാളിയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞത്. മാർച്ച് 18 ന്, തനിക്ക് ആവശ്യമായ പണം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കോഡ്ചാകോൺ മെലോ പേൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ലേലത്തിനു വച്ചു. തന്റെ കുടുംബത്തിന് ഈ അമൂല്യ മുത്ത് അനുഗ്രഹമാകുമെന്നാണ് കോഡ്ചാകോണിന്റെ വിശ്വാസം.

