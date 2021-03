മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് നിഗൂഢ ജീവിവർഗങ്ങൾ; ഭൂപടം തയാറാക്കി ഗവേഷകർ!

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പുരോഗമിച്ചിട്ടും മനുഷ്യർക്ക് ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഇപ്പോഴും പരിമിതമാണ്. മനുഷ്യന് ഇന്നോളം കണ്ടെത്താനാവാത്ത ഒട്ടേറെ ജീവിവർഗങ്ങൾ ഇനിയും ഭൂമിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി കഴിയുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ നിഗമനം. ഇപ്പോഴിതാ അത്തരത്തിൽ കണ്ടെത്തപ്പെടാത്ത ജീവികളിൽ 80 ശതമാനവും ഒളിച്ചു കഴിയാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഭൂപടം തയാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കയിലെ യെയിൽ സർവകലാശാലയിലെ ഒരു കൂട്ടം ഗവേഷകർ.

ബ്രസീൽ, ഇന്തോനീഷ്യ, മഡഗാസ്കർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളിൽ 10 ശതമാനത്തിനും 20 ശതമാനത്തിനും ഇടയിലുള്ളവയെ മാത്രമേ ഇന്നോളം കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനവും വനനശീകരണവും രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഇനങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ അവയിൽ പലതിനും വംശനാശം വന്നുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ആശങ്കയും ഗവേഷക സംഘം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ജീവി വർഗങ്ങൾ ഒളിച്ചു കഴിയാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇടങ്ങളെപ്പറ്റി ഏകദേശധാരണ ലഭിക്കുന്നതോടെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും എന്നെന്നേക്കുമായി നഷ്ടമാകുന്നതിനു മുൻപ് അവയെ കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വിദഗ്ധർ.

മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ എവിടെയൊക്കെ കഴിയുന്നു എന്നത് വിശദീകരിക്കുന്നതിനായി ' മാപ് ഓഫ് ലൈഫ് 'എന്ന പദ്ധതിക്ക് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് യെയിൽ സർവകലാശാല രൂപം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്താത്ത ജീവികളുടെ വാസസ്ഥലം തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നത്. നിലവിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ജീവികളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥ മാത്രം പരിഗണിച്ചുള്ളവയാണ്. എന്നാൽ ജീവജാലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അപൂർണമാണെന്നിരിക്കെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അപര്യാപ്തമാവാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് ഭൂപടം നിർമിക്കാനുള്ള ഉദ്യമത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചതെന്ന് ഗവേഷകനായ പാരിയോ മൗര പറയുന്നു.

ആഗോളതലത്തിൽ ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഇത്തരമൊരു ഭൂപടം നിർണായകമാണ്. ഭൂമിയിൽ ഇന്നോളം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കശേരു മൃഗങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലവും ജൈവ പ്രത്യേകതകളും പരിസ്ഥിതിയുമെല്ലാം വിശകലനം ചെയ്തശേഷമാണ് ഭൂപടം തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2,90,000ൽ പരം ഇനങ്ങളെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ചില പ്രദേശങ്ങളുടെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ മാത്രം കഴിയുന്ന ചെറിയ മൃഗങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുള്ള കണക്കുകളാണിത്. വരും വർഷങ്ങളിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ ഇനിയും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത സസ്യ വർഗങ്ങൾ, സമുദ്രജീവികൾ എന്നിവയെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഭൂപടം തയാറാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഗവേഷക സംഘം .

English Summary: 'Map of Undiscovered Life' reveals where unknown animals are likely to live on Earth