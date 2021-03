കഴിഞ്ഞ ദിവസം ന്യൂജഴ്‌സിയിലെ ഹോബോക്കനിലൂടെ പ്രഭാത നടത്തത്തിനിറങ്ങിയതായിരുന്നു ആ വനിത. ഹഡ്‌സൺ നദിക്കു ചാരെയുള്ള പാർക്കിനു സമീപത്തു കൂടി നടക്കവേ അവർ ഒരു ആശ്ചര്യജനകമായ കാഴ്ച കണ്ടു. നടപ്പാതയിൽ കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിനു കൂറ്റൻ മണ്ണിരകൾ. മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിരകൾ ഉപരിതലത്തിൽ കൂട്ടമായെത്തുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്, ന്യൂജഴ്‌സിയിൽ അതിനു കുറച്ചു ദിവസം മുൻപ് കനത്ത മഴയും പെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതല്ല, മറിച്ച് വിരകൾ കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആകൃതിയാണ് സ്ത്രീയെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ആകൃതിയിലായിരുന്നു അവ കിടന്നത്. മധ്യത്തിൽ ഒരു വൃത്തം പോലെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പിന്നീട് പുറത്തോട്ട് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന രീതി.

സമയം കളയാതെ ആ സ്ത്രീ, വിരകളുടെ ചിത്രങ്ങളെടുക്കുകയും ഹോബോക്കൻ സിറ്റി കൗൺസിൽ അംഗമായ ടിഫനി ഫിഷറിന് അയച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ടിഫനി തന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക് അക്കൗണ്ടിൽ ഈ ചിത്രവും വിവരങ്ങളും പങ്കുവച്ചതോടെയാണു ഈ അദ്ഭുതത്തെക്കുറിച്ചു പുറംലോകമറിഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു ഈ മണ്ണിരച്ചുഴലി.

എന്താകാം ഈ അദ്ഭുത പ്രതിഭാസത്തിനു കാരണം?



ശാസ്ത്രജ്ഞർ പല കാരണങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. മഴപെയ്ത ശേഷം കുറച്ചുനാളുകൾ മണ്ണിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കും. അപ്പോൾ അതിൽപ്പെട്ട് ചാകാതിരിക്കാനാണ് മണ്ണിരകൾ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ എത്തുന്നതെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. മണ്ണിരകൾ പൊതുവെ തനിച്ചു താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിലും ഇത്തരം പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളിൽ കൂട്ടം ചേരും. എങ്ങോട്ടുപോകണമെന്ന ആശയവിനിമയം ഇവർക്കിടയിൽ ആ സമയത്ത് ഉടലെടുക്കും. ഇതിനു വേണ്ടിയാകാം അവർ ഇത്തരത്തിൽ ആകൃതി പൂണ്ട് കിടക്കുന്നത്. ഐസെന്യ ഫെറ്റിഡ എന്ന വിഭാഗത്തിൽപെട്ട ഈ മണ്ണിരകൾ സ്പർശനത്തിലൂടെയാണ് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ തങ്ങളെ ഇരയാക്കുന്ന ജീവികളിൽ നിന്നു രക്ഷനേടാനും ഈ ആകൃതി മൂലം സാധിക്കും.

2015 ൽ ടെക്‌സസിലെ ഐസനോവർ സ്‌റ്റേറ്റ് പാർക്കിൽ കൂട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മണ്ണിരക്കൂട്ടങ്ങളുടെ വിഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും ലോകശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. പിങ്ക് നിറത്തിലുള്ള മണ്ണിരകളായിരുന്നു ഇക്കൂട്ടത്തിൽ. ഈർപ്പമേഖലകളിൽ താമസിക്കുന്ന കലിഫോർണിയ ബ്ലാക്ക് വേം എന്ന മണ്ണിരകൾ വരൾച്ച തുടങ്ങുമ്പോൾ പന്തുകൾ പോലെ ഒരുമിച്ചു ചേരാറുണ്ട്. ഇത്തരം പന്തുകൾക്കുള്ളിൽ അരലക്ഷം മണ്ണിരകൾ വരെയുണ്ടാകുമെന്നാണു കണക്ക്.

യുഎസിൽ ഇന്നു വിവിധതരം മണ്ണിരകളുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം തന്നെ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ യൂറോപ്യൻ സഞ്ചാരികളുടെ കപ്പലിലും മറ്റും വന്നതാണ്. യൂറോപ്യൻമാർ അമേരിക്കൻ വൻകരയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചതു പോലെ ഈ യൂറോപ്യൻ മണ്ണിരകളും അമേരിക്കയിൽ തങ്ങളുടെ അധീശത്വം പുലർത്തി.ഈ അധീശത്വത്തിൽ തദ്ദേശീയരായ മണ്ണിരകൾ അപ്രത്യക്ഷരായെന്നു ഗവേഷകർ പറയുന്നു. കൃഷിക്കാർക്ക് സഹായിയും ചങ്ങാതിയുമാണെങ്കിലും അധികമായാൽ മണ്ണിരകൾ പരിസ്ഥിതി നാശമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അഭിപ്രായം.

