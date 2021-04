കാഴ്ചശക്തി നശിക്കും, ചലനശേഷി ദുർബലമായി ചത്തുവീഴും; കഷണ്ടിത്തലയന്‍ പരുന്തുകളുടെ കൂട്ടമരണത്തിന് പിന്നില്‍?

1994ല്‍ യുഎസിലെ അർക്കൻസാസ് മേഖലയിലുള്ള ഡീഗ്രേ തടാകത്തിന് സമീപം ഒരു ദിവസം 8 പരുന്തുകളുടെ ജഢങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി. അതൊരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു, പിന്നീടങ്ങോട്ട് ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ നിരന്തരം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരുന്നു. യുഎസിലെ വിവിധ തടാകങ്ങളില്‍ സമാനമായ ദുരന്തങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചു. പരുന്തുകള്‍ മാത്രമല്ല മറ്റ് പല ജീവജാലങ്ങളും സമാനമായ രീതിയില്‍ തടാകത്തിനു സമീപം ചത്ത് വീണു. എങ്കിലും ഏറ്റവുമധികം മരണപ്പെട്ടത് കഷണ്ടിത്തലയന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അമേരിക്കന്‍ ബാള്‍ഡ് ഈഗിളുകള്‍ ആയിരുന്നു.

വക്വലര്‍ മൈലിനോപ്പതി

ഡീഗ്രേ തടാകത്തിനു സമീപം ചത്തു വീണ കഷണ്ടിത്തലയന്‍ പരുന്തുകളെയും മറ്റ് ജീവികളെയും തുടര്‍ന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ അവയെയെല്ലാം വക്വലര്‍ മൈലിനോപ്പതി എന്ന രോഗം ബാധിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. തലച്ചോറിനെയും തലയിലെ ഞരമ്പുകളെയുമാണ് ഈ രോഗം ബാധിക്കുക. ഈ രോഗബാധിതരാകുന്ന ജീവികളുടെ യാന്ത്രിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിലയ്ക്കുകയും തുടര്‍ന്ന് അനങ്ങാന്‍ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലെത്തി ദയനീയമായി ജീവൻവെടിയുകയുമാണ് ചെയ്യുക. പരുന്തുകളുടെ മരണത്തെ പറ്റി അവയെ വിശദമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഗവേഷകര്‍ വിവരിക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്ന വിധമാണ്.

രോഗം രൂക്ഷമായാല്‍ അമിതമായി മദ്യപിച്ചരെ പോലെയാണ് ഈ പരുന്തുകള്‍ പെരുമാറുകയെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. മദ്യം ചെയ്യുന്നത് പോലെ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഈ രോഗം ബാധിക്കുന്നതാണ് അവയുടെ ചലനശേഷി ദുര്‍ബലമാകാന്‍ കാരണമാകുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് അവ പൂര്‍ണമായും തളര്‍ന്നു വീഴുന്നു. വൈകാതെ കാഴ്ചശക്തി നശിച്ച് മുന്നോട്ടു നീങ്ങാന്‍ പോലുമാവാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇവയെത്തും. രോഗം വീണ്ടും മൂര്‍ച്ഛിക്കുന്നതോടെ ഇവയുടെ ശരീരം ചുഴലിക്ക് സമാനമായ അവസ്ഥയിലെത്തി ശക്തമായി വിറയ്ക്കാന്‍ തുടങ്ങും. വൈകാതെ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്യും.

രോഗത്തിന്‍റെ ഉറവിടം

ഈ രോഗം കണ്ടെത്തുകയും പരുന്തുകള്‍ ചത്ത് വീഴുകയും ചെയ്ത സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ ഗവേഷകര്‍ ആദ്യം ചെയ്തത് ഈ മരണങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാനുള്ള വഴി അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിച്ചത് രോഗത്തിന്‍റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനാണ്. എന്നാല്‍ ഈ ശ്രമം ആദ്യ നാളുകളില്‍ ഏതാണ്ട് പൂര്‍ണമായും പരാജയപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ തുടര്‍ന്നുള്ള ശ്രമങ്ങളില്‍ ഈ രോഗത്തിന് കാരണമായ സൈനോബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം ഒരു ചെടിയില്‍ കണ്ടെത്തി. അമേരിക്കയില്‍ സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടാത്ത അധിനിവേശ സസ്യവര്‍ഗമായിരുന്നു ഇത്. അതേസമയം അപ്പോഴും ഈ സൈനോബാക്ടീരിയ എങ്ങനെ ചെടിയില്‍ നിന്ന് ജീവികളില്‍ എത്തിയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഗവേഷകര്‍ക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല.

25 വര്‍ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ്

ഒട്ടേറെ പരുന്തുകളുടെ കൂട്ടമരണത്തിനിടയാക്കിയ ആ സൈനോബാട്കീരിയയുടെ ആക്രമണം പിന്നീടും പല തവണയുണ്ടായി. പക്ഷേ ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം എങ്ങനെ സസ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് പരുന്തുകളിലേക്കെത്തി എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഗവേഷകര്‍ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയത് ഇപ്പോഴാണ്. പരുന്തുകളുടെ കൂട്ടമരണം ആദ്യമായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത് കാല്‍ നൂറ്റാണ്ടിനിപ്പുറം. ഈ രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന സൈനോബാക്ടീരിയ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന അപകടകരമായ ഒരു വസ്തു ഇവ ചേക്കേറുന്ന അധിനിവേശ സസ്യത്തില്‍ ധാരാളമായി അടിഞ്ഞു കൂടുമെന്നും. ഈ സസ്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്ന ജീവികളിലേക്ക് ഈ പദാർഥങ്ങള്‍ അതിവേഗം പടരുമെന്നും ഗവേഷകര്‍ വിവരിക്കുന്നു. പല തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങള്‍ക്ക് ഈ പദാര്‍ത്ഥം മൂലം പരുന്തുകള്‍ക്കുണ്ടായ രോഗം ഉണ്ടാകാമെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

വെര്‍ജീനിയ മുതല്‍ ടെക്സസ് വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം ഇവയില്‍ എത്രയിടത്ത് ഈ രോഗബാധ മൂലം ജീവികള്‍ കൂട്ടത്തോടെ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നതും വ്യക്തമല്ല. കാരണം ഒട്ടനവധി വര്‍ഗത്തില്‍ പെട്ട ജീവികളെ ഈ സൈനോബാട്കീരിയ ബാധിച്ചിരിക്കാനിടയുണ്ട്. പരുന്തുകള്‍ക്ക് പുറമെ ഒച്ചുകള്‍, ആമകള്‍, മത്സ്യങ്ങള്‍, തവളകള്‍, പാമ്പുകള്‍ തുടങ്ങിയ ജീവികളെയും ഈ ബാക്ടീരിയ മൂലമുള്ള രോഗം ബാധിച്ച് ജീവനറ്റതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൂങ്ങകള്‍, കുളക്കോഴികള്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്കിടയിലും ഈ രോഗം മരണത്തിനു കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം ബാള്‍ഡ് ഈഗിളുകളിലേക്ക് ഈ രോഗം എത്തുന്നതിനും മറ്റ് ജീവികളില്‍ രോഗം ബാധിക്കുന്നതിനും തമ്മില്‍ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ രോഗംബാധിച്ച് കണ്ടെത്തിയ മറ്റ് ജീവികളെല്ലാം തന്നെ അധിനിവേശ സസ്യങ്ങള്‍ തഴച്ച് വളരുന്ന തടാകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവയാണ്. ഇവയിലേക്ക് ചെടിയില്‍ നിന്ന് ബാക്ടീരിയ പകര്‍ന്നാലും പലപ്പോഴും ഉള്ളിലേക്കെത്താത്തതിനാല്‍ ഈ ജീവികളില്‍ മരണസംഖ്യ കുറവാണ്. അതേസമയം കഷണ്ടിത്തലയന്‍ പരുന്തുകള്‍ ഈ രോഗം ബാധിച്ച് അവശരായ ജീവികളെ പലപ്പോഴും ഭക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ഇതിലൂടെ സൈനോബാക്ടീരിയ നേരിട്ട് പരുന്തുകളുടെ ആമാശയത്തിലേക്കാണെത്തുക. ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് രക്തത്തില്‍ കലര്‍ന്ന് ശരീരത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും. ഇക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ബാക്ടീരിയ മൂലമുള്ള മരണം ഏറ്റവുമധികം ഉണ്ടായത് പരുന്തുകളിലാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നതും.

English Summary: Cause of mysterious bald eagle deaths found after 25 years