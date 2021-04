കനത്ത ചൂടിൽ ചുട്ടു പൊള്ളി ഉത്തരേന്ത്യ, പൊടിക്കാറ്റും ശക്തം; താപനില 40 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ!

കനത്ത ചൂടിൽ ചുട്ടു പൊള്ളി ഉത്തരേന്ത്യ. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി 40 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലാണ് ഡൽഹിയിലെ താപനില. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചൂട് കൂടുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 1945 മാർച്ച്‌ 31 ന് ശേഷം മാർച്ചിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചൂടാണ് ഇന്നലെ ഡൽഹിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 40 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലാണ് ഇന്നത്തേയും താപനില. കോവിഡിനൊപ്പം ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചൂടും ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുകയാണ്.

ഡൽഹിയിലെ സഫ്ദർജങ് മേഖലയിലാണ് അത്യുഷ്ണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ചൂടിനൊപ്പം പൊടിക്കാറ്റും ശക്തമാകുന്നത് ജനങ്ങളെ വലയ്ക്കുന്നു. അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കനത്ത ചൂട് അനുഭവപ്പെടുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഉച്ചക്ക് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് പരമാവധി കുറയ്ക്കണമെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്.

English Summary: Severe heat wave in Delhi, highest temperature in March since 1945, says India Meteorological Department