ഡ്രോൺ പകർത്തിയ വിചിത്ര കാഴ്ച, റെയ്ൻഡീർ ചുഴലിക്കാറ്റ്; 24 ലക്ഷം കാഴ്ചക്കാർ !

റഷ്യയിലെ കോലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിചിത്ര കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്. ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപെടാൻ പല ജീവികളും വിവിധ തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ആർട്ടിക് മേഖലകളിൽ ജീവിക്കുന്ന റെയ്ൻഡീറുകൾ സ്വീകരിച്ച മാർഗമാണ് ഡ്രോണിൽ പതിഞ്ഞത്. ശത്രുക്കൾ ആക്രമിക്കാനെത്തുമ്പോൾ റെയ്ൻഡീർ കൂട്ടം സ്വീകരിക്കുന്ന ഉപായമാണിത്.

വലയം തീർത്ത് അവ കൂട്ടമായി വട്ടത്തിൽ നടന്നു തുടങ്ങും. വട്ടത്തിന് ഒത്ത നടുവിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക കൂട്ടത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളാകും. അതിനു പിന്നിൽ പെൺ റെയ്ൻഡീറുകളും ഏറ്റവുമൊടുവിലായി നീങ്ങുന്നത് കൂടുതലും ആൺ റെയ്ൻഡീറുകളാവും. പുറത്തു നിന്നെത്തുന്ന ശത്രു എത്ര പ്രബലനാണെങ്കിലും ഒരു റെയ്ൻഡീറിനെ ഉന്നം വച്ച് പിടിക്കാനാവില്ല. ഈ തന്ത്രം മത്സ്യങ്ങളും പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട്.

ഡ്രോൺ പകർത്തിയ ഈ ദൃശ്യം കണ്ടാൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെടുന്നതായി തോന്നും. റെയ്ൻഡീർ സൈക്ലോൺ യാഥാർഥ്യമാണെന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ സയൻസ് ഗേൾ എന്ന ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലാണ് ഈ ദൃശ്യം പങ്കുവച്ചത്. ഫൊട്ടോഗ്രഫറായ ലെവ് ഫെഡോസെയേവ് ആണ് അപൂർവമായ ഈ ദൃശ്യം പകർത്തിയത്. 2.4 മില്യണിലധികം ആളുകളാണ് ഇതുവരെ ഈ ദൃശ്യം കണ്ടത്.

English Summary: Drone Camera Captures Herd Of Reindeer Circle Dancing To Form 'Reindeer Cyclone' To Protect Themselves From Hunters