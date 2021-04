ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെത്തിയ ‘വെൺ കവിൾ ആള’; സഞ്ചരിച്ചത് 5300 കിലോമീറ്ററിലധികം!

കോവിഡ് കാലത്തു മുടങ്ങിക്കിടന്ന പക്ഷിനിരീക്ഷണം ലോക്​ഡൗൺ കാലത്തെ ഇളവുകൾക്കിടയിൽ പൊടിതട്ടിയെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ബേഡേഴ്‌സ് സാൻസ് ബോർഡേഴ്‌സിലെ (ബിഎസ്ബി) ഇരുപതംഗ സംഘം കണ്ടെത്തിയത് ഇതുവരെ കേരളത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വെൺ കവിൾ ആളയെ. സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന ആളകളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി കവിളിൽ തൂവെള്ള നിറവും വാലിന്റെ മുകളിൽ ഇളംകറുപ്പു നിറവുമായിരിക്കും ‘സ്റ്റേർണ റിപ്രസ’ എന്ന വെൺ കവിൾ ആളയ്ക്ക്.

കെനിയ, ഏതോപ്യ,സൗദി അറേബ്യ, ഇറാൻ, പാക്കിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ കടലോരങ്ങളില‍ പ്രജനനം നടത്തുന്ന ഈ പക്ഷികൾ കേരളത്തിലേക്കെത്തുന്നത് ഇതാദ്യമായാമെന്നാണു പക്ഷിനിരീക്ഷകർ പറയുന്നത്. രാജ്യത്തു പോലും ഇവയെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതു മഹാരാഷ്ട്ര, ഗോവ, ലക്ഷദ്വീപ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നിടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ്. കേരളത്തിലാകട്ടെ, ഇതുവരെ ഈ പക്ഷിയെ കണ്ടെത്തിയതു സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിച്ചട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇതാദ്യമായാണു ചിത്രം സഹിതം വെൺ കവിൾ ആളയെ സംസ്ഥാനത്തു കണ്ടെത്തിയത്.

റിങ്ങിട്ട ആള ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന്

Image Credit: Jose Kishor

ബിഎസ്ബി ഫെബ്രുവരി 21നു ചാവക്കാട്ടെ മുനക്കടവു ഭാഗത്തു നിന്ന് 10 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ പുറംകടൽ വരെയത്തിയ യാത്രയിൽ കൂടുതലും കണ്ടെത്തിയതു കടൽ കാക്കകളെയും ആളകളെയുമായിരുന്നു. കടൽ പക്ഷി സർവേകളിൽ പക്ഷികളെ കണ്ടയുടനെ തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സാധാരണയായി ഇവരെടുക്കുന്ന ചിത്രം പിന്നീടു പരിശോധിച്ചാണു പക്ഷികളെയും അവയുടെ ഇനങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയുക. പെലാജിക് സർവയിലുണ്ടായിരുന്ന സാം കുമാറാണ് കാലിൽ റിങ്ങിട്ട ഒരു പക്ഷിയുടെ ചിത്രം വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കുവച്ചത്. ഒരു കൗതുകത്തിനു പലരും തങ്ങളെടുത്ത ചിത്രം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഈ ആളയെ കണ്ടു. തുടർന്നു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് റിങ്ങിട്ട ആളയുടെ ജന്മദേശം ഇസ്രയേലാണെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അവിടുത്തെ ഹൈഫ സർവകലാശാലയിലെ പ്രഫസറും പക്ഷി നിരീക്ഷകനുമായ യൂസഫ് കിയാത്താണ് ഈ ആളയെ റിങ് ചെയ്തയച്ചത്. ഏകദേശം 5300ലധികം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാണ് ഈ പക്ഷി കേരളത്തിലെത്തിയതെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു.

റിങ്ങിങ്



ബേർഡ് റിങ്ങിങ് അഥവാ ബേർഡ് ബാൻഡിങ് പക്ഷിനിരീക്ഷകർക്കിടയിൽ സുപരിചതമായ വാക്കാണ്. നമ്പറുകൾ കൊത്തിവച്ച ചെറിയ മെറ്റലിന്റേയോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റേയോ ചെറിയ വളയങ്ങളാണിവ. പക്ഷിയെയും അതിന്റെ സഞ്ചാര ദിശയെയും അറിയാൻ ഇതു സഹായിക്കും. കൂടാതെ, പക്ഷിയുടെ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ പഠിക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

