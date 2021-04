കരടിക്ക് ഫ്രൂട്ട് സാലഡ്, കടുവയ്ക്ക് കുളിക്കാൻ ഷവർ; രാജവെമ്പാലയ്ക്കും അനാക്കോണ്ടയ്ക്കും എസി

കരടിക്ക് ഫ്രൂട്ട് സാലഡും ഐസ് ക്യൂബുകളും. കടുവയ്ക്ക് കുളിച്ചു തിമിർക്കാൻ ഷവറും, കുളിർകാറ്റേൽക്കാൻ ഫാനും. രാജവെമ്പാലയ്ക്കും അനാക്കോണ്ടയ്ക്കും എസിയുടെ തണുപ്പിൽ വിശ്രമം. വെജിറ്റേറിയൻകാർക്ക് തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ്! വേനൽച്ചൂട് കടുക്കുമ്പോൾ തലസ്ഥാന മൃഗശാലയിലെ പക്ഷി–മൃഗാദികൾക്ക് കുളിരു പകരുന്ന സംവിധാനങ്ങളൊരുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് അധികൃതർ. മനുഷ്യരെക്കാൾ ചൂട് താങ്ങാൻ ശേഷി കുറവായ മിണ്ടാപ്രാണികൾക്ക് ശരീരം തണുപ്പിക്കാനുള്ള വഴികളാണ് സജ്ജമാക്കുന്നത്. ചൂടുകാലാവസ്ഥയിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെയിരിക്കാനും പ്രത്യേക കരുതൽ നൽകുകയാണ് മൃഗശാല അധികൃതർ.

പക്ഷി മൃഗാദികൾക്കായി ഫാനും എസിയും കുളങ്ങളും ഹട്ടുകളും തയാറായിക്കഴിഞ്ഞു. രാജവെമ്പാലയും കടുവയും ഒട്ടകപക്ഷിയുമൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മരുഭൂമിയിലെ താരമായ ഒട്ടകപക്ഷിക്ക് ഫാനും പനയോലകൊണ്ടുള്ള കുടിലുകളുമാണ് ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.. കടുവയ്ക്ക് ഫാനും ഷവറും കൂട്ടിലെ കുളത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും വെള്ളവും സജ്ജമാക്കി. നീലക്കാളയ്ക്ക് ഫാനും നാലുപാടും വെള്ളം ചീറ്റുന്ന സ്പ്രിങ്ക്ളറും നൽകി.

കുരങ്ങൻ, കാട്ടുപോത്ത്, കരടി, കടുവ, പാമ്പുകൾ, കണ്ടാമൃഗം തുടങ്ങിയവയുടെ കൂടുകളിലെ കുളങ്ങളിൽ വെള്ളം നിറച്ച് നൽകി. കരടിക്കു പഴ വർഗങ്ങൾ തണുപ്പിച്ച് ഐസ് ബ്ലോക്കുകളാക്കിയാണു നൽകുന്നത്. രാജവെമ്പാല, അനാക്കോണ്ട എന്നിവയ്ക്കായി എസി സജ്ജമാക്കി. ചെറിയ പാമ്പുകൾക്കായി ചട്ടിയിൽ വെള്ളം നൽകി. പക്ഷികളുടെ കൂടുകളിലെല്ലാം വെള്ളം നിറച്ചു. കാണ്ടാമൃഗത്തിനും മ്ലാവിനും തണുപ്പ് കൂടുതൽ വേണ്ടതിനാൽ ചെളിക്കുളമാണ് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വെജിറ്റേറിയൻമാരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ തണ്ണിമത്തൻ, സലാഡ് തുടങ്ങിയവയുടെ അളവ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: How ‘residents’ at Thiruvananthapuram zoo are beating the heat