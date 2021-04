ആക്രമിക്കാനൊരുങ്ങി മുരൾച്ചയോടെ പുലികൾ; ശ്വാസമടക്കി പുൽമേട്ടിൽ ആ ക്യാമറക്കണ്ണുകൾ!

പള്ളിപ്പാറയ്ക്കു മുകളിലെ ധ്യാനമായിരുന്നു ജ്യോതിഷിന്റെ ജീവിതം. കവയിലെ കാട്ടുകാഴ്ചകളിലേക്കു കണ്ണുംനട്ടു കാത്തിരുന്ന രാപകലുകൾ. ഒപ്പം കൂട്ടിരുന്നത് അയ്യപ്പൻ ക്ഷേത്രവും ഒരു പാലമരവും മാത്രം. പുലികൾക്കു പിന്നാലെ ക്യാമറയുമായി കറങ്ങിയ ഒരു സർക്കാർ ജീവനക്കാരന്റെ കാത്തിരിപ്പാണിത്. ജ്യോതിഷ് കുര്യാക്കോ. പാലക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടേറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന യാക്കര പുഴയ്ക്കൽ സ്വദേശി. പറമ്പിക്കുളത്ത് ഒരു ക്യാംപിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷമാണു ജ്യോതിഷിനു കാടു കയറാൻ മോഹമുദിച്ചത്. മലമ്പുഴയിലെ കവയും കോഴിയാൻമലയും കാടും കയറിയിറങ്ങിയ കഥ, പുലിയെത്തേടി നടന്ന ദിനങ്ങളെഴുതിയ കുറിപ്പുകൾ ഇതാ...

ആദ്യ കാഴ്ച

ജ്യോതിഷ് കുര്യാക്കോ

‘മൃഗയ’ ചിത്രീകരിച്ചതു കോഴിയാൻ മലയിലായിരുന്നു. പണ്ടു മുതലേ പുള്ളിപ്പുലികളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഇവിടം. മാനംമുട്ടെ ഉയർന്ന മലകളും, ദൂരെ മലമ്പുഴ ജലാശയവും ചെങ്കുത്തായ മലനിരകളിൽ മേയുന്ന വരയാടും മലമ്പാതകളിൽ കാട്ടുതേൻ തേടിപ്പോകുന്നവരും ഇവിടത്തെ കാഴ്ചയാണ്. മലയ്ക്കു താഴെ ചിലന്തിവല പോലെ കൃഷിയിടങ്ങളുമുണ്ട്. ഇരുട്ടുവീണാൽ പിന്നെ കാട്ടാനകളുടെ താവളമാണിവിടം. പോയകാലങ്ങളിലെപ്പോഴോ വലതു കൈപ്പത്തി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഒരു പഴയ നായാട്ടുകാരന്റെ കഥകളും ജ്യോതിഷിനു കൂട്ടിരുന്നു.

2012 ജൂൺ 30നായിരുന്നു ആദ്യസമാഗമം. കൊമ്പനളയുടെ (പഴയ പുലിഗുഹ) മുകളിലെ വെട്ടുപാറയ്ക്കു മുകളിൽ ഒരു ജീവി തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു. സൂം കുറവായ ക്യാമറ മാത്രമായിരുന്നു കയ്യിൽ. ആ ദൃശ്യം ഒപ്പിയെടുത്തെങ്കിലും അതൊരു പുലിയായിരുന്നു എന്നു ചിത്രം പറഞ്ഞില്ല. അവ്യക്തം. ഓഫിസ് കഴിഞ്ഞ് ഒട്ടുമിക്ക ദിവസങ്ങളിലും യാത്ര അവിടേക്കായി. ഒഴിവു ദിവസങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ അവിടെയായി. വിശപ്പും ദാഹവും മറന്നു കാത്തിരിപ്പ്. ആ കാത്തിരിപ്പു 3 വർഷം നീണ്ടു. പലരാത്രികളിലും സുഹൃത്ത് പ്രസാദ് ഒപ്പം കൂടി. അടുപ്പുകൂട്ടിമലയുടെ താഴ്‌വാരങ്ങളിൽ നിന്നു പുലികളുടെ മുരൾച്ചകൾ കേട്ടിരുന്നു.

കാണാനായില്ലെങ്കിലും കൊമ്പനളയിൽ ചിന്നിച്ചിതറിയ ഇരകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ചോരപ്പാടുകളും നിത്യകാഴ്ചയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ പള്ളിപ്പാറയിലേക്കു കയറി കൊമ്പനളയിലേക്കു കണ്ണുനട്ടിരുന്നപ്പോഴാണു പാറക്കെട്ടിനു മുകളിൽ ഒരു രൂപം കണ്ടത്. അസാമാന്യ വലുപ്പമുള്ള ഒരു പുള്ളിപ്പുലി. കണ്ണിലുടക്കിയ കാഴ്ച പിന്നീടു ബൈനോക്കുലറും ക്യാമറക്കണ്ണും പങ്കുവച്ചു. അമ്പലത്തിനടുത്തു നിന്നവർക്കും അതു കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ജ്യോതിഷ് ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫൊട്ടോഗ്രഫറായി.

പുലികുടുംബം



2015 ജൂൺ അഞ്ചിനായിരുന്നു ജ്യോതിഷ് ആ അത്യപൂർവ കാഴ്ച പകർത്തിയത്. മലമ്പുഴ റിസർവോയറിലെ പെലിക്കൻ പക്ഷിക്കൂട്ടത്തെ പകർത്തുന്നതിനിടെ ഒരു കാട്ടുമുയൽ ക്യാമറക്കണ്ണിലുടക്കി. അതു പൊടുന്നനെ കോഴിയാൻ മലയുടെ അടിക്കാടുകളിലെവിടെയോ ഒളിച്ചു. ആ കാഴ്ചയ്ക്കു പിന്നാലെ പാഞ്ഞപ്പോഴാണു മലയുടെ മുകളിൽ എന്തോ അനക്കം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. പാറയോട് അടുക്കുന്തോറും നെഞ്ചിടിപ്പു കൂടി വന്നു. പാറപ്പരപ്പിൽ ഒരു പുലി. ശ്വാസമടക്കി നിന്ന നിമിഷം മറ്റൊരു അദ്ഭുതം കൂടി കണ്ടു. പാറപ്പുറത്തു കിടന്ന പുലിയുടെ ഇരട്ടിയുള്ള മറ്റൊരു പുലി. അതു സാവകാശം ചെറിയ പുലിയുടെ അടുത്തേക്കു നീങ്ങി. പാറക്കെട്ടിനു താഴെനിന്നു ജ്യോതിഷ് ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു. ആ പുൽപ്പരപ്പിൽ ഏകനായിനിന്ന ജ്യോതിഷിനെയും പുലികൾ കണ്ടു.

ഭയം അരിച്ചുകയറിയപ്പോഴും അവിസ്മരണീയമായ ആ കാഴ്ചയിൽനിന്നു ജ്യോതിഷ് പിന്നോട്ടുപോയില്ല. പുലികൾ ഇണചേരുന്ന കാഴ്ചയിലേക്കു ക്യാമറക്കണ്ണുകൾ മിന്നിയടഞ്ഞു. അൽപ നേരത്തെ സല്ലാപത്തിനിടെ പുലികളുടെ നോട്ടം ജ്യോതിഷിലേക്കു തിരിഞ്ഞു. വാലുയർത്തി, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും താഴേക്കു കുതിക്കാൻ തയാറായി മുരൾച്ചയോടെ പുലികൾ. സാധാരണ ആക്രമണത്തിനു മുന്നോടിയായാണു പുലികൾ വാൽ ഉയർത്തുക. മറ്റൊരു മനുഷ്യജീവിയും ചുറ്റുമില്ലാത്ത താഴ്‌വരയിൽ അധികംനേരം തുടരുന്നതു പന്തിയല്ലെന്നു മനസ്സിലായി. പരമാവധി ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി ജ്യോതിഷ് പിന്നിലേക്കു നടന്നു. പുലിക്കണ്ണുകളിൽനിന്നു ജ്യോതിഷ് മറഞ്ഞതോടെ അവ കൂടുതൽ സ്വകാര്യത തേടി ഗുഹാമുഖത്തേക്കു തിരിഞ്ഞുനടന്നു. ഏറെദൂരെ മാറിനിന്ന് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി.

പിന്നെ ഒരു വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അടുത്ത പുലിക്കാഴ്ച. 2016 മാർച്ച് 11ന്. കവയിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ മാന്തുരുത്തിയിലെ പന്നി ഫാമിനു സമീപം. ഇരുപതോളം കാവൽനായ്ക്കൾ ഭരിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം. പകൽ മാത്രമെ അവിടെ ആളുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. വനഭൂമിപോലെയായ പ്രദേശം കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ സ്ഥിരം കേന്ദ്രമായിരുന്നു. ഇവിടത്തെ പാറക്കൂട്ടത്തിൽ പുലികളെ കണ്ടിരുന്നെന്ന വിവരമാണു ജ്യോതിഷിനെ എത്തിച്ചത്. പുലികൾക്കു കിടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഗുഹകളും വെള്ളം വറ്റാത്ത കുളവും ഇരയുടെ സാന്നിധ്യവും കാരണം പുലിയുടെ വരവുറപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടെ പുലിയെ തേടി ജ്യോതിഷ് വന്നുപോയിരുന്നു.

ഒരു പുലർകാലത്താണു വീണ്ടും ഭാഗ്യം തേടി വന്നത്. പാറപ്പുറത്തു കളിക്കുന്ന പുലിക്കുട്ടികൾ! ആ കാഴ്ച കാണാൻ എതിർവശത്തുള്ള കുന്നിൻ മുകളിലേക്കു ജ്യോതിഷ് ഓടിക്കയറി. അവിടെയിരുന്നാൽ റോഡിനപ്പുറത്തുള്ള പാറക്കെട്ട് വിശാലമായി കാണാം. പ്രതീക്ഷിച്ചതിനെക്കാൾ വലുതായിരുന്നു അവിടത്തെ കാഴ്ച. പാറയിൽ ഉരുണ്ടുകളിക്കുന്ന 2 പുലിക്കുട്ടികളും അവയെ വേട്ടയാടാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന അമ്മപ്പുലിയും. അൽപം അകലെ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടു വലിയ ഒരു ആൺപുലിയും. ഒരു പുലിക്കുടുംബം. ശ്വാസമടക്കി പുൽക്കൂട്ടത്തിന്റെ മറവിൽനിന്നു ആ കാഴ്ച ഏറെനേരം കണ്ടു.

തള്ളപ്പുലി പിടിച്ചുകൊടുത്ത കാട്ടുപന്നിയുടെ കാൽ പുലിക്കുട്ടികൾ കടിച്ചു വലിച്ചു കളിക്കുകയായിരുന്നു. മരത്തിൽ ഓടിക്കയറിയും അടിക്കാടുകളിൽ പതുങ്ങിയും ആ കളികൾ തുടർന്നു. ഒരു ആയുസ്സിൽ കണ്ടുതീർക്കാവുന്ന എല്ലാ പുലിഭാവങ്ങളും ആ ഇരിപ്പിൽ ജ്യോതിഷ് കണ്ടു. വെയിൽ കനത്തപ്പോൾ പുലികൾ ഓരോരുത്തരായി വള്ളിപ്പടർപ്പുകൾക്കിടയിലൂടെ ഗുഹകളിലേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങി. വെയിൽ മാറി അവ തിരികെ വരും വരെ ജ്യോതിഷ് അവിടെയിരുന്നു. ഒരാഴ്ചയോളം ജ്യോതിഷിന് ആ പുലിക്കുടുംബത്തെ കാണാനായി. അവിടത്തെ നായ്ക്കളുടെ എണ്ണവും അതിനനുസരിച്ചു കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു.

ഒടുവിൽ പുലിവാൽ

ആദിവാസി കോളനികളിലും കവയിലെ ചായക്കടകളിലും ജ്യോതിഷ് സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായതോടെ എവിടെ പുലിയെക്കണ്ടാലും ആദ്യ വിളി എത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വിഷുക്കാലത്ത് അജിത്തിന്റെ സന്ദേശമാണു ജ്യോതിഷിനെ കോഴിയാൻമലയിലെത്തിച്ചത്. ഫാം ഹൗസിനുള്ളിലെ വേലി കടന്നു പാറക്കെട്ടിന്റെ ദൃശ്യം കൂടുതൽ വ്യക്തമാകാൻ നടക്കുന്നതിനിടെയാണു ഒരു ഉൾവിളി പോലെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി. പാറപ്പരപ്പിലെ പുൽമേട്ടിൽ ഒരു പൂമരത്തിനു താഴെ മഞ്ഞ കണ്ണുകളുള്ള ഒരു രാജകുമാരൻ. ഒരു കരിമ്പുലി. ഏകദേശം 3 മാസം പ്രായമുള്ള, വലുപ്പമുള്ള ഒരു കരിമ്പുലി. ഏറ്റവും വലിയ വിഷുക്കണി.

ഗർഭിണിയായ ഒരു പെൺപുലിയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പതിയെ പാറയിലൂടെ ഊർന്നിറങ്ങി വനത്തിലേക്കു മറഞ്ഞു. വൈകിട്ട് 6.30 വരെ അവിടെ ഇരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അവർ വന്നില്ല. കൊച്ചു ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ ചിത്രങ്ങൾ രാത്രി വാട്സാപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസായി പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. സഹപ്രവർത്തകർ അടിക്കുറിപ്പോടെ ആ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. പല ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും ആ ചിത്രങ്ങൾ പോയി. കടുവയും കരിമ്പുലിയും എല്ലാ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും വൈറലായി. എന്നാൽ അതു പുലിവാലായി. ചിത്രത്തെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും തർക്കമായി. പിറ്റേന്നു മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നടക്കം ഫോൺ വിളികൾ.

ആധികാരികതയെച്ചൊല്ലി വിവാദം. വനം വകുപ്പിൽനിന്നും പൊലീസ് സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ചിൽനിന്നും അന്വേഷണം. കാടിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാതെ, കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണു ഫോട്ടോ എടുത്തതെന്ന് ഒടുവിൽ തെളിയിക്കേണ്ടി വന്നു. ശരിക്കും പുലിവാൽ പിടിച്ച കാലം. ലോക്ഡൗൺ മാറിയതോടെ ജ്യോതിഷ് ക്യാമറയും ബൈനോക്കുലറുമായി വീണ്ടും കറക്കം തുടങ്ങി. കൂടുതൽ പുലിക്കാഴ്ചകൾ തേടി...

