വംശമറ്റുപോയ ചീറ്റപ്പുലികള്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെയെത്തുന്നു; വരവ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന്!

അരനൂറ്റാണ്ടു മുൻപ് ഇന്ത്യയിൽ വംശനാശം സംഭവിച്ച ചീറ്റപ്പുലിക്ക് താവളമൊരുക്കാൻ മധ്യപ്രദേശിലെ കുനോ ദേശീയോദ്യാനം ഒരുങ്ങുന്നു. ഈ വർഷത്തോടെ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് എട്ടോളം ചീറ്റകളെ എത്തിക്കാനാണ് ചീറ്റ റിഇൻട്രഡക്ഷൻ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള വന്യജീവി വിദഗ്ധര്‍ ഈ മാസം മധ്യപ്രദേശില്‍ എത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും കൊറോണ രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇത് നീട്ടിവച്ചേക്കും.

മധ്യപ്രദേശിലെ കുനോ നാഷണൽ പാർക്കാണ് ചീറ്റയുടെ പുനർപ്രവേശത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമെന്നാണ് വിദഗ്ധ സംഘം കണ്ടെത്തിയത്. ഗുജറാത്തിലേക്കും രാജസ്ഥാനിലേക്കും വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നതാണ് കുനോ ദേശീയോദ്യാനം. മധ്യപ്രദേശില്‍ തന്നെയുള്ള നൗറദേഹി ദേശീയോദ്യാനം, രാജസ്ഥാനിലെ ഗാന്ധിസാഗാ, ചിത്തോർഗഡ്, ഭൈൻസ്റോർഗഡ് വനമേഖലകളും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ കുനോ ഒഴികെയുള്ള മറ്റിടങ്ങളിൽ ചീറ്റയെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ കൂടുതല്‍ സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കണമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

ഏകദേശം 70 വർഷം മുന്‍പാണ് ഏഷ്യാറ്റിക് ചീറ്റകളുടെ വംശനാശം ഇന്ത്യയില്‍ സംഭവിച്ചതെന്നാണു കരുതുന്നത്. നൂറു കൊല്ലം മുൻപ് ഇന്ത്യയില്‍ വ്യാപകമായുണ്ടായിരുന്ന ചീറ്റകൾ വേട്ടക്കാരുടെ ഇരയാകുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ മൂന്നു ചീറ്റകളെ വെടിവച്ചുകൊന്നത് 1947 ല്‍ കോറിയയിലെ (ഇന്നത്തെ ചത്തീസ്ഗഢിൽ) മഹാരാജാ രാമാനുജ് പ്രതാപ് സിങ് ആണെന്നാണ് ചരിത്രം. വെടിവച്ചിട്ട മൂന്നു ചീറ്റകളുടെ കൂടെയുള്ള മഹാരാജാ രാമാനുജ് പ്രതാപ് സിങ്ങിന്റെ ചിത്രമാണ് ഒടുവില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ‍‍ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ചീറ്റപ്പുലികളുടെ ചിത്രം.

Image Credit:Ondrej Prosicky/Shutterstock

ആഫ്രിക്കയിലെ നമീബിയയില്‍ നിന്നാണ് ചീറ്റയെ കൊണ്ടുവരാന്‍ ധാരണയായിട്ടുള്ളത്. ആഫ്രിക്കന്‍ വിദഗ്ധര്‍ ഇന്ത്യ സന്ദ‍ർശിച്ച് ചീറ്റകളുടെ പുതിയ ആവാസകേന്ദ്രങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കും. തുടർന്ന് ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള വന്യജീവി ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ ആഫ്രിക്കയില്‍ പഠനത്തിനായി പോകും. വർഷാവസാനത്തോടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ മൃഗം ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തമാകുമെന്ന് അധികൃതര്‍ പറയുന്നു. ഏഷ്യാറ്റിക് ചീറ്റകൾക്കു പകരം ആഫ്രിക്കന്‍ ചീറ്റകള്‍ എന്ന വ്യത്യാസം അപ്പോഴും നിലനിൽക്കും.

കടുവ, സിഹം, പുലി എന്നിവയെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ചീറ്റയെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും എളുപ്പമാണെന്ന് ചീറ്റ റിഇൻട്രഡക്ഷന്‍ പ്രൊജക്ട് പ്രിൻസിപ്പല്‍ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റര്‍ യാദ്വേന്ദ്രദേവ് ജാല പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ കടുവകളുടെ എണ്ണക്കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ചീറ്റകളുടെ അതിജീവനവും കഠിനമാണ്. ചീറ്റകളെ കടുവ ആക്രമിച്ചു കൊല്ലുമെന്നതിനാലാണിത്. ചീറ്റകളുടെ സംഖ്യ വർധിച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകുമെന്നും ജാല പറഞ്ഞു. കുനോ ദേശീയോദ്യാനം ചീറ്റകൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. പുലി, കാട്ടുപൂച്ച, ചെന്നായ, കുറുക്കൻ, കഴുതപ്പുലി എന്നിവയാണ് ഇവിടെയുള്ള ഇര തേടുന്ന പ്രധാന മൃഗങ്ങൾ. മ്ലാവുകളും മാനുകളും ഇഷ്ടംപോലെ കാട്ടിലുണ്ട്. നേരത്തേ ഏഷ്യാറ്റിക് ലയൺ റി ഇൻട്രഡക്ഷന് പ്രൊജക്ടിന് ഈ വനമേഖല പരിഗണിച്ചിരുന്നു.

സുപ്രീം കോടതി അനുമതിയോടെയാണ് ചീറ്റകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നത്. നാഷണല്‍ ടൈഗര്‍ കൺസർവേഷന്‍ അതോറിറ്റി നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അനുമതി.പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ചീറ്റകളെ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കാമെന്നും ഇവ ഇന്ത്യന്‍ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കണമെന്നുമാണ് കോടതി ഉത്തരവ്. കടുവകള്‍, , കാണ്ടാമൃഗം തുടങ്ങിയവയെ ഒരുകാട്ടില്‍ നിന്നു മറ്റൊരു കാട്ടിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: After long years, cheetahs set to make a comeback in India