വരൾച്ചയെ തോൽപ്പിക്കാൻ മൂടൽമഞ്ഞിനെ ‘വലയിട്ടു പിടിച്ച്’ വെള്ളം സംഭരിച്ച മൊറോക്കോ!

കാലവർഷത്തിന്റെ കനിവ് നന്നായി അനുഭവിക്കുന്ന മലയാളികൾക്ക് ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ അത്രയ്ക്കങ്ങോട്ട് വിശ്വാസയോഗ്യമാകാനിടയില്ല. എന്നാലും വിശ്വസിച്ചേ മതിയാകൂ. മൊറോക്കോയിൽ നിന്നാണ് അസാധാരണമായ വിധത്തിലുള്ള ഈ ജലസംഭരണത്തിന്റെ കഥ. അതും മൂടൽമഞ്ഞിനെ വലകളിൽ ‘കുടുക്കി’ ഘനീഭവിപ്പിച്ച് (വാതകത്തില്‍ നിന്നു ദ്രവരൂപമാക്കുക)) ജലം ശേഖരിക്കുന്ന തന്ത്രത്തെപ്പറ്റി...

ജലമില്ല, ജനം നാടുവിട്ട കാലം

വെള്ളമില്ലാത്തതിനെത്തുടർന്ന് ജനം നാടുവിട്ടുപോകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കാം മൊറോക്കോയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന്. അത്രമാത്രം രൂക്ഷമാകാറുണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലെ, പ്രത്യേകിച്ച് പർവതമേഖലകളിലെ, ജലക്ഷാമം. കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനത്തിന്റെ ദോഷഫലങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ വൻതോതിലുള്ള ജനസംഖ്യയും തിരിച്ചടിയാകുന്നു പല ഗ്രാമങ്ങളിലും. ആളുകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ജലം ലഭിക്കാനില്ല. ദിവസവും നാലും അഞ്ചും മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് അയൽഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നു വേണം വെള്ളം കൊണ്ടു വരാൻ. അതും സ്ത്രീകളുടെ ജോലിയാണ്. നിലവിൽ മൊറോക്കോയിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ 40 ശതമാനമേയുള്ളൂ സാക്ഷരത. നിരക്ഷരരിൽ ഏറെയും വനിതകളുമാണ്. വീട്ടിലേക്കുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടു വരേണ്ടത് സ്ത്രീകളുടെ ചുമതലയായതിനാൽ ആ വഴിക്കും ഒട്ടേറെപ്പേർക്ക് പഠനത്തിനുള്ള അവസരം നഷ്ടമായി. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് ഒരേസമയം ജലസംരക്ഷണവും പഠനത്തിനുള്ള അവസരവും ഒരുക്കി ‘ദർ സി ഹമ്ദ്’ എന്ന എൻജിഒ കൂട്ടായ്മ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലേക്കെത്തുന്നത്.

ദർ സി ഹമ്ദ് എന്ന ദൈവദൂതർ

മൊറോക്കോയുടെ തെക്കു–പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്തെ സിദി ഇഫ്നി പ്രദേശത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളായിരുന്നു എൻജിഒയുടെ ആദ്യലക്ഷ്യം. കൃത്യമായ മഴ പെയ്യാത്തയിടങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ഇത്. മാത്രവുമല്ല സഹാറ മരുഭൂമിയുടെ വടക്കേഭാഗവുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നതിനാൽ മിക്കസമയവും കൊടും വരൾച്ചയാണ്. പ്രതിവർഷം ശരാശരി 130 മില്ലിമീറ്ററാണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന മഴ . ഭൂഗർഭജലവും ഉപയോഗിച്ചു തീരാറായിരിക്കുന്നു. തുടർച്ചയായ കൊടുംവരൾച്ചയ്ക്കു പിറകെ മേഘവിസ്ഫോടനം വഴിയുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം കൂടിയെത്തിയതോടെ പ്രദേശമാകെ താറുമാറായ അവസ്ഥ. ജലം എന്ന നിലയിൽ സിദി ഇഫ്നി മേഖലയിൽ ആകെ ലഭിക്കുന്നത് മൂടൽമഞ്ഞ് മാത്രമാണ്. അതാകട്ടെ ഡിസംബർ മുതൽ ജൂൺ വരെ സുലഭവുമാണ്. പക്ഷേ മൂടൽമഞ്ഞിനെ പ്രദേശവാസികൾ ശപിക്കുകയാണു പതിവ്. കാരണം മഞ്ഞു കാരണമാണ് മഴയുണ്ടാകാത്തതെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസം. മാത്രവുമല്ല അതവരുടെ കൃഷിഭൂമിയെ ചെളി നിറഞ്ഞതാക്കി, പലരെയും രോഗികളുമാക്കി. പക്ഷേ ദർ സി ഹമ്ദ് 2006 മുതൽ ഇവിടത്തെ മൂടൽമഞ്ഞിന്റെ പാറ്റേൺ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി– വർഷത്തിൽ ശരാശരി 143 ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ മൂടൽമഞ്ഞ് കിട്ടുന്നുണ്ടിവിടെ. തീരപ്രദേശത്തു ലഭിക്കുന്ന മൂടൽമഞ്ഞിനെക്കാൾ കട്ടിയേറിയതാണ് പർവതമേഖലയിലുള്ളത്. അതിനാൽത്തന്നെ ജലസമൃദ്ധവും. സാഹചര്യം അനുകൂലമായതോടെ മൂടൽമഞ്ഞിനെ ‘കൊയ്തെടുക്കാനുള്ള’ ശ്രമങ്ങളായി.

മഞ്ഞിനെ വലയിട്ടു കുടുക്കി...

അനേകം വർഷങ്ങളായി പ്രചാരത്തിലുള്ളതാണ് ‘ക്ലൗഡ് ഫിഷിങ്’ സാങ്കേതികത വഴിയുള്ള ജലശേഖരണം. വലിയ വലകൾ സ്ഥാപിച്ച് അവയിൽ മൂടൽമഞ്ഞിനെ ‘കുടുക്കി’ അവ ഘനീഭവിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ജലം പൈപ്പുകളിലൂടെ ശേഖരിക്കുന്നതാണ് രീതി. 2006 മുതൽ അത് പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു ദർ സി ഹമ്ദ്. എന്നാൽ 2013ൽ ഇവർക്ക് ജർമൻ വാട്ടർ ഫൗണ്ടേഷന്റെ സഹായം ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികത ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ വലകളും സ്ഥാപിച്ചു. ഇഴയടുപ്പം കുറഞ്ഞ പോളിമർനെറ്റുകൾ സ്റ്റീൽ ബാറുകളിൽ ഘടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. ബൂട്ട്മെസ്ഗ്വിദ പർവതപ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച അവയെ കാറ്റിൽ നിന്നു പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. പർവതത്തിന്റെ 1225 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്നുവരെ മൂടൽമഞ്ഞിനെ പിടിക്കാനുള്ള വലയുടെ സ്റ്റീൽ ‘പാനലുകൾ’ ഘടിപ്പിച്ചു .വലുപ്പമനുസരിച്ചാണ് പാനലിന്റെ വിലയും. ഒന്നിന് ഏകദേശം 9.13 ലക്ഷം യൂറോ വരും. പ്രാദേശികമായുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതു വഴിയും ചെലവ് കുറച്ചു. ഓരോ ദിവസത്തെയും വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് ശേഖരിച്ച് അത് വിശകലനം ചെയ്യാൻ മ്യൂണിക് സാങ്കേതി സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരും തയാറായി.

വലകളുമായി പൈപ്പുകളും സോളർ പമ്പുകളും ഘടിപ്പിച്ച് വെള്ളം ഒരു റിസർവോയറിൽ ശേഖരിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. വലയുടെ ഒരു ചതുരശ്ര അടിഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രം ദിവസവും 17 ഗാലൻ എന്ന കണക്കിന് വെള്ളം ലഭിക്കും. അതാകട്ടെ ഗ്രാമപ്രദേശത്തുകാർക്ക് ആവശ്യത്തിലേറെയുണ്ട്. മൂടൽമഞ്ഞിനെ തടഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന ജലത്തിൽ ധാതുക്കളില്ലാത്തതിനാൽ ഭൂഗർഭജലവും കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് പമ്പു ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കുന്നതാകട്ടെ പ്രദേശത്തെ 400 കുടുംബങ്ങൾക്കും. എട്ടുകിലോമീറ്റർ നീളത്തിലാണ് ജലവിതരണ പൈപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ വീട്ടിലും പൈപ്പും നൽകി. ജലവിതരണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടായാൽ മൊബൈൽ വഴി സന്ദേശമയച്ച് ഇക്കാര്യം അധികൃതരെ അറിയിക്കാനും സംവിധാനമുണ്ട്. പദ്ധതിപ്രകാരം നിലവിൽ 600 ചതുരശ്രമീറ്റർ വരുന്ന വലകളിൽ നിന്ന് പ്രതിദിനം 6300 ലിറ്റർ എന്ന കണക്കിന് വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതോടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ വരൾച്ചയ്ക്ക് ശമനമായെന്നു മാത്രമല്ല പെൺകുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുൾപ്പെടെ സമയവും കിട്ടി.



ജലം എന്ന പാഠപുസ്തകം



ദർ സി ഹമ്ദ്ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഠനത്തിന് ‘വാട്ടർ സ്കൂൾ’ എന്ന സംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിയത്. പ്രദേശത്ത് പലയിടങ്ങളിലും വാഹനങ്ങളിൽ പോയി സ്കൂളുകളിൽ ‘ജലം’ വിഷയമാക്കി ശാസ്ത്രവും കണക്കുമെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അത്. മലിനജലവും ശുദ്ധജലവും തമ്മിലുളള വ്യത്യാസം മൈക്രോസ്കോപ് വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തും ജലചക്രത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയുമെല്ലാമാണ് വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ദർ സി ഹമ്ദ് വൊളന്റിയർമാർ പഠിപ്പിച്ചത്. ജലസംരക്ഷണത്തെപ്പറ്റിയും ജലസംഭരണത്തിന്റെ വഴികളെപ്പറ്റിയും കുട്ടികൾക്ക് സംഘം പറഞ്ഞുകൊടുത്തു.

മൂടൽമഞ്ഞിൽ നിന്ന് വെള്ളം ശേഖരിക്കാവുന്ന തന്ത്രം 1980കളിൽ തെക്കേഅമേരിക്കയിലാണു വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. പിന്നീടിത് ചിലെ, പെറു, ഘാന, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, കലിഫോർണിയ തുടങ്ങിയയിടങ്ങളിൽ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കി. എന്നാൽ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ മൂടൽമഞ്ഞിനെ ‘പിടികൂടി’ വെള്ളമാക്കി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംവിധാനമുള്ളത് ബൂട്ട്മെസ്ഗ്വിദ മലനിരകളിലാണ്. ഇതിനുള്ള അംഗീകാരമായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ‘മൊമെന്റം ഫോർ ചേഞ്ച്’ പുരസ്കാരവും ദർ സി ഹമ്ദ്നെ തേടിയെത്തി. ഒരിക്കൽ അവിശ്വസനീയതയോടെ മാറി നിന്ന ഗ്രാമവാസികള്‍ക്ക് ഇന്ന് ഈ വലകൾ ദൈവങ്ങളെപ്പോലെയാണ്. അവരുടെ മിഴിനീരുമായ്ക്കാൻ ശാസ്ത്രം സമ്മാനിച്ച കുടിനീർപുണ്യം, അതും ഒരു മൂടൽമഞ്ഞിന്റെ നേർത്ത തണുപ്പോടെ...



English Summary: Fog-Harvesting Is Helping Save Villages in Morocco from the Effects of Drought