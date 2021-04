ഡൂംസ്ഡേ മഞ്ഞുപാളിക്കടിയിൽ ചൂടുറവ; ഉരുകിയൊലിക്കുക 88 മെഗാടണ്‍ മഞ്ഞ്, മുന്നറിയിപ്പ്!

അമേരിക്കയിലെ കന്‍സാസിനേക്കാള്‍ വലുപ്പമുള്ള ഒരു മഞ്ഞുപാളി അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കിലുണ്ട്. ഡൂംസ്ഡേ ഗ്ലെയ്സിയര്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇതിന് രണ്ട് ലക്ഷം ചതുരശ്രകിലോമീറ്ററോളം വലുപ്പമുണ്ട്. ഇത്രയധികം വലുപ്പമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ലോകാവസാന സമയത്ത് മാത്രമേ ഇത് ഉരുകിയൊലിക്കൂ എന്ന അര്‍ത്ഥത്തിലാണ് ബൈബിളിലെ വിധിദിനവുമായി ചേര്‍ത്തു വച്ച് മഞ്ഞുപാളിയെ ഈ പേരിട്ടു വിളിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഗവേഷകരുടെ കണക്കു കൂട്ടല്‍ തെറ്റിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസം ഈ മഞ്ഞുപാളിക്കടിയിലുണ്ടെന്ന് അവര്‍ ഏറെ വൈകിയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്.

ത്വയിറ്റ്സ് മഞ്ഞുപാളി



ഡൂംസ്ഡേ മഞ്ഞുപാളിയുടെ യഥാര്‍ത്ഥ പേരാണ് ത്വൈറ്റ്സ് മഞ്ഞുപാളി എന്നത്. പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വേഗത്തിലാണ് ത്വയിറ്റ്സ് മഞ്ഞുപാളി ഇപ്പോള്‍ ഉരുകുന്നതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. മഞ്ഞുപാളിക്കടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ചൂടുറവ ഇപ്പോള്‍ മഞ്ഞുപാളിയുടെ നിലനിൽപിന് തന്നെ ഭീഷണിയാവുകയാണ്. ചൂടുറവ ചുറ്റുമുള്ള കടല്‍ജലത്തിന്‍റെ കൂടി താപനില വർധിപ്പിക്കുന്നതിനാല്‍ ത്വയിറ്റ്സ് മഞ്ഞുപാളിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളാണ് ഒരേ സമയം വേഗത്തില്‍ ഉരുകുന്നതെന്നും ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തി. പല്ലിന്‍റെ ഉള്ളില്‍ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പോടുകള്‍ക്ക് തുല്യമായ സ്ഥിതിയാണ് ഈ മഞ്ഞുപാളിയുടെ അടിയില്‍ നിന്ന് ചൂടുറവ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നും ഗവേഷകര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പശ്ചിമ അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കിന്‍റെ ഒരു മൂലയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ത്വയിറ്റ്സ് മഞ്ഞുപാളിയെക്കുറിച്ച് അതിന്‍റെ ഒറ്റപ്പെട്ട പരിതസ്ഥിതി കൊണ്ട് തന്നെ കാര്യമായ പഠനങ്ങള്‍ നടന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മഞ്ഞുപാളിയുടെ അടിയിലെ ചൂടുറവയെക്കുറിച്ചും അത് മഞ്ഞുപാളിയെ ദുര്‍ബലമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇതുവരെ കണ്ടെത്താന്‍ സാധിക്കാതിരുന്നത്. വൈകിയാണെങ്കിലും ത്വയിറ്റ്സ് മഞ്ഞുപാളിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അതേക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങള്‍ എളുപ്പമാക്കാനും മഞ്ഞുപാളിയുടെ രൂപഘടനയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയാനും സഹായിക്കുമെന്ന് സ്വീഡനിലെ ഗോത്തന്‍ബര്‍ഗ് സര്‍വകലാശാല ഗവേഷകയായ അന്നാ വാഹ്ലിന്‍ പറയുന്നു.



മഞ്ഞുപാളിക്കടിയിലെ ക്യാമറ



അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കട്ടിയേറിയ മഞ്ഞുപാളിയാണ് ത്വൈറ്റ്സ് മഞ്ഞുപാളി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്വൈറ്റ്സ് മഞ്ഞുപാളിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ പഠിക്കുന്നത് അന്‍റാര്‍ട്ടിക്കിലെ തന്നെ മഞ്ഞുരുകലിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കാന്‍ സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ. ഇതിലൂടെ ആഗോളാതപം ഉള്‍പ്പടെയുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന കടല്‍ജലനിരപ്പിലെ വർധനവിനെക്കുറിച്ച് മുന്‍കൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നും ഇവര്‍ കരുതുന്നു. റാന്‍ എന്ന പേരുള്ള അന്തർവാഹിനിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഗവേഷകര്‍ ത്വൈറ്റ്സ് മഞ്ഞുപാളയെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നത്.

ആഴത്തിലേക്ക് നീന്തിയെത്താന്‍ കഴിവുള്ള റാന്‍ ക്യാമറയിലൂടെ മഞ്ഞുപാളിക്കടിയിലെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്താന്‍ സാധിച്ചു. എന്നാല്‍ റാനിലൂടെ ലഭിച്ച ദൃശ്യത്തേക്കാള്‍ ഉപരി റാനില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച മറ്റ് വിവരങ്ങളാണ് പഠനത്തിന് കൂടുതല്‍ ഗുണം ചെയ്തത്. മഞ്ഞുപാളിയുടെ കനവും മേഖലയിലെ താപനിലയും ചുറ്റുമുള്ള സമുദ്രമേഖലയിലെ ഉപ്പിന്‍റെ സാന്നിധ്യവും ഓക്സിജന്‍റെ അളവും ഗവേഷകര്‍ മനസ്സിലാക്കി. പഠനത്തിലൂടെ ലഭിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ഗവേഷകര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും അധികമായിരുന്നുവെങ്കിലും അവയിലൂടെ ഗവേഷകര്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്ന നിഗമനങ്ങള്‍ അത്ര പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നതായിരുന്നില്ല.



ഇന്ന് സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിലെ 10 ശതമാനത്തോളം ഉയര്‍ച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് ത്വൈറ്റ്സില്‍ നിന്ന് ഉരുകി ഒലിക്കുന്ന ജലമാണ്. അതേസമയം ത്വൈറ്റ്സിന്‍റെ അടിവശത്ത് താപജലത്തിന്‍റെ അളവും അതുവഴി ലവണാംശവും വർധിക്കുന്തോറും ഈ മഞ്ഞുപാളിയില്‍ നിന്നുള്ള ജലമൊഴുക്കും വർധിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇതോടെ ലോകസമുദ്രങ്ങളിലെ ജലനിരപ്പ് വലിയ തോതില്‍ വർധിക്കുമെന്നാണ് ഗവേഷകര്‍ കണക്കു കൂട്ടുന്നത്. 2010 മുതല്‍ 2018 വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ ഏകദേശം 88 ജിഗാടണ്‍ മഞ്ഞ് ത്വൈറ്റില്‍ നിന്ന് ഉരുകി ഒലിച്ചുവെന്നാണ് കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇപ്പോഴത്തെ താപഉറവയുടെ ശേഷി അനുസരിച്ച് അധികം വൈകാതെ വര്‍ഷത്തില്‍ 88 മെഗാടണ്‍ എന്ന അളവില്‍ മഞ്ഞ് ഉരുകി ഒലിച്ചേക്കുമെന്നും ഗവേഷകര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.



English Summary: Warm Water Under The 'Doomsday Glacier' Threatens to Melt It Faster Than We Predicted