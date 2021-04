ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രായം ചെന്ന കോല; ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ഇടം നേടി ‘മിഡോരി’

മൃഗശാലകളിൽ ജീവിക്കുന്ന കോലകളിൽ ഏറ്റവുമധികം കാലം ജീവിച്ച് ഗിന്നസ് ലോക റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുകയാണ് മിഡോരി എന്ന കൊവാല. ജപ്പാനിലെ അവാജി ഫാം പാർക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മിഡോരിക്ക് 24 വയസ്സാണ് പ്രായം. സാധാരണ 15 മുതൽ 16 വയസ്സുവരെയാണ് കോലകളുടെ ആയുർദൈർഘ്യം. വിക്ടോറിയൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കോലയാണ് മിഡോരി.

മനുഷ്യന്റെ ശരാശരി ആയുർദൈർഘ്യവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 110 വയസ്സിന് സമമാണ് മിഡോരിയുടെ ഈ പ്രായം. 24 വയസ്സായെങ്കിലും മിഡോരി ഇപ്പോഴും പൂർണ ആരോഗ്യവതിയാണ്. മരങ്ങളിൽ കയറാനും തനിയെ ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തി കഴിക്കാനും സന്ദർശകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഓടിയെത്താനുമൊന്നും മിഡോരിക്ക് ഒരു മടിയുമില്ലെന്ന് മൃഗശാല അധികൃതർ അറിയിക്കുന്നു. മറ്റു കോലകളെ പോലെ തന്നെ ഏറെ സമയവും ഉറങ്ങിയും ഭക്ഷണം കഴിച്ചും തന്നെയാണ് മിഡോരിയും ചെലവിടുന്നത്.

മിഡോരിയുടെ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് മൃഗശാലയിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കസുഹികോ ടഹാര വ്യക്തമാക്കി. 1997 ൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് മിഡോരി ജനിച്ചത്. 2003 ൽ വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയ സർക്കാരിന്റെ സമ്മാനമായി കോലയെ ജപ്പാനിലെ മൃഗശാലയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ മിഡോരിക്ക് പുറമേ മൂന്നു കോലകൾ കൂടി മൃഗശാലയിലുണ്ട്.

മൃഗശാലയിലെത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടത്തിലേറ്റവും ആരോഗ്യക്കുറവ് തോന്നിയിരുന്ന കോലയായിരുന്നു മിഡോരി. അതിനാൽ ഇത്രയും നാൾ ജീവിക്കും എന്ന് തങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നില്ലെന്ന് മൃഗശാല അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. വിക്ടോറിയൻ കോലകളെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജപ്പാനിലെ ഏക മൃഗശാലയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് പാർക്ക് .

English Summary: Guinness World Records: Midori, 24-year-old koala, becomes the oldest in captivity ever