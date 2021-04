ആല്‍ഗകള്‍ പ്രകൃതിയുടെ ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ജൈവവ്യവസ്ഥാ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാണ്. ഭൂമിയില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ജീവന്‍റെ ആദ്യ തുടിപ്പുകളില്‍ ഒന്നുകൂടിയാണ് ആല്‍ഗകള്‍. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആല്‍ഗകള്‍ പൊതുവെ ജൈവസമ്പത്തുകള്‍ക്ക് ഏറെ ഗുണകരമായ ഒന്നായാണ് ഇതുവരെ കണ്ടിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി അതീവ അപകടകാരിയായ ആല്‍ഗയെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗവേഷകര്‍. ഈ ആല്‍ഗ പുറത്തു വിടുന്ന വാതകം ശ്വസിച്ചാല്‍ മനുഷ്യര്‍ക്കും ചില മൃഗങ്ങള്‍ക്കും ശരീരതളര്‍ച്ച മുതല്‍ മരണം വരെ സംഭവിക്കാമെന്നാണ് ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുന്നത്.

പ്രകൃതിയില്‍ സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടുന്ന ബ്ലൂ-ഗ്രീന്‍ ആല്‍ഗകളില്‍ ഒന്നു തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തില്‍ അപകടകരമായ വിഷവാതകം പുറത്തു വിടുന്നതായി ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയത്. അതീവഅപകടകരമായ സ്വഭാവം നിമിത്തം "വെരി ഫാസ്റ്റ് ഡെത്ത്" എന്ന പേരാണ് ഈ വാതകത്തിന് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയും, ആഗോളതാപനവും ഒപ്പം കൃഷിയിടങ്ങളിലും മറ്റും രാസവസ്തുക്കള്‍ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതുമെല്ലാം ഈ ആല്‍ഗയിലുണ്ടായ മാറ്റത്തിന് കാരണമായിരിക്കാമെന്നും ഗവേഷകര്‍ കണക്കു കൂട്ടുന്നു.

ടോക്സിന്‍ ആന്‍ടോക്സിന്‍- എ



വെരി ഫാസ്റ്റ് ഡെത്ത് എന്ന വിഷവാതകത്തിന് ഗവേഷകര്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമം "ടോക്സിന്‍ ആന്‍ടോക്സിന്‍ എ "എന്നാണ്. അപകടകരമായ സൈനോടോക്സ്കിന്‍ വിഭാഗത്തില്‍ പെട്ട ഈ വാതകം ലോകത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ജലാശയങ്ങളിലെ ആല്‍ഗകള്‍ ഉൽപാദിപ്പിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നുന്നതായി ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ആഗോളതാപനം മൂലമുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം രൂക്ഷമായതോടെയാണ് ഈ ആല്‍ഗകളുടെ സ്വാഭാവത്തില്‍ മാറ്റം വന്ന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഇവയെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന ഗവേഷകനായ ജെയിംസ് സതര്‍ലാന്‍ഡ് വിശദീകരിക്കുന്നു.

യുഎസ് ഗവേഷകരുടെ നിഗമനം അനുസരിച്ച് ഇതാദ്യമായാണ് അപകടകരമായ ഈ വാതകം ജലാശയത്തിലും ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലും ഒരുപോലെ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇത് കേവലം ജലാശയങ്ങളിലെയും അന്തരീക്ഷത്തിലെയോ സാംപിളുകള്‍ പരിശോധിച്ച് നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ നിന്ന് മാത്രമുള്ള നിഗമനമല്ല. മാസാച്ച്യൂസെറ്റ്സ് മേഖലയിലെ ഒരു ജലാശയത്തില്‍ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച നായ്ക്കളും നാല്‍ക്കാലികളും ഉള്‍പ്പടെയുള്ള വളര്‍ത്തു മൃഗങ്ങള്‍ ചത്തു വീണതിനെ തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഈ ആല്‍ഗകളിലുണ്ടായ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഗവേഷകര്‍ക്ക് വ്യക്തമായത്.



ചൂടു പിടിക്കുന്ന ജലാശയങ്ങള്‍



കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതും, അതേസമയം ചൂട് പിടിക്കുന്നതുമായ വെള്ളത്തിലാണ് ഈ ആല്‍ഗകള്‍ പെട്ടെന്നു വളരുന്നതും സ്വഭാവ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. മാറിയ കാലാവസ്ഥയില്‍ മഴ കുറഞ്ഞതോടെ ഒഴുക്കും ഉറവയും നിലച്ച് ഇത്തരത്തില്‍ കെട്ടി കിടക്കുന്ന തടാകങ്ങളുടെയും മറ്റും എണ്ണം വർധിച്ചു. ഇതിനു പുറമെ അന്തരീക്ഷ താപനിലയിലുണ്ടായ മാറ്റം ഈ ജലാശയങ്ങളെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബ്ലൂ- ഗ്രീന്‍ ആല്‍ഗകളില്‍ നിന്ന് അപകടകരമായ വാതകങ്ങള്‍ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു.

ഈ സാഹര്യത്തില്‍ ഇത്തരം ജലാശയങ്ങളിലെ ബ്ലൂ ഗ്രീന്‍ ആല്‍ഗെകളുടെ സാന്നിധ്യത്തെ ഹാംഫുള്‍ ആല്‍ഗല്‍ ബ്ലൂംസ് എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ആല്‍ഗകളില്‍ വിടരുന്ന പൂവുകള്‍ നശിക്കുന്നതോടെ ആല്‍ഗകളിലെ മൈക്രോബുകള്‍ കൂടുതല്‍ ഓക്സിജന്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്നു. ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു തടാകത്തിലാകെ ആല്‍ഗ നിറയുന്നതോടെ ആ തടാകത്തിലെ തന്നെ ഓക്സിജന്‍ നില അപകടകരമായ തോതില്‍ കുറയും. ഇത് ആദ്യം അതേ തടാകത്തില്‍ തന്നെ ഓക്സിജന്‍ ഇല്ലാത്ത ചാവുനിലങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുകയും വൈകാതെ ഈ തടാകത്തില്‍ നിന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കൂടി അപകടകരമായ വാതകങ്ങള്‍ പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു.



പ്രതിവിധി ഇല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധി



മാസച്ച്യൂസെറ്റ്സിലെ നാന്‍റുക്കറ്റ് മേഖലയിലുള്ള കപൗ തടാകത്തിലാണ് ഈ മാറ്റം വളരെ അപകടകരമായ തോതില്‍ ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയത്. 2019 ജൂലെ മുതല്‍ 2020 സെപ്റ്റംബര്‍ വരെ നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ തടാകത്തില്‍ നിന്ന് മാരകമായ വാതകം ആല്‍ഗകള്‍ പുറന്തള്ളുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ചും ചെറിയ കാറ്റും മൂടല്‍മഞ്ഞും ഉള്ള സമയങ്ങളില്‍ വായുവില്‍ ഈ മാരക വാതകത്തിന്‍റെ സാന്ദ്രത വളരെ അധികമായിരിക്കുമെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ജലത്തില്‍ നിന്നു നേരിട്ടോ, ശ്വസനത്തിലൂടെയോ മനുഷ്യരില്‍ ഈ വിഷവസ്തുവെത്തിയാല്‍ അത് ശ്വസനസംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്‍ തുടങ്ങി മരണത്തിലേക്കു വരെ നയിച്ചേക്കാമെന്ന് ഗവേഷകര്‍ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുന്നു.

ഇത്തരം വിഷാംശങ്ങള്‍ മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലേക്കെത്തിയാല്‍ ഏതു വിധത്തില്‍ പ്രതിരോധിക്കണം എന്നതുള്‍പ്പടെയുള്ള കാര്യങ്ങളില്‍ ശാസ്ത്രത്തിന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല. ഇതിന് കൂടുതല്‍പഠനങ്ങള്‍ ആവശ്യമാണെന്നാണ് ആല്‍ഗകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഗവേഷകര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന തടാകങ്ങളില്‍ ആല്‍ഗകളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെങ്കില്‍ അവയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നതാണ് അപകടം ഒഴിവാക്കാനായി ഗവേഷകര്‍ നിലവില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന ഏക പോംവഴി.



English Summary: Terrifying algae named ‘Very Fast Death’ has started leaking toxic gas into the air that could kill or paralyse humans