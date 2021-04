കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം ടൂറിസം മേഖലക്കുണ്ടായ നഷ്ടം പരിഹരിക്കാൻ സിംബാ‌ബ്‌വെ ഭരണകൂടം കണ്ടെത്തിയ മാർഗം ആഗോളതലത്തിൽ വിമർശനങ്ങൾക്കു വഴിയൊരുക്കുകയാണ്. വംശനാശ ഭീഷണി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഫ്രിക്കൻ ആനകളിൽ 500 എണ്ണത്തിനെ വേട്ടയാടാനുള്ള അനുമതി നൽകുന്നതിലൂടെ വരുമാനം കണ്ടെത്താനാണ് സിംബാ‌ബ്‌വെയുടെ തീരുമാനം. ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി പരിസ്ഥിതി- മൃഗ സംരക്ഷണ സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് സിംബാ‌ബ്‌വെയിലേക്കുള്ള വിദേശസഞ്ചാരികളുടെ വരവ് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതോടെ ടൂറിസം മേഖലയിൽ നിന്നും രാജ്യത്തിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വരുമാനം തടസ്സപ്പെട്ടു. ആ കുറവ് നികത്താനാണ് ആനകളെ വേട്ടയാടാനുള്ള അനുമതി നൽകുന്നതിലൂടെ പണം കണ്ടെത്താൻ തീരുമാനമായതെന്ന് സിംബാ‌ബ്‌വെ പാർക്ക് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ വക്താവായ ടിനാഷേ ഫറാവോ വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കാൻ 25 മില്യൺ ഡോളറാണ് ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ തുകയിൽ ഭൂരിഭാഗവും എത്തിച്ചേരുന്നത് സഞ്ചാരികൾക്ക് വിനോദത്തിനായി വേട്ടയാടാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നതിലൂടെയാണ്. എന്നാൽ ടൂറിസം മേഖല നിലവിൽ മരവിച്ച നിലയിലാണെന്നും ടിനാഷേ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വനത്തിനുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആഫ്രിക്കൻ ആനകൾ ഗുരുതര വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്നവയുടെയും, സാവന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആനകൾ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്നവയുടെയും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവയാണ്. ഇവയിൽ 500 എണ്ണത്തിനെ വേട്ടയാടാൻ അനുമതി നൽകാനുള്ള തീരുമാനം നടുക്കുന്ന വാർത്തയാണെന്ന് സിംബാ‌ബ്‌വെയിലെ സെന്റർ ഫോർ നാച്വറൽ റിസോഴ്സസ് ഗവർണൻസിന്റെ വക്താവായ സിമിസോ മ്ലേവു പ്രതികരിച്ചു. ആനകളുടെ നിലനിൽപിനെ ബാധിക്കും എന്നതിനുപുറമെ കാട്ടാനകളെ കൊന്നൊടുക്കിയാൽ ശേഷിക്കുന്നവ നാട്ടിലേക്കിറങ്ങി പ്രദേശവാസികൾക്ക് ആപത്തുണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. വരുമാനത്തിലുണ്ടായ നഷ്ടം നികത്താൻ മൃഗങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കാതെ പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദപരമായ വഴികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യണമെന്നും സിമിസോ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

English Summary: Country’s decision to allow elephant hunt called ‘appalling’ by critics