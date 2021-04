ശരീരത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കുരുങ്ങി ജീവൻ വെടിയുന്ന പ്ലാറ്റിപസുകള്‍; മുന്നറിയിപ്പുമായി ഗവേഷകർ!

ഭൂമിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തതയുള്ള ജീവികളില്‍ ഒന്നാണ് ഓസ്ട്രിലേയയിലെ പ്ലാറ്റിപസുകള്‍. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ടാസ്മാനിയന്‍ മേഖലയില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ജീവികള്‍ ലോകത്ത് തന്നെ അപൂര്‍വമായി മുട്ടയിടുന്ന സസ്തനി വര്‍ഗങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്. അതേസമയം മുട്ടയിടുന്ന സസ്തനി വര്‍ഗങ്ങളില്‍ തന്നെ പാല്‍ കൊടുത്ത് കുട്ടികളെ വളര്‍ത്തുന്ന ഏക ജീവിയും പ്ലാറ്റിപസുകളാണ്. കാഴ്ചയില്‍ താറാവിനോട് സാമ്യമുള്ള ചുണ്ടുകളും പാദങ്ങളുമുള്ള ഈ ജീവിയെ ഡക്ബില്‍ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. ഇത് കൊണ്ടൊന്നും ഇവയുടെ പ്രത്യേകതകള്‍ അവസാനിക്കുന്നില്ല. അള്‍ട്രാവയലറ്റ് പ്രകാശത്തില്‍ തിളങ്ങുന്ന ശരീരവും, 10 സെക്സ് ക്രോമോസോമുകളുമെല്ലാം ഇവയുടെ മറ്റ് ചില പ്രത്യേകതകളാണ്.

അതേസമയം ഈ അപൂര്‍വയിനം ജീവി ഇപ്പോള്‍ മനുഷ്യരുടെ അമിതമായ ഇടപെടല്‍ മൂലം അതീവ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ഈ ജീവികളുടെ ജൈവവ്യവസ്ഥയിലേക്കെത്തുന്ന മാലിന്യങ്ങളാണ് ഈ ജീവികളെ അപകടത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യര്‍ വലിച്ചെറിയുന്ന ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങള്‍ പോലും ഈ ജീവികളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നവയാണ്. ചിലപ്പോള്‍ സാമാന്യം വലുപ്പമുള്ള റബര്‍ബാന്‍ഡ് പോലും ഇവയെ അപകടത്തിലാക്കിയേക്കാം. ഏതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുവും അതിവേഗം കുടുക്കായി മാറുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇവയുടെ ശരീരഘടനയാണ് മാലിന്യങ്ങള്‍ ഇവയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിയായി മാറ്റുന്ന മറ്റൊരു ഘടകം.

ശരീരഘടന



പരന്ന് നീളത്തിലുള്ള ശരീരമാണ് പ്ലാറ്റിപസുകളുടേത്. അതേസമയം അധികം വലുപ്പമില്ലാത്തതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനുള്ളില്‍ കയറിയാല്‍ ഇറങ്ങി പോരാന്‍ തക്കവണ്ണം ചെറുതോ, പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കള്‍ ശരീരത്തില്‍ കുടുങ്ങാത്തവണ്ണം വലുപ്പമോ ഇല്ലാത്ത ഇവ പലപ്പോഴും പൊട്ടിയ കുപ്പികളിലും കളിപ്പാട്ടങ്ങളിലും കീറിയ കൂടുകളിലും ചെന്നു പെടാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തലയോ കാലോ കുരുങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാവാതെയും അനങ്ങാന്‍ കഴിയാതെയും മുറിവു പറ്റിയും ഇവ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാകട്ടെ റബര്‍ബാന്‍ഡില്‍ കുരുങ്ങി പോലും ചത്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് മാത്രമല്ല മനുഷ്യര്‍ വലിച്ചെറിയുന്ന ലോഹവസ്തുക്കുക്കളും ഇവയ്ക്ക് അപകടം വരുത്തി വയ്ക്കാറുണ്ട്.

കുടുക്കാകുന്ന ഹെയര്‍ബാന്‍ഡുകള്‍



വിക്ടോറിയന്‍ മേഖലയില്‍ നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള 54 കേസുകളാണ് ഗവേഷകര്‍ മാത്രം കണ്ടെത്തിയത്. ഇവയില്‍ ഭൂരിഭാഗം ജീവികളിലും കഴുത്തിലോ, താടിയിലോ ആണ് മാലിന്യവസ്തു കുരുങ്ങിയതെന്നും ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. സമാനമായ പഠനം മെല്‍ബണ്‍ മേഖലയിൽ നടത്തിയപ്പോഴും ഇതേ ശരീരഭാഗങ്ങളില്‍ തന്നെയാണ് മാലിന്യം കുടുങ്ങി ഈ ജീവികള്‍ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കൂടാതെ പെണ്‍ പ്ലാറ്റിപസുകളും വളര്‍ച്ചയെത്താത്ത കുട്ടികളുമാണ് ഏറ്റവുമധികം അപകട ഭീതി നേരിടുന്നതെന്നും പഠനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി.

പ്ലാറ്റിപസുകളെ മാലിന്യ കുടുക്കില്‍ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ജീവികള്‍ക്ക് ഏറ്റമധികം ഭീഷണിയാകുന്ന മാലിന്യവസ്തു ഹെയര്‍ബാന്‍ഡ് ആണെന്നാണ്. ഇലാസ്റ്റിക് സ്വഭാവമുള്ള ഉപയോഗ ശൂന്യമായ ഹെയര്‍ബാന്‍ഡുകള്‍ വലിച്ചെറിയുന്നതിലൂടെയാണ് ഇവ ഈ ജീവികളുടെ സമീപത്തേക്കെത്തുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ ചൂണ്ടനൂലുകള്‍, പ്ലാസ്റ്റിക് ജാറുകള്‍, പ്ലാസ്റ്റിക് റിങ്ങുകള്‍ തുടങ്ങിയവയും ഈ ജീവികളില്‍ നിരന്തരമായി കുടുക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നവയാണ്. മിക്കപ്പോഴും പ്ലാറ്റിപസുകളില്‍ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുണ്ടാക്കുകയോ, ശരീരഭാഗം തന്നെ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നതിനോ ഈ മാലിന്യങ്ങള്‍ കാരണമാകാറുണ്ട്.



എന്തു ചെയ്യാന്‍ കഴിയും?



വന്യജീവികളുള്ള മേഖലകളിലും മറ്റും ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വമുള്ള ഇടപെടലുകള്‍ നടത്തുക എന്നതാണ് പ്രധാനമായി മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന പരിഹാര മാര്‍ഗം. കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം മെല്‍ബണ്‍ മേഖലയില്‍ 1.2 ശതമാനവും, 0.5 ശതമാനവും പ്ലാറ്റിപസുകള്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങി എല്ലാ വര്‍ഷവും ജീവൻവെടിയുന്നുണ്ട്. തീര്‍ച്ചയായും ഈ ശതമാനത്തിലുള്ള മരണം ഈ ജീവികളുടെ വംശനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് പറയാനാകില്ലെങ്കിലും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം രൂക്ഷമാകുന്ന സമയത്ത് ഈ ജീവികളും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടല്‍ ഇനിയും വർധിമെന്നും ആ സാഹചര്യത്തില്‍ പ്ലാറ്റിപസുകളുടെ അവസ്ഥ കൂടുതല്‍ ദയനീയമാകുമെന്നുമാണ് ഗവേഷകര്‍ കണക്കാക്കുന്നത്.

മാലിന്യങ്ങള്‍ മൂലം വന്യജീവികള്‍ അപകടത്തിലാകുന്ന സംഭവങ്ങള്‍ ലോകം മുഴുവന്‍ വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം മൂലമുള്ള ദുരിതം അന്‍റാര്‍ട്ടിക് മുതല്‍ ആഴക്കടലിലും, നിത്യഹരിതവനമേഖലയിലും വരെ ജീവികള്‍ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തോടൊപ്പം, ആളുകളെ കൃത്യമായി ബോധവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ കൂടി ആവശ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും വനമേഖലയും മറ്റുമായി ഇടപഴകുന്ന പ്രാദേശിക മേഖലകളില്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണം ഇപ്പോള്‍ വളരെ അനിവാര്യമാണെന്നും വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു.



