കഴുത്തിൽ തുളഞ്ഞു കയറിയ അമ്പ്; പറന്നെത്തിയ കൊക്കിലൂടെ പുറത്തുവന്ന സത്യം!

നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക് മുന്‍പ് യൂറോപ്പിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് വേനല്‍ക്കാലത്തു മേഖലയില്‍ കാണപ്പെടുന്ന പക്ഷികള്‍ ശൈത്യകാലമാകുമ്പോള്‍ എവിടേക്കു പോകുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇക്കാര്യത്തില്‍ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനും കഴിയില്ല. കാരണം ശാസ്ത്രം ഇന്നു കാണുന്നതിന്‍റെ ലക്ഷത്തിലൊരു ശതമാനം പോലും വികസിക്കാത്ത കാലത്ത് സ്വന്തം രക്ഷയും അതിജീവനവും നോക്കുക എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു മനുഷ്യരുടെ പ്രഥമ പരിഗണന അര്‍ഹിച്ചിരുന്ന വിഷയം. അതേസമയം പക്ഷികള്‍ എവിടേക്കു പോകുന്നു എന്നറിയില്ലെങ്കിലും അവയുടെ അപ്രത്യക്ഷമാകല്‍ ഒരു പക്ഷേ അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്‍റെ കാലം മുതലേ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് തെളിവാണ് അക്കാലം മുതലെ യൂറോപ്പില്‍ കറങ്ങി നടന്ന ദേശാടന പക്ഷികളെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകള്‍.



ചന്ദ്രനിലേക്ക് പറക്കുന്ന പക്ഷികള്‍



പ്രാചീന ഗ്രീസിലെ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ശൈത്യകാലത്ത് പക്ഷികള്‍ നീണ്ട ഉറക്കത്തിലേക്കു പോകുമെന്നായിരുന്നു. വേനല്‍ക്കാലത്ത് ഭക്ഷണം ശേഖരിച്ച് നീണ്ട ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കരടികളെ പോലെ പക്ഷികളും മഞ്ഞിനുള്ളില്‍ ഒളിച്ചിരിക്കുമെന്നാണ് ഗ്രീസുകാര്‍ കരുതിയത്. അതേസമയം ഇതിലും വിചിത്രമായിരുന്നു പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ ഇംഗ്ലിഷ് ഗവേഷകനായ ചാള്‍സ് മോര്‍ട്ടണിന്‍റെ വിശദീകരണം. ശൈത്യകാലത്ത് ദേശാടന പക്ഷികള്‍ ചന്ദ്രനിലേക്കു പോകുന്നു എന്നായിരുന്നു മോര്‍ട്ടണിന്‍റെ കണ്ടെത്തല്‍. ഇങ്ങനെ പറയുക മാത്രമല്ല ചന്ദ്രനിലേക്ക് പറക്കുന്ന പക്ഷികളുടെ വേഗം കണക്കുകൂട്ടുക കൂടി ചെയ്തു മോര്‍ട്ടണ്‍. 60 ദിവസത്തേക്ക് മണിക്കൂറില്‍ 210 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതത്തിലാണ് പക്ഷികള്‍ പറന്ന് ചന്ദ്രനിലേക്കെത്തുകയെന്നും മോര്‍ട്ടണ്‍ വിശദീകരിച്ചു.

അതേസമയം ഇതിലും വിചിത്രമായ പല വിശദീകരണങ്ങളും ബാക്കിയുണ്ട്. ഇതിലൊന്ന് ഹോമറിന്‍റെ ഇല്ല്യാഡ് എന്ന ഇതിഹാസ കാവ്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഇല്ല്യാഡില്‍ പിഗ്മി വംശജരും പക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് യാഥാർഥ്യമാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് റോമന്‍ എഴുത്തുകാരനായ പില്‍മി ദി എല്‍ഡര്‍. യഥാർഥത്തില്‍ ശൈത്യകാലത്ത് ഈ പക്ഷികള്‍ തെക്കോട്ടു സഞ്ചരിക്കുമെന്നും അവിടെ പിഗ്മികളുമായി യുദ്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുമെന്നും പില്‍മി ദി എല്‍ഡര്‍ പറയുന്നു. ഈ യുദ്ധത്തിന് കാരണമായി പറയുന്നത് ദേശാടന പക്ഷികളുടെ മുട്ടകള്‍ പിഗ്മികള്‍ മോഷ്ടിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതാണ്.

അമ്പ് തറച്ച പക്ഷിയിലൂടെ വെളിയില്‍ വന്ന സത്യം

ചരിത്രത്താളുകളില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഈ തെറ്റുകളെല്ലാം തിരുത്താന്‍ സഹായിച്ചത് ഒരു അമ്പ് തറച്ച പക്ഷിയാണ്. 1822 ല്‍ ജര്‍മ്മനിയിലെ ക്ലുട്സ് ഗ്രാമത്തില്‍ ഒരു കൊക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. കഴുത്തില്‍ കൂടി നീളമുള്ള അമ്പ് തറച്ചിറങ്ങിയ രീതിയില്‍ കാണപ്പെട്ട ഈ കൊക്കാണ് പിന്നീട് പക്ഷികളുടെ സഞ്ചാരത്തക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകള്‍ നല്‍കിയത്. ഏതാണ്ട് 76 സെന്‍റിമീറ്റര്‍ നീളമുള്ള ഈ അമ്പ് ആഫ്രിക്കന്‍ മേഖലയില്‍ നിന്നുള്ള മരം കൊണ്ട് നിർമിച്ചതാണെന്ന് പിന്നീട് പഠനത്തില്‍ തെളിഞ്ഞു. ഇതോടെയാണ് ഏതാണ്ട് 3200 കിലോമീറ്റര്‍ യാത്ര ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഈ കൊക്ക് ശൈത്യകാല വാസത്തിന് ശേഷം ജര്‍മനിയിലേക്ക് വേനല്‍ക്കാലത്തെത്തിയതെന്ന് വ്യക്തമായത്. പക്ഷേ ജര്‍മനിയില്‍ ഈ കൊക്ക് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു. കൊന്ന കൊക്കിനെ അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത സൂക്ഷിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

അന്ന് ഈ കൊക്കിനെ കൊന്നതും പിന്നീട് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചതുമെല്ലാം കൗതുകം കൊണ്ടായിരുന്നു. വലിയ മുറിവേറ്റിട്ടും അതിജീവിക്കുകയും പറക്കുകയും ചെയ്ത കൊക്ക് എന്ന കൗതുകത്തിന്‍റെ പേരില്‍. എന്നാല്‍ ഇതേ കൊക്ക് തന്നെ പിന്നീട് ദേശാടന പക്ഷികളുടെ സഞ്ചാരപഥം തിരിച്ചറിയാന്‍ സഹായകമായി. ഈ കൊക്കിന്‍റെ കഴുത്തില്‍ തറച്ച അമ്പിനെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയതും അത് ആഫ്രിക്കന്‍ നിര്‍മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തയതും പിന്നീടാണ്. ഏതായാലും ആ കണ്ടെത്തലോടെ അത് ദേശാടന പക്ഷികളെ കുറിച്ചും അവയുടെ ശൈത്യകാലത്തെ സഞ്ചാരത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള തെറ്റിധാരണകള്‍ നീക്കാന്‍ സഹായിച്ചു.

