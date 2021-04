ആഴക്കടലിൽ 25000 വീപ്പകൾ നിറയെ ഡിഡിടി; ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച കണ്ടെത്തൽ!

കലിഫോർണിയയ്ക്ക് സമീപം യുഎസിന്റെ കിഴക്കൻ സമുദ്രമേഖലയിൽ വൻ ഡിഡിടി നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തി. കലിഫോർണിയയിലെ സ്ക്രിപ്പ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യാനോഗ്രഫിയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരാണു 25000 വീപ്പകൾ നിറയെ ഡിഡിടി 3000 അടി താഴ്ചയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തിയത്. രണ്ടാം ലോകയുദ്ധം മുതലുള്ള രാസമാലിന്യം ഇവിടെയുണ്ടെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. സോണാർ സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള ജലാന്തര ഡ്രോണുകളായ റൂംബ ഉപയോഗിച്ചാണ് കണ്ടെത്തൽ നടത്തിയത്.

മേഖലയിൽ ഡിഡിടിയുടെ സാന്നിധ്യം നേരത്തെ തന്നെ തെളിഞ്ഞിരുന്നു. ഇവിടത്തെ ജലജീവികളിൽ ഇതിന്റെ സാന്നിധ്യം പ്രകടമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മേഖലയിലെ കടൽസിംഹങ്ങളിലും ഡോൾഫിനുകളിലും കാൻസർ ഉടലെടുക്കുന്നതിനു കാരണവും ഡിഡിടി മൂലമാണെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തിറങ്ങി. ഇതിന്റെ ഉറവിടം തേടിയുള്ള അന്വേഷണമാണു വൻ ഡിഡിടി നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തുന്നതിലേക്കു നയിച്ചത്.ഇതിനായി സമുദ്രഭാഗത്ത് 36000 ഏക്കറോളം സ്ഥലത്ത് ഗവേഷകർ ഡ്രോണുപയോഗിച്ചു തിരച്ചിൽ നടത്തി. പാലോസ് വെർഡസ് പെനിൻസുലയ്ക്കും കാറ്റലീന ഐലൻഡിനും ഇടയ്ക്കുള്ള മേഖലയിൽ മാർച്ച് 10–24 വരെയുള്ള തീയതികളിലാണു തിരച്ചിൽ നടന്നത്.

ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വളരെ വലുതാണെന്നു ഗവേഷകർ പറയുന്നു. കടൽസിംഹങ്ങളുടെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയിൽ 25 ശതമാനത്തിനും കാൻസറാണ്. മേഖലയിലെ മത്സ്യ സമ്പത്തിലേക്കും ഡിഡിടി അതിക്രമിച്ചു കയറിയിരിക്കുന്നു. 31 ശാസ്ത്രജ്ഞർ, അനേകം എൻജിനീയർമാർ എന്നിവരുൾപ്പെട്ടതാണ് ഗവേഷണസംഘം. ഡിഡിടി വീപ്പകൾക്കു പുറമേ, ഒരു ലക്ഷത്തോളം മറ്റ് മനുഷ്യനിർമിത വസ്തുക്കളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1930 മുതൽ 1972 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഇവിടം കമ്പനികൾ തങ്ങളുടെ രാസവസ്തുക്കളും മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങളും തള്ളാനുള്ള സ്ഥലമായി ഉപയോഗിച്ചെന്നാണു കരുതപ്പെടുന്നത്.ഈ കമ്പനികളിലൊന്നായ മോണ്ട്രോസ് കെമിക്കൽ കോർപറേഷൻ ഡിഡിടിയുടെ വൻകിട ഉത്പാദകരാണ്. ഇവരാണ് ഇവിടെ ഡിഡിടി തള്ളിയതെന്നാണു പരക്കെയുള്ള അഭ്യൂഹം.

2011ൽ ഡേവിഡ് വാലന്റീൻ എന്നൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇവിടെ 12 വീപ്പകളിൽ ഡിഡിടി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ രാസമാലിന്യ നിക്ഷേപം ഇത്ര ഭീകരമായിരിക്കുമെന്ന് ആരും കരുതിയിരുന്നില്ല. ഇതിന്റെ ഇരട്ടി ഡിഡിടി നിക്ഷേപം ഇവിടെയുണ്ടാകാമെന്നാണു അലൻ ചാർട്രാൻഡിനെപ്പോലെയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത്.ഇതോടെ യുഎസ് അധികൃതർക്കു മേൽ സമ്മർദ്ദമേറിയിരിക്കുകയാണ്. ഡിഡിടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്നെടുക്കണമെന്നും ആർക്കും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നശിപ്പിക്കണമെന്നുമാണ് ആവശ്യം..

ഡൈക്ലോറോ ഡൈഫിനൈൽ ട്രൈക്ലോറോഈഥേൻ എന്നു മുഴുവൻ പേരുള്ള ഡിഡിടി 1814ൽ ഓസ്ട്രിയൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഒത്‌മാർ സീഡ്‌ലറാണ് കണ്ടെത്തിയത്. 1939-ൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിന്നുള്ള കെമിസ്റ്റായ പോൾ ഹെർമൻ മുള്ളർ ഡിഡിടി കീടനാശിനിയായി ഉപയോഗിക്കാമെന്നു കണ്ടെത്തി. രണ്ടാം ലോകയുദ്ധകാലത്ത് മലേറിയ, ടൈഫസ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധത്തിനായി ഡിഡിടി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.കൃഷിയിടങ്ങളിലും ഫാമുകളിലും കീടങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നതിൽ വൻവിജയം നേടിയതിനാൽ കൃഷിക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മിത്രമായി ഡിഡിടി മാറാൻ അധികം സമയമെടുത്തില്ല. കണ്ടുപിടിത്തത്തിന് 1948ൽ മുള്ളർക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ നൊബേൽ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചു. എന്നാ‍‍ൽ അറുപതുകളിൽ ഡിഡിടിക്കെതിരെ വലിയ വിമർശനമുയർന്നു തുടങ്ങി. കീടനാശിനി ആരോഗ്യ, പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നെന്നു ചില പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചു. തുടർന്ന് ചില രാജ്യങ്ങൾ ഡിഡിടി നിരോധിക്കുകയും ചിലർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു.

