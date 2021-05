30 ഗ്രാം ഭാരം, 25 സെൻറീമീറ്റർ നീളം; കണ്ടെത്തിയത് മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽപ്പെടാത്ത കൂറ്റൻ നിശാശലഭത്തെ!

ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ക്വീൻസ്‌ലൻഡിലുള്ള മൗണ്ട് കോട്ടൻ സ്കൂളിന് വേണ്ടി പുതിയ ക്ലാസ്മുറികൾ പണിയുന്നതിനിടെ കണ്ടെത്തിയത് മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽപ്പെടാതെ കഴിഞ്ഞ ഭീമാകാരമുള്ള നിശാശലഭത്തെ. ജയന്റ് വുഡ് മോത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിശാശലഭത്തെയാണ് ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയത്. ക്വീൻസ്‌ലൻഡിലും ന്യൂസൗത്ത് വെയിൽസിലുമായി ഇവ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യരുടെ കണ്ണിൽ പെടുന്നത് അപൂർവമാണ്.

ചിറകുകൾ വിരിച്ച നിലയിൽ 25 സെൻറീമീറ്റർ നീളവും 30 ഗ്രാം ഭാരവുമാണ് നിശാശലഭത്തിനുള്ളത്. ചിറകുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരീര ഭാരം മൂലം ഇവയ്ക്ക് മറ്റുള്ളവയെ പോലെ പറന്നു നീങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. ജയന്റ് വുഡ് മോത്തുകളിലെ പെൺ വർഗത്തിനാണ് വലുപ്പക്കൂടുതൽ. ആൺ വർഗങ്ങൾക്ക് ഇവയുടെ നേർപകുതി വലുപ്പം മാത്രമേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇവയുടെ ആയുസ്സ് വളരെ കുറവാണ്. പൂർണവളർച്ചയെത്തിയ ശേഷം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവ ജീവിക്കൂ. ഇണചേർന്ന ശേഷം മുട്ടയിടുന്നതോടെ ചത്തു പോവുകയാണ് പതിവ്.

ക്വീൻസ്‌ലൻഡിലെ മഴക്കാടിനോടു ചേർന്നാണ് സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ ടർക്കികളും വാലബികളും കോലകളും പാമ്പുകളുമടക്കം പലയിനം ജീവികളെയും സ്കൂൾ പരിസരത്ത് കണ്ടെത്തുന്നത് സാധാരണമാണ്. പക്ഷേ ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു നിശാശലഭത്തെ ഇവിടെ കാണുന്നതെന്ന് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലായ മേഗൻ സ്റ്റിവാഡ് പറയുന്നു. നിശാശലഭത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സ്കൂൾ അധികൃതർ പങ്കുവെച്ചതോടെ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും ഒഴുകിയെത്തി. ഇതോടെ വിശദാംശങ്ങൾ തേടി സ്കൂൾ ക്വീൻസ്‌ലൻഡിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തു.

എൻഡോക്സില സിനേറ എന്നാണ് ജയിന്റ് വുഡ് മോത്തുകളുടെ ശാസ്ത്രനാമം. ഇവയെ കണ്ടെത്തിയാലും ചിറകുവിരിച്ച നിലയിൽ കാണുന്നത് അത്യപൂർവമാണ്. അതിനാൽ പലർക്കും ജെയിന്റ് വുഡ് മോത്തുകളുടെ യഥാർത്ഥ വലുപ്പം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാറില്ലെന്ന് ക്വീൻസ്‌ലൻഡ് മ്യൂസിയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ക്രിസ് ലാംകിൻ പറയുന്നു. ചിറകു വിരിക്കാത്ത നിലയിൽ ഇവയ്ക്ക് 15 സെൻറീമീറ്റർ വരെ നീളമുണ്ടാവും. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മാത്രം 60 ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വുഡ് മോത്തുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും മൗണ്ട് കോട്ടൺ സ്കൂളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയതിനോളം വലുപ്പം ഉണ്ടാവില്ലെന്നും ക്രിസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

