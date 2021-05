സമുദ്രങ്ങളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൂറ്റൻ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങള്‍; വിചിത്ര പ്രതിഭാസത്തിനു പിന്നിൽ?

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏതാണെന്നു ചോദിച്ചാല്‍ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലേക്കെത്തുന്നത് നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടമായിരിക്കും. കാനഡ - യുഎസ് അതിര്‍ത്തിയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്‍റെ വലുപ്പം കണ്ടാല്‍ അതില്‍ ആര്‍ക്കും സംശയം തോന്നുകയുമില്ല. വെള്ളത്തിന്‍റെ അളവ് വച്ചുള്ള കണക്കുകളെടുത്താല്‍ നയാഗ്രയും, അതേസമയം വെള്ളച്ചാട്ടിന്‍റെ ഉയരം കണക്കിലെടുത്താല്‍ ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ഏയ്ഞ്ചല്‍ വെള്ളച്ചാട്ടവുമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളെയെല്ലാം നിസാരമാക്കുന്ന ചില വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങള്‍ സമുദ്രങ്ങളിലുണ്ട്.

സമുദ്രങ്ങളിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ വലുപ്പം സംബന്ധിച്ച പഠനങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്കു മുന്‍പേ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവയില്‍ പലതിന്‍റെേയും വലുപ്പം അമ്പരപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ഇക്കൂട്ടത്തിലെ ഭീമന്‍മാരില്‍ ഒന്നാണ് ഫറോ ബാങ്ക് ചാനലില്‍ നിന്നുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം. ഐസ്‌ലന്‍ഡിനും സ്കോട്‌ലൻഡിനും ഇടയിലുള്ള നോര്‍വീജിയന്‍ സമുദ്രമേഖലയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ വെള്ളച്ചാട്ടിന്‍റെ ഉയരം ഏതാണ്ട് 840 മീറ്ററാണ്. സമുദ്രത്തിന് അടിയിലൂടെ തന്നെ ഒഴുകുന്ന ഒരു നദിയില്‍ നിന്നാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം ഈ വെള്ളച്ചാട്ടിന്‍റെ സ്രോതസ്സ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഗവേഷകരുടെ ശ്രമങ്ങള്‍ വിജയം കണ്ടത് അടുത്തിടെയാണ്.



ഗ്രീന്‍ലന്‍ഡ് സ്കോട്‌ലന്‍ഡ് റിഡ്ജ് എന്ന സമുദ്രാന്തര്‍ഭാഗത്തെ ഭൂമേഖലയിലാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടമുള്ളത്. അറ്റ്ലാന്‍റിക് സമുദ്രത്തെയും നോര്‍ജീവിയന്‍ കടലിനെയും, ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമുദ്രാന്തർ ജലപാതയാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടിന്‍റെ സ്രോതസ്സെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 1995 മുതലാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനെ സജീവമായി നിരീക്ഷിക്കാനാരംഭിച്ചത്. അതായത് നിരീക്ഷണം ആരംഭിച്ച് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടിന്‍റെ സ്രോതസ്സ് കണ്ടെത്താന്‍ ഗവേഷകര്‍ക്ക് 25 വര്‍ഷങ്ങള്‍ വേണ്ടി വന്നു എന്നര്‍ത്ഥം.



ഫറോ ബാങ്ക് ചാനല്‍



നോര്‍വീജിയന്‍ കടലിന്‍റെ ഭാഗമായുള്ള കടലിടുക്കുകളില്‍ ഒന്നാണ് ഫറോ ബാങ്ക് ചാനല്‍. ഈ ഫറോ ബാങ്ക് ചാനല്‍ വഴിയാണ് സ്കോട്‌ലൻഡ് റിഡ്ജിലേക്കുള്ള സമുദ്രാന്തര ജലപാതം സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഈസ്റ്റേണ്‍ സ്ട്രീ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ജലപാതം വളരെ നിശബ്ദമായ അതേസമയം ശക്തിയേറിയ ഒരു ജലപാതമാണെന്ന് ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. ജറ്റ്സ്ട്രീമുകള്‍ക്ക് തുല്യമായ കരുത്താണ് ഈ ജലപാതത്തിനുള്ളത്. ഈ കരുത്ത് തന്നെയാണ് നോര്‍വീജിയന്‍ കടലിലേക്ക് ശക്തിയോടെ കുതിച്ചു ചാടാന്‍ ഈ സമുദ്രജലപാതത്തെ സഹായിക്കുന്നതും.

സ്വീഡനിലെ സ്റ്റോക്ഹാം സര്‍വകലാശാല ഗവേഷകരാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്‍റെ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ പഠനം നടത്തിയത്. ഈ കണ്ടെത്തലുകള്‍ മറ്റ് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നതാണെന്ന് ഗവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ ലിയോണ്‍ ഷാഫിക് പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ഫറോബാങ്ക് ചാനല്‍ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് സമാന്തരമായ ഭൂപ്രദേശത്താണ് ഡെന്‍മാർക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് എന്ന സമുദ്രഭാഗവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.



ഈ ഡെന്‍മാര്‍ക് സ്ട്രെയിറ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡെന്‍മാര്‍ക് സ്ട്രെയിറ്റില്‍ സമുദ്രാന്തര്‍ ഭാഗത്താണ്. ഐസ്‌ലന്‍ഡ് കടലിലേക്കാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കുതിച്ചെത്തുന്നത്. ഏഞ്ചല്‍ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്‍റെ മൂന്നിരട്ടിയോളം വലുപ്പം വരുന്ന ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്‍റെ സ്രോതസ്സ് കണ്ടെത്താന്‍ ഫറോ ബാങ്ക് ചാനലിലെ പുതിയ പഠനങ്ങള്‍ സഹായിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.



അമോക് എന്ന അറ്റ്ലാന്‍റിക് പ്രതിഭാസം



എങ്ങനെയാണ് തിരമാലകളെയും കടലിലെ ശക്തമായ മര്‍ദ്ദത്തെയും അതിജീവിച്ച് ഇത്രയധികം ആഴത്തിലേക്ക് ഭൂമിക്കടിയിലൂടെ എത്തുന്ന ജലപാതത്തിന് പതിക്കാനാകുക. ഏറെ കൗതുകമുണര്‍ത്തുന്ന ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി അമോക് എന്ന പ്രതിഭാസത്തിലേക്കാണ് ഗവേഷകര്‍ വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നത്. അമോക് എന്നാല്‍ അറ്റ്ലാന്‍റിക് മെറിഡിയോണല്‍ ഓവര്‍ടേണിങ് സര്‍ക്കുലേഷന്‍. അറ്റ്ലാന്‍റിക്കില്‍ തന്നെ പ്രാദേശികമായുള്ള രണ്ട് ജലപാതങ്ങളെ ചേര്‍ത്താണ് അമോക് എന്നു വിളിക്കുന്നത്.

അറ്റ്ലാന്‍റിക്കിന്‍റെ മുകള്‍ ഭാഗത്തുള്ള ജലം താഴേക്കും, താഴ്ഭാഗത്തു കൂടി ഒഴുകുന്ന ജലപാതത്തെ മുകളിലേക്കുമെത്തിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് അമോക് എന്നത്. മുകളില്‍ നിന്ന് താഴേക്കും താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കുമുള്ള ഈ ജലപാതങ്ങള്‍ വ്യത്യസ്ത പ്രതിഭാസങ്ങളായാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ഇവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചലനങ്ങളായിരിക്കാം നോര്‍വീജിയന്‍ കടലിലേക്കും ഡെന്‍മാര്‍ക്ക് സ്ട്രെയ്റ്റിലേക്കുമുള്ള ഭൂഗര്‍ഭ ജലപാതകള്‍ക്ക് ശക്തി നല്‍കുന്നതെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ കണക്കുകൂട്ടല്‍.



