12 കാട്ടുപോത്തുകളെ വേട്ടയാടാൻ അനുമതി; അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത് 45000 ആളുകൾ

അമേരിക്കയിലെ ഗ്രാൻഡ് കാന്യൺ നാഷണൽ പാർക്കിലെ കാട്ടുപോത്തുകളുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി അവയെ വേട്ടയാടാൻ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പാർക്ക് അധികൃതർ. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 12 കാട്ടുപോത്തുകളെ വെടിവച്ചു കൊല്ലാനാണ് അവസരമൊരുക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ അവസരം മുതലാക്കാൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചവരുടെ എണ്ണം 45000 ന് മുകളിലാണ്.

45040 ആളുകൾ ഇതിനോടകം അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിക്കുന്നു. നറുക്കിട്ട ശേഷം ഇവരിൽ നിന്നും 20 പേർക്ക് മാത്രമേ കാട്ടുപോത്തുകളെ വേട്ടയാടാൻ അവസരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് നാഷണൽ പാർക്ക് സർവീസസിന്റെ വക്താവായ കെയ്റ്റ്ലിൻ തോമസ് പറഞ്ഞു. നറുക്കു വീഴുന്നവർക്ക് പൂർണ ആരോഗ്യമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തിയശേഷം പ്രത്യേക ടെസ്റ്റിനും വിധേയരാക്കും. വെടിവച്ചിടുന്ന കാട്ടുപോത്തുകളുടെ ശവശരീരങ്ങൾ വാഹനത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ കാടിനുള്ളിൽ നിന്നും വലിച്ചു പുറത്തുകൊണ്ടുവരണമെന്നതും മറ്റൊരു വ്യവസ്ഥയാണ്.

ദേശീയോദ്യാനത്തിലെ കാട്ടുപോത്തുകളുടെ എണ്ണം 400 നും 600 നും ഇടയിൽ ആണെന്നാണ് കണക്ക്. ഇവയുടെ എണ്ണം 200ലേക്ക് ചുരുക്കാനുള്ള ആദ്യഘട്ടമായാണ് 12 കാട്ടുപോത്തുകളെ വേട്ടയാടാൻ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെടുന്ന കാട്ടുപോത്തുകളെ പിടികൂടി ദേശീയോദ്യാനത്തിനു പുറത്തു നടക്കുന്ന വേട്ടയാടൽ മത്സരങ്ങൾക്കായി അയയ്ക്കും. പരിസ്ഥിതിയുടെ സന്തുലനാവസ്ഥ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് കാട്ടുപോത്തുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദീകരിച്ചു.

കാട്ടുപോത്തുകളെ വേട്ടയാടി ശവശരീരം നീക്കം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവയുടെ മാംസവും നൽകുമെന്ന് അരിസോണ ഗെയിം ആൻഡ് ഫിഷ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായ കുർട് ഡേവിസ് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ വേട്ടയാടാനുള്ള അനുമതിയെക്കുറിച്ചും അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ചും വാർത്തകൾ വന്നതോടെ വിപരീത പ്രതികരണങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഉപദ്രവവും ഉണ്ടാക്കാത്ത മൃഗങ്ങളുടെ വേദന കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചിലർ പ്രതികരിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു കളയാതെ മറ്റെവിടേക്കെങ്കിലും മാറ്റാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കണമെന്ന അഭ്യർത്ഥനകളും കമൻറ് ബോക്സുകളിൽ ഉയരുന്നുണ്ട്.

