ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുപ്പം കൂടിയ ‘ആമ’യുടെ മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞു; കുഞ്ഞുങ്ങൾ പയസ്വിനിപ്പുഴയിലേക്ക്!

ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍നിന്ന് ഭീമന്‍ ആമയെത്തേടി കാസര്‍കോട് എത്തിയ പരിസ്ഥിതി ഗവേഷകയ്ക്ക് ഒടുവില്‍ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുപ്പം കൂടിയ ആമകളിലൊന്നായ ജയന്‍റ് സോഫ്റ്റ് ഷെല്‍ ടര്‍ട്ടിലിന്‍റെ മുട്ടകൾ കാസര്‍കോട് പയസ്വിനിപ്പുഴയില്‍ കണ്ടെത്തി. ഏറെ പണിപ്പെട്ട് വിരിയിച്ചെടുത്ത ആമക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആഗ്രക്കാരി ആയുഷി ജെയിനും സംഘവും ചേര്‍ന്ന് പുഴയില്‍ നിക്ഷേപിച്ചു.

പയസ്വിനിപ്പുഴയിലെ കുട്ടിയാനത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ആമ മുട്ടകൾ വനംവകുപ്പിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഗവേഷക ആയുഷി ജെയിനും കർഷകനായ മൊട്ടലിലെ അബ്ദുല്ലക്കുഞ്ഞിയും ചേർന്ന് കൃത്രിമ രീതിയിൽ വിരിയിക്കുകയായിരുന്നു. വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഇവയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആദ്യമായിട്ടാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കൃത്രിമരീതിയിൽ ഭീമൻ ആമക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിക്കുന്നത്.

ഇന്നലെ അഞ്ച് ആമക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് വിട്ടത്. ഇനിയും മുട്ടകൾ വിരിയാനുണ്ട്. ശുദ്ധജല ആമകളിൽ ലോകത്തിൽ തന്നെ വലുപ്പം കൂടിയതും അപൂർവമായി കാണപ്പെടുന്നതുമായ ഇനമാണിത്. 2010ൽ കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടി പുഴയിൽ നിന്നാണ് ഇവയെ അവസാനമായി കണ്ടെത്തിയതെങ്കിലും പയസ്വിനിപ്പുഴയിൽ ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം പലപ്പോഴും നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. കാസർകോട് ഇത് പാലപ്പൂവൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.



രണ്ട് വര്‍ഷത്തിലേറെയായി ആയുഷി കേരളത്തിലെ പല ജില്ലകളിലും താമസിച്ച് ഭീമന്‍ ആമയ്ക്കായി തിരച്ചില്‍ നടത്തുന്നു. 45 വര്‍ഷത്തിനിടെ ഇന്ത്യയില്‍ സ്വാഭാവിക പരിസ്ഥിതിയില്‍ വളരുന്ന 15 ഭീമനാമകളെ മാത്രമാണ് കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ളത്. 2010ല്‍ കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടിയിലാണ് അവസാനമായി കണ്ടെത്തിയതെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക രേഖകള്‍ പറയുന്നതും. ഭീമനാമകളെ കണ്ടെത്താന്‍ ആയുഷി കേരളത്തിലെ വിവിധ പുഴയോരങ്ങളില്‍ താമസിക്കുന്നവരെ കണ്ണികളാക്കി തിരഞ്ഞു. ആ തിരച്ചിലിന് ഫലമുണ്ടായി.



പയസ്വിനിപ്പുഴയോരത്തെ കുട്ടിയാനത്ത് നിന്നാണ് കര്‍ഷകനായ അബ്ദുല്ലക്കുഞ്ഞിക്ക് ആമ മുട്ടകള്‍ ലഭിച്ചത്. നേരത്തെ ഭീമന്‍ ആമയെത്തേടി കേരളമാകെ സഞ്ചരിച്ച ആയുഷി ജെയ്നില്‍ നിന്നാണ് ഭീമനാമയുടെ മുട്ടയായിരിക്കാം ഇതെന്ന് അബ്ദുല്ലക്കുഞ്ഞി തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അതോടൊപ്പം മുട്ടയിട്ടശേഷം പോകുമ്പോള്‍ ഭീമനാമകള്‍ വാലിന്‍റെ അടയാളം മണലില്‍ പതിക്കും. ഇതും അബ്ദുല്ലക്കുഞ്ഞിയെ ജയന്‍റ് സോഫ്റ്റ് ഷെല്‍ ആമയുടെ മുട്ടയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്‍ സഹായിച്ചു.



വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മുഴുവന്‍ സഹായവുമായി ആയുഷിയുടെയും അബ്ദുല്ലകുഞ്ഞിയുടെയും കൂടെനിന്നു. ഈ ആമകള്‍ വലുതാകുമ്പോള്‍ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു മീറ്ററോളം നീളവും 100 കിലോ വരെ ഭാരവുമുണ്ടാകും.



ഭീമൻ ആമ അത്ര നിസാരക്കാരനല്ല

∙പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നതു പോലെ ഒരു മീറ്ററോളം നീളവും 100 കിലോ വരെ ഭാരവും ഉണ്ടാകും. 45 വർഷത്തിനിടെ ഇന്ത്യയിൽ സ്വാഭാവിക പരിസ്ഥിതിയിൽ വളരുന്ന 15 ഭീമനാമകളെ മാത്രമാണ് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ പയസ്വിനിപ്പുഴയിലെ നെയ്യങ്കയം, കുട്ടിയാനം മേഖലകളിൽ ഇവയെ ധാരാളമായി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്.

∙ജയന്റ് സോഫ്റ്റ് ഷെൽ ടർട്ടിൽ കാസർകോട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് പാലാ പൂവൻ എന്ന പേരിലാണ്. ദിനോസറുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആമകളിൽ നിന്നു പരിണാമം സംഭവിച്ചവയാണ് ഇവയെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഒഡീഷ, ആന്ധ്ര, കർണാടക, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിലും അപൂർവമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2010 ൽ കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടി പുഴയിൽ അവസാനമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

∙ ഇറച്ചിക്കായി വേട്ടയാടുന്നതും മത്സ്യം പിടിക്കുമ്പോൾ വലയിൽ കുരുങ്ങുന്നതുമാണ് ഇവ നേരിടുന്ന പ്രധാന ഭീഷണി. അണക്കെട്ടുകൾ അടയ്ക്കുമ്പോൾ മുട്ടകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം. തോട്ട പൊട്ടിച്ച് മീൻ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇവ ചാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

