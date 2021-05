പരക്കെ മഴ തുടരും, ചുഴലിക്കാറ്റിനും സാധ്യത; സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത ജാഗ്രത!

സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുന്നു. തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറി. ഞായറാഴ്ച വരെ മഴയും ഇടിമിന്നലും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ്. അറബിക്കടലിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപമെടുക്കുന്നതിനാൽ കേരള തീരത്തു നിന്ന് മത്സ്യ ബന്ധനത്തിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. തെക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ 14ന് രാവിലെയോടെ ന്യൂനമര്‍ദം രൂപപ്പെടാനാണ് സാധ്യത. ലക്ഷദ്വീപിനു സമീപം വടക്ക് പടിഞ്ഞാറു ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ന്യൂനമര്‍ദം 16ഓടെ ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാനാണ് സാധ്യത. മ്യാന്‍മര്‍ നൽകിയ 'ടൗട്ടെ ' Taukte (Tau tae) എന്ന പേരായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക. കേരളത്തിലും 14 മുതൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.

നിലവില്‍ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ന്യൂനമര്‍ദത്തിന്റെ സഞ്ചാരപഥത്തില്‍ കേരളം ഇല്ലെങ്കിലും ന്യൂനമര്‍ദ രൂപീകരണ ഘട്ടത്തില്‍ ശക്തമായ കടലാക്രമണവും തീരപ്രദേശങ്ങളില്‍ ശക്തമായ കാറ്റും കേരളത്തില്‍ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ ശക്തമായ മഴക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവ മുന്നില്‍ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളും സ്വീകരിക്കണമെന്നും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിര്‍ദേശിച്ചു.

ന്യൂനമര്‍ദ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടലില്‍ മോശമായ കാലാവസ്ഥക്കും ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ കേരള തീരത്ത് നിന്നുള്ള മല്‍സ്യ ബന്ധനം 2021 മേയ് 14 മുതല്‍ മറിച്ചൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്ന വരെ പൂര്‍ണ്ണമായും നിരോധിച്ചതായി സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.

നിലവില്‍ ആഴക്കടലില്‍ മല്‍സ്യ ബന്ധനത്തിലേര്‍പ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മല്‍സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ മേയ് 14 ന് മുന്നോടിയായി അടുത്തുള്ള സുരക്ഷിത തീരത്തേക്ക് എത്തണം. ആഴക്കടലില്‍ മല്‍സ്യബന്ധനത്തിലേര്‍പ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മല്‍സ്യത്തൊഴിലാളികളിലേക്ക് ഈ വിവരം എത്തിക്കാന്‍ വേണ്ട നടപടികള്‍ ഉടനടി സ്വീകരിക്കാന്‍ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിര്‍ദേശിച്ചു.

വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

മേയ് 14 : തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം

മേയ് 15 : തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ

യെലോ അലർട്ട്

മേയ് 11 : ഇടുക്കി,മലപ്പുറം

മേയ് 12: ഇടുക്കി

മേയ് 13 : തിരുവനന്തപുരം

മേയ് 14 : പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം

മേയ് 15 : കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി,തൃശൂർ

വെള്ളത്തിനടിയിലായി തലസ്ഥാന നഗരം

നിര്‍ത്താതെ പെയ്ത കനത്തമഴയില്‍ തലസ്ഥാന നഗരം ഉള്‍പ്പെടെ ജില്ലയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങള്‍ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. തമ്പാനൂരിലും, റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനിലും വെള്ളംകയറി. ഇന്നുമുതല്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ നിന്നു കടലില്‍ പോകുന്നതിനു പൂര്‍ണവിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെ തുടങ്ങിയ കനത്തമഴയിലാണ് നഗരത്തില്‍ വെള്ളംകയറിയത്. റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ ട്രാക്കിലും, പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും, ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലും വെള്ളം കയറി. റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനു മുന്നിലെ റോഡ് തോടായി മാറി. റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ വന്നിറങ്ങിയവരും വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ പുറത്തിറങ്ങാന്‍ കഴിയാതായി. സ്മാര്‍ട്സിറ്റി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നഗരത്തിലെ ഓടയുടെ ദിശമാറ്റിയാതാണ് തമ്പാനൂരില്‍ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാവാന്‍ കാരണമെന്നും ആരോപണമുയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. കിഴക്കേകോട്ട, ബണ്ടുകോളനി, തുടങ്ങി നഗരത്തിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം വെള്ളത്തിനടിയിലായി. വേനല്‍മഴയില്‍ പോലും ഇത്രയും രൂക്ഷമായ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായെങ്കില്‍ മഴക്കാലത്ത് രൂക്ഷമായ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് നഗരവാസികളുടെ ആശങ്ക.

നഗരത്തില്‍ മാത്രം 94 മില്ലിമീറ്റര്‍ മഴയാണ് പെയ്തത്. വേളി ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജിലുള്‍പ്പെടെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളില്‍ മരങ്ങള്‍ കടപുഴകി വീണു. പലേടത്തും വൈദ്യുതി ബന്ധം താറുമാറായി. ഇന്നുമുതല്‍ കടലില്‍ പോകുന്നവര്‍ക്ക് പൂര്‍ണവിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തുകയും കടലില്‍ പോയവര്‍ ഇന്ന് അര്‍ധരാത്രിയോടെ തിരിച്ചെത്തണമെന്നും നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേയ് 13,14,15 തീയതികളില്‍ ജില്ലയില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Cyclonic storm brewing in Arabian Sea, Kerala to get more rain from Friday