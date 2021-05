സിംഹത്തിനു കോവിഡ്; ആനയ്ക്ക് ടിബി വന്ന കാര്യം അറിയാമോ..?

മനുഷ്യരില്‍നിന്ന് മൃഗങ്ങളിലേക്കും മൃഗങ്ങളില്‍നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കും രോഗം പകരുന്ന സാധ്യത ഏറിവരികയാണ്. കോവിഡും ക്ഷയരോഗവുമെല്ലാം ഇതില്‍ ചിലതുമാത്രം. മനുഷ്യരില്‍ കണ്ടുവരുന്ന പകര്‍ച്ചവ്യാധികളില്‍ 65 ശതമാനവും മൃഗങ്ങളില്‍നിന്നോ കീടങ്ങളില്‍നിന്നോ പകരുന്നവയാണ് (സൂണോറ്റിക് ഡിസീസ്). ഇത്തരം രോഗങ്ങളില്‍ പലതും മൃഗങ്ങളെ രോഗികളാക്കില്ല, പക്ഷേ മനുഷ്യരെ രോഗികളാക്കും. ചില രോഗങ്ങള്‍ മരണകാരണവും.

സിംഹത്തിനു കൊറോണയെന്നു കേട്ടപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ഞെട്ടിയില്ലേ..? അദ്ഭുതപ്പെടേണ്ട..ആനയ്ക്ക് ടിബി (ക്ഷയരോഗം) വരും. കുളമ്പില്ലാത്ത ആനയ്ക്ക് കുളമ്പുരോഗം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുളമ്പുരോഗത്താല്‍ ആന ചരിയില്ലെങ്കിലും ടിബി പിടിപെട്ട് ആന ചരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 21 വര്‍ഷം മുന്‍പ് തൃശൂര്‍ മൃഗശാലയില്‍ കടുവ ചത്തത് ട്രിപ്പണോസോമോസിസ് എന്ന അപൂര്‍വ രോഗം ബാധിച്ച്. ടിബി പോലെ മനുഷ്യരില്‍നിന്ന് മൃഗങ്ങളിലേക്കു പകരുന്ന രോഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് കോവിഡും വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങളില്‍ നേരത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്ത ചില അപൂര്‍വരോഗങ്ങളുടെ കഥകളിലേക്ക്..

കടുവയില്‍ ട്രിപ്പണോസോമോസിസ്



ഹൈദരാബാദിലെ നെഹ്റു സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്കിലെ 8 ഏഷ്യന്‍ സിംഹങ്ങള്‍ക്കാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തൃശൂരിലെ ഗവ. മൃഗശാലയില്‍ 21 വര്‍ഷം മുന്‍പാണ് ട്രിപ്പണോസോമോസിസ് എന്ന അപൂര്‍വരോഗം കടുവകളെ ബാധിച്ചത്. ഒരെണ്ണം ചത്തു. അതിന്റെ പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടത്തിലാണ് രോഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.ഈച്ചയോ കൊതുകോ പരാദങ്ങളോ ആണ് രോഗം പരത്തുന്നത്. പനി വന്നതായിരുന്നു ആദ്യലഷണം. പിന്നെ തീറ്റയെടുക്കാതായി. വൈകാതെ ചത്തു. ഇതേ കാലഘട്ടത്തില്‍ത്തന്നെയാണ് ഒഡീഷയിലെ നന്ദന്‍കാനന്‍ സുവോളജിക്കല്‍ പാര്‍ക്കില്‍ 12 കടുവകളും ഒരു മാനും ഇതേ രോഗം ബാധിച്ചു ചത്തത്. ബംഗ്ലദേശ്, പാക്കിസ്ഥാന്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ മൃഗശാലകളിലും 5 വര്‍ഷം മുന്‍പ് കടുവകളടക്കമുള്ളവ ട്രിപ്പണോ ബാധിച്ചു ചത്തിട്ടുണ്ട്.

ആനയില്‍ ടിബി



15 വര്‍ഷം മുന്‍പാണ് തൃശൂരിലെ ഒരു ആനയില്‍ ടിബിയുടേതിനു സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടത്. വൈകാതെ ആന ചരിഞ്ഞു. പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടത്തില്‍ ശ്വാസകോശത്തില്‍ മുഴകള്‍ കണ്ടു.ശ്വാസകോശം കാല്‍സ്യനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും (കക്കയുടെ തോടുപോലെ)കാണപ്പെട്ടു. ടിബിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണിവ. തുമ്പിക്കയ്യില്‍നിന്ന് കഫം പഴുപ്പായി പുറത്തുവരുന്നതും ആന വാ പൊളിച്ചുനില്‍ക്കുന്നതുമായിരുന്നു ലക്ഷണങ്ങള്‍. ഒപ്പം വായില്‍നിന്ന് ദുര്‍ഗന്ധവും.ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നീരുവരികയും ഭാരമെടുക്കാന്‍ കഴിയാതെവരികയും കയറ്റം കയറാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടിയതും തുടര്‍ലക്ഷണങ്ങളായി. ക്രമേണ ശ്വാസകോശം പൂര്‍ണമായി നശിച്ചു. രോഗം ബാധിച്ച ആനയുടെ രക്തത്തിലെ ഇഎസ്ആറിന്റെ അളവ് 100 മുതല്‍ 120 വരെയായിരുന്നു. സാധാരണനിലയ്ക്ക് ഇത് 20നും 30നും ഇടയിലായിരിക്കും. അത്ര വ്യാപകമല്ലാത്ത ഈ രോഗം മൂലം ഒന്നിലധികം ആനകള്‍ ചരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യരില്‍നിന്ന് പകര്‍ന്നതാകാമെന്നു കരുതുന്നു. ആനയുമായി അടുത്തു പെരുമാറുന്ന ടിബിയുള്ള വ്യക്തിയുടെ തുമ്മലിലെ സ്രവത്തില്‍നിന്നാകാം രോഗം പകര്‍ന്നതെന്ന് ഊഹിക്കുന്നു.

ഫൂട്ട് ആന്‍ഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് (കുളമ്പുരോഗം)



1998ല്‍ തൃശൂരിലാണ് കേരളത്തില്‍ ആദ്യമായി ആനയില്‍ കുളമ്പുരോഗം അഥവാ ഫൂട്ട് ആന്‍ഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.കുളമ്പില്ലാത്ത ആനയ്ക്കും കുളമ്പുരോഗമെന്നത് പുതിയൊരു വാര്‍ത്തയായിരുന്നു (വിരലില്ലാ നഖമുള്ള മൃഗമെന്നതാണ് ആനയുടെ അറിയപ്പെടുന്ന അഞ്ച് പ്രത്യേകതകളിലൊന്ന്). നഖത്തിന്റെ പരിസരത്ത് കുമിളകള്‍ കാണപ്പെടും. തുമ്പിയിലും വായിലും പൊള്ളലേറ്റതുപോലുള്ള പാടുകളും. ആനയ്ക്കു മരുന്ന് നല്‍കാന്‍ പോയ ആന ചികിത്സകനും മയക്കുവെടി വിദഗ്ധനുമായ ഡോ.പി.ബി. ഗിരിദാസാണ് രോഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. രോഗം ബാധിച്ച് ആനയുടെ കാലിന്റെ അടിഭാഗം (ചെരിപ്പടി) ഊരിപ്പോയിരുന്നു. കുളമ്പുള്ള മൃഗങ്ങളില്‍ നിന്നാകാം രോഗം പകര്‍ന്നതെന്നു കരുതുന്നു. ആനയെ തളച്ചിരുന്ന പ്രദേശത്തിനു തൊട്ടരികെ കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന പശുക്കള്‍ക്ക് അന്ന് കുളമ്പുരോഗമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവയില്‍നിന്നാകാം രോഗം പടര്‍ന്നതെന്നു കരുതുന്നു.വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കുശേഷം ഈ രോഗം പല ആനകളിലും കണ്ടുതുടങ്ങി.

പശുക്കളിലെ ചെള്ളുപനി



അപൂര്‍വരോഗമല്ലെങ്കിലും സമീപകാലത്ത് പശുക്കര്‍ഷകരെ ഏറ്റവുമധികം ആശങ്കാകുലരാക്കുന്ന രോഗമാണ് ചെള്ളുപനി. ചൂട് കാലാവസ്ഥയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് വളര്‍ത്താന്‍ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പശുക്കളിലാണ് കൂടുതലായും ഈ രോഗം കണ്ടുവരുന്നത്. കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയില്‍ ഈ രോഗം വ്യാപകമാകുന്നതായും പറയുന്നു. രക്തത്തിലെ കോശങ്ങളെ തിന്നുന്ന പരാദമാണ് രോഗകാരണം. രോഗം ബാധിച്ച പശുക്കള്‍ തീറ്റയും വെള്ളവുമെടുക്കില്ല. വൈകാതെ അവശനിലയിലാകും. തീറ്റയും വെള്ളവും എടുക്കുന്നതു കുറയുന്നതോടെ കറവ വറ്റും. പോംവഴിയായ വിലകൂടിയ മരുന്നുകള്‍ സാധാരണക്കാരായ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് അപ്രാപ്യമാകുന്നു.

ആനക്കൗതുകം



ആനയുടെ അറിയപ്പെടുന്ന 5 അടയാളങ്ങള്‍

1.വിരലില്ലാ നഖം

2.കയ്യില്‍ മൂക്ക്

3.വായില്‍ കൊമ്പ്

4.വിയര്‍പ്പ് ഉള്ളില്‍

5.വൃഷണം ഉള്ളില്‍

