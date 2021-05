അമ്മയിൽ നിന്നു വേർപെട്ടു; തെംസ് നദിയിൽ കുടുങ്ങിയ തിമിംഗല കുഞ്ഞിന് ദയാവധം!

ലണ്ടൻ നഗരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന തെംസ് നദിയിൽ കുടുങ്ങിയ കുഞ്ഞിത്തിമിംഗലത്തെ മരുന്നു കുത്തിവച്ചു ദയാവധം നൽകി ബ്രിട്ടൻ. രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ലെന്നു പൂർണമായും ഉറപ്പായതിനാലാണ് ഈ തീരുമാനം. നദിയിൽ പെട്ട തിമിംഗലം ഒഴുക്കു കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ പരുക്കൻ നദീതടത്തിലും നദിയിലെ മറ്റു നിർമിതികളിലും ഇടിച്ച് അവശനായിരുന്നു. തെംസിന്റെ റിച്ച്മോണ്ട് മേഖലയിലാണ് കോമൺ മിങ്ക് വെയ്‌ൽ വംശത്തിൽപെട്ട തിമിംഗലം ആദ്യം വന്നെത്തി കുടുങ്ങിയത്. അവിടെയുള്ള ഒരു ലോക്ക്ബ്രിജിൽ കുടുങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ നിന്നു മ‍ൃഗസംരക്ഷണപ്രവർത്തകർ രക്ഷിച്ചെങ്കിലും വീണ്ടും നദിയിലേക്കു തിരിച്ചു പോയി. വീണ്ടും ഒഴുക്കു കുറഞ്ഞ ഒരിടത്തു കുടുങ്ങി.

പത്തടി നീളമുള്ള തിമിംഗലം പ്രായം വളരെ കുറവുള്ള ഒരു കുരുന്നാണെന്നു മൃഗസംരക്ഷണ പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു. അമ്മയെ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു അതിന്റെ ജീവിതം. എന്നാൽ കടലിൽ നിന്നു മാറി ഒറ്റപ്പെട്ടതോടെ അതിനു ഭക്ഷണവും ലഭിക്കാതായി.

ബ്രിട്ടന്റെ വടക്കുഭാഗത്തെ കടൽമേഖലയിൽ താമസിക്കുന്ന തിമിംഗലം നദിയിലൂടെ ഇരുന്നൂറോളം കിലോമീറ്റർ ഒഴുകിവന്നതാണ്. 2006 ൽ വില്ലി എന്ന ഒരു തിമിംഗലവും തെംസ് നദിയിലെത്തിയിരുന്നു. സ്കോട്‌ലൻഡ്, വടക്കൻ അയർലൻഡ് തീരത്തിനടുത്തുള്ള കടൽമേഖലയിൽ നിന്നു വന്നതായിരുന്നു ഇതും. ആദ്യമായി തെംസ് നദിയിൽ കാണപ്പെട്ട തിമിംഗലം ഇതാണെന്ന് ബ്രിട്ടനിലെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് പറയുന്നു. മൂന്നു ദിവസം നദിയി‍ൽ ജീവിച്ച തിമിംഗലം പിന്നീട് മരിച്ചുപൊന്തി. തിമിംഗലത്തിന്റെ വരവും മരണവും രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ വാ‍ർത്തയായി.

അന്നു വില്ലിയുടെ ശവം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തു പഠനം നടത്തി. എന്തു കൊണ്ട് വില്ലി നദിയിലെത്തി, എന്തുകൊണ്ടാണ് അതു കൊല്ലപ്പെട്ടത് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഏതോ രോഗമോ അണുബാധയോ കാരണം നാഡീവ്യൂഹം ദുർബലപ്പെടുകയും ചിന്താശേഷി കുറയുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് തിമിംഗലം നദിയിലെത്തിയതെന്നായിരുന്നു അന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞർ കാരണമായി പറഞ്ഞത്. ഇരയ്ക്കു പിന്നാലെ വന്നതാകാമെന്ന സാധ്യതയും അവർ മുന്നോട്ടുവച്ചു. മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന ഖനനം, മത്സ്യബന്ധനം തുടങ്ങിയ മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതിനു കാരണമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

തിമിംഗലങ്ങളിലെ ഒരു വിഭാഗമായ ബെലീൻ തിമിംഗലഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടതാണു കോമൺ മിങ്ക് തിമിംഗലം. ജീവിക്കാൻ തണുത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇവ യൂറോപ്പിന്റെ വടക്കൻ സമുദ്രമേഖലയിലും ആർട്ടിക് മേഖലയിലും ധാരാളമായുണ്ട്. 30 അടി വരെ നീളം വയ്ക്കുന്ന ഇവയുടെ പ്രിയഭക്ഷണം കൊഞ്ചും ചെറിയ മീനുകളുമൊക്കെയാണ്.

