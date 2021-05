കടലിനു നടുവിൽ ചിറകുകൾ കോർത്ത് കൂറ്റൻ തിമിംഗലങ്ങളുടെ സ്നേഹ പ്രകടനം; വിഡിയോ!

മനുഷ്യർക്കു മാത്രമല്ല സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ജീവജാലങ്ങൾക്കുമറിയാം. മനുഷ്യരെപോലെ സ്നേഹത്തോടെ ചേർത്തു പിടിക്കാൻ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോയെന്ന് സംശയിക്കുന്നവർക്കുള്ള മറുപടിയാണ് മസാച്യുസെറ്റ്സിലെ കേപ് കോഡ് ഉൾക്കടലിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് തിമിംഗലങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ. വശങ്ങളിലെ ചിറകുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവ പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്.

വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ ബ്രയാൻ സ്കെറിയാണ് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ദൃശ്യം പകർത്തിയത്. നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് റൈറ്റ് വെയിൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട തിമിംഗലങ്ങളാണ് ദൃശ്യത്തിലുള്ളത്. ഇതാദ്യമായാണ് തിമിംഗലങ്ങളിൾ ഇത്തരമൊരു പെരുമാറ്റം കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് വുഡ്സ് ഹോൾ ഓഷ്യാനോഗ്രഫിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഗവേഷകർ പറയുന്നു.

ഗുരുതര വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന വിഭാഗമാണ് ആണ് നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് റൈറ്റ് വെയിലുകൾ. ഇവയുടെ എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആരോഗ്യസ്ഥിതി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഗവേഷകരുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ബ്രയാൻ ദൃശ്യം പകർത്തിയത്. നിരീക്ഷണത്തിനിടെ അത്യപൂർവമായ ഇത്തരമൊരു കാഴ്ച കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഗവേഷകർ. ഇണ ചേരുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടാകാം അവ സ്നേഹപ്രകടനം നടത്തിയതെന്ന് ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കി.

വേനൽക്കാലത്ത് നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് റൈറ്റ് തിമിംഗലങ്ങൾ കരീബിയനിൽ നിന്നും വടക്കുകിഴക്കൻ അമേരിക്കയിലെയും കാനഡയിലെയും സമുദ്രങ്ങളിൽ പ്രജനനം നടത്തുന്നതിനായി ഇവയെത്താറുണ്ട്. ഇവയുടെ എണ്ണം ആകെ നാനൂറിൽ താഴെ മാത്രമാണുള്ളതെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 1890 കൾ മുതൽ ഇവ വേട്ടയാടപ്പെടുന്നതിനാലാണ് ഇവ വംശനാശത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിയത്.

