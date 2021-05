അറബിക്കടലിലെ ന്യൂനമർദം ഇന്ന് അതിതീവ്രമാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടര്‍ന്ന് സംസ്ഥാനം അതീവ ജാഗ്രതയില്‍. അറുപതു മുതല്‍ എഴുപത് കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തില്‍ കാറ്റുവീശും. കടല്‍ക്ഷോഭം ശക്തമാകും. തീരമാല തീരത്ത് ഒരുമീറ്റര്‍ വരെ ഉയരാമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ടും ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു. തെക്കന്‍ ജില്ലകളില്‍ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയ മഴ തുടരുന്നു.

അറബിക്കടലിലെ ന്യൂനമർദം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനം കനത്ത ജാഗ്രതയിൽ. തിരുവനന്തപുരം ,കൊല്ലം ,പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ടും ആലപ്പുഴ ,കോട്ടയം ,ഇടുക്കി ,എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ന്യൂനമർദം ഇന്ന് അതിതീവ്രമാകാനാണ് സാധ്യത. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയോടെ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറും. കേരളത്തിൽ അതിതീവ്രമഴ ,കടൽക്ഷോഭം ,ഇടിമിന്നൽ എന്നിവക്കും മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയുള്ള കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ജില്ലാ കലക്ടർമാരോട് മുൻ കരുതൽ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാൻ സർക്കാർ നിർദേശിച്ചു.

വരുന്നത് ടൗ‍ട്ടെ, കാരണം?



അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നതു മ്യാൻമർ നൽകിയ ‘ടൗ‍ട്ടെ’ എന്നു പേരിട്ട ചുഴലിക്കാറ്റ്. കേരള തീരത്തു നിന്ന് ഏകദേശം 1000 കിലോമീറ്റർ അകലെ കൂടിയാണ് ചുഴലിയുടെ യാത്രാ വഴിയെങ്കിലും തീരക്കടൽ പ്രക്ഷു‍ബ്ധമാകും. അറബിക്കടലിലെ ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ ചുഴലിക്കാറ്റാണിത്. പല്ലി എന്നാണ് ടൗ‍ട്ടെ എന്ന വാക്കിന്റെ അർഥം. കടലിലെ ചൂടു കൂടുന്നതി‍നാലാണ് അറബിക്കടലിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ വർധിക്കു‍ന്നതെന്നു കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു.

കേരള തീരത്തു നിന്നുള്ള മത്സ്യ ബന്ധനം നിരോധിച്ചു. അറബിക്കടലിൽ കേരളം, ലക്ഷദ്വീപ് എന്നിവക്ക് സമീപത്തുകൂടിയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം നിറുത്തിവെച്ചു. കേരളം ,കർണാടകം ,ഗോവ ,ലക്ഷദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ തുറമുഖങ്ങൾക്കും നാവിക സേനാ താവളങ്ങൾക്കും മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയും നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ എല്ലാവരും പാലിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ശ്രീലങ്ക ,മാലിദ്വീപ് ,പാകിസ്ഥാൻ എന്നീ അയൽ രാജ്യങ്ങൾക്കും കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.



അതിനിടെ, അറബിക്കടലിലെ ന്യൂനമർദത്തെ തുടർന്ന് കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമായി ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ പതിമൂന്ന് സംഘങ്ങളെ വിന്യസിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുര, കോയമ്പത്തൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് നാലും കേരളത്തിലേക്ക് ഒൻപതും സംഘങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ ആരക്കോണത്തുനിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. വയനാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, എറണാകുളം, പത്തനംതിട്ട , ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം , ഇടുക്കി ജില്ലകളിലാണ് സേനയെ വിന്യസിക്കുക. വെള്ളപ്പൊക്കം , തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നീ സാഹചര്യങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും , വാർത്താ വിനിമയ ഉപാധികളും ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന അറിയിച്ചു.



ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടര്‍ന്ന് ആറു കപ്പലുകള്‍ കൊല്ലം തുറമുഖത്ത് അടുപ്പിച്ചു.ഇന്നലെ രാത്രി മുതല്‍ പെയ്യുന്ന മഴയില്‍ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പലയിടങ്ങളിലും വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. തൃക്കോവിൽവട്ടത്ത് നിന്നു അഞ്ചു കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപാർപ്പിച്ചു. പരവൂർ, ആലപ്പാട് മേഖലയിൽ കടൽ കയറുന്നുണ്ട്. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് നടത്താനിരുന്ന വാക്സിനേഷൻ ക്യാംപുകൾ റദ്ദാക്കി. 356 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എൻഡിആർഎഫിൻ്റെ ഒരു സംഘവും കൊല്ലത്ത് ക്യാംപ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.



തെക്കു കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ പുലർച്ചെയോടെ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദം അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദമായി മാറും. 16 ന് വീണ്ടും ശക്തിയാർജിച്ചു ടൗട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറി വടക്കു പടിഞ്ഞാറു ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുമെന്നാണു നിഗമനം. ഇതിന്റെ സ്വാധീനം കേരളത്തിലുണ്ടാകും. തീരക്കടലിൽ മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റിനു സാധ്യതയുണ്ട്. വെള്ളപ്പൊക്കം, കടൽക്ഷോഭം, മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആവശ്യമെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കണമെന്നു കലക്ടർമാരോടു നിർദേശിച്ചതായി ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.

കാറ്റും മഴയും ശക്തമാകുമ്പോൾ വൈദ്യുതി കമ്പികൾ പൊട്ടിവീഴാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപകടം ശ്രദ്ധയി‍ൽപെട്ടാൽ അറിയിക്കണം. ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നവരോട് എത്രയും പെട്ടെന്നു തൊട്ടടുത്തുള്ള സുരക്ഷിത തീരത്ത് എത്താൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 14,15 തീയതികളിൽ അതിശക്തമായ മഴയും കടലാക്രമണവും ഉണ്ടായേക്കാമെന്നതിനാൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളോടു പൂർണ സജ്ജരാകാൻ നിർദേശിച്ചു. വ്യോമസേനയുടെ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടാകും. ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെ യോഗം വിളിച്ച് തയാറെടുപ്പുകൾ അവലോകനം ചെയ്തു.

കെഎസ്ഇബി കൺട്രോൾ റൂം നമ്പർ: 1912

ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി കൺട്രോൾ റൂം: 1077

English Summary: Cyclone Tauktae to Form Over Arabian Sea by May 16; Heavy Rains Forecast Over Kerala