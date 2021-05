കണ്ണൂര്‍ പറശിനിക്കടവ് സ്നേക്ക് പാര്‍ക്കില്‍ പുതിയ അതിഥികളെത്തി. മുഴമൂക്കന്‍ കുഴി മണ്ഡലി എട്ടു കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ജന്മം നല്‍കി. തൊപ്പിക്കുരങ്ങ് കല്യാണിയും പ്രസവിച്ചു. ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലും മാത്രം കാണുന്ന വിഷമുള്ള പാമ്പ് വര്‍ഗമാണ് മുഴമൂക്കന്‍ കുഴി മണ്ഡലി. ദേശീയ വന്യജീവി നിയമപ്രകാരം സംരക്ഷിത വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നവയാണ് ഇവ. എട്ടു കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം മണ്ഡലി ജന്മം നല്‍കിയത്. അതോടൊപ്പം കല്യാണി എന്ന് തൊപ്പിക്കുരങ്ങ് പ്രസവിച്ചതാണ് പാര്‍ക്കിലെ മറ്റൊരു സന്തോഷ വാര്‍ത്ത.

പുതിയ അതിഥിയെ താലോലിക്കുന്ന തിരക്കിലാണെല്ലാവരും. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷവും കല്യാണിക്ക് കുഞ്ഞു ജനിച്ചിരുന്നു. കായല്‍ മുതല, ചേര, പെരുമ്പാമ്പ് എന്നിവയും മുട്ടയിട്ടുണ്ട്. ലോക്ഡൗണിന് ശേഷം മാത്രമേ പുതിയ അതിഥികളെ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് നേരിട്ട് കാണാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കോവിഡ് വ്യാപനം കണക്കിലെടുത്ത് ജീവികള്‍ക്കും ജീവനക്കാര്‍ക്കും ആവശ്യമായ സുരക്ഷ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Eight new snakelets born at Parassinikkadavu Snake Park