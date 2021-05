മനുഷ്യക്കുഞ്ഞിനോളം വലുപ്പമുള്ള ഭീമന്‍ തവള; കണ്ടെത്തിയത് സോളമൻ ദ്വീപിൽ!

പൊതുവേ കരയിലെ ചെറിയ ജീവികളായി കണക്കാക്കപെടുന്നവയാണ് തവളകൾ. നിറത്തിലും ആകൃതിയിലുമൊക്കെ വ്യത്യസ്തതകളുള്ള വിവിധയിനം തവളകൾ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തെക്കൻ പസിഫിക്കിലെ സോളമൻ ദ്വീപിൽ നിന്നും അടുത്തിടെ കണ്ടെത്തിയ ഒരു വിചിത്ര തവളയെയാണ്. ഒരു മനുഷ്യക്കുഞ്ഞിനോളം വലുപ്പമുള്ള കൂറ്റൻ തവളയെയാണ് ഇവിടെ നിന്നും കണ്ടെത്തിയത്.

ഹോനിയാര എന്ന പ്രദേശത്തിന് സമീപം കാട്ടുപന്നികളെ വേട്ടയാടുന്നതിനിടെ ജിമ്മി ഹ്യൂഗോ എന്ന വ്യക്തിയാണ് തവളയെ കണ്ടെത്തിയത്. ഗ്രാമവാസികളെ വിളിച്ച് തവളയെ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അതിന്റെ വലുപ്പംകണ്ട് എല്ലാവരും അമ്പരന്നു. ഏതാനും നായകൾ പിടികൂടിയ നിലയിൽ ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്നുമാണ് തവളയെ കണ്ടെത്തിയത്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തന്റെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാനായില്ലെന്ന് ജിമ്മി വ്യക്തമാക്കി. നായകളുടെ ആക്രമണം മൂലം കണ്ടെത്തി അൽപസമയത്തിനകം തന്നെ തവള ചത്തിരുന്നു. ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട തവളകൾ ബുഷ് ചിക്കൻ എന്നാണ് ഗ്രാമവാസികൾക്കിടയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്.മാംസത്തിനുവേണ്ടി പ്രദേവാസികൾ ഇവയെ വേട്ടയാടാറുണ്ട്.

കോർണുഫർ ഗപ്പി എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട തവളയാണിത്. തവളയുടെയുടെ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെത്തിയതോടെ വന്യജീവി വിദഗ്ധർ പോലും അദ്ഭുതപ്പെട്ടു. ഈ ഇനത്തിൽ ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ള ഒന്നിനെ താൻ ആദ്യം കാണുകയാണ് എന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ മ്യൂസിയത്തിലെ ക്യുറേറ്ററായ ജോഡി റൗളെ വ്യക്തമാക്കി. തവളകൾ ഇത്രയും വലുപ്പത്തിൽ വളരുന്നത് അസാധാരണമാണെന്നും കോർണുഫർ ഗപ്പി ഇനത്തിലെ തന്നെ ഏറെ പ്രായം ചെന്ന ഒന്നാവാം ഇതെന്നുമാണ് ജോഡിയുടെ അഭിപ്രായം.

തവള വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ളവയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഗോലിയാത്ത് തവളകളാണ്. കാമറൂൺ, ഇക്വറ്റോറിയൽ ഗിനിയ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇവയെ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത്. 36 സെൻറീമീറ്റർ വരെ നീളം വയ്ക്കുന്ന ഇവയ്ക്ക് മൂന്ന് കിലോയോളം വരെ ഭാരവുമുണ്ടാകും. എന്നാൽ സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാൽ ഗോലിയാത്ത് തവളകളെയും സാധാരണയായി കാണാൻ സാധിക്കാറില്ല.

